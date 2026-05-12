Explosión e incendio en Santa Cruz: confirmaron cuál fue la falla que originó el trágico siniestro

Incendio y explosión en complejo residencial de Perito Moreno, Santa Cruz

Mientras continúa la remoción de escombros en el complejo habitacional que se incendió y explotó en la ciudad de Perito Moreno, al noroeste de la provincia de Santa Cruz, fuentes oficiales confirmaron este martes a Infobae cuál fue la causa del trágico siniestro que dejó tres víctimas fatales, entre ellas un bebé de apenas dos meses de vida, y varios vecinos heridos. Además, las autoridades sanitarias dispusieron el traslado de dos menores a la ciudad de Buenos Aires para que continúen con su recuperación, debido a la complejidad de ambos cuadros que presentan por las graves quemaduras que sufrieron en distintas partes de sus cuerpos.

En cuanto al desencadenante de la explosión y posterior incendio del complejo de viviendas, las pericias realizadas por personal de Bomberos provincial confirmaron que las llamas se produjeron por la explosión de un tubo de gas envasado, mediante el cual los dueños de la vivienda intentaban calefaccionar la propiedad.

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Esta confirmación va en línea con la versión que este lunes había deslizado el superintendente de Bomberos de Santa Cruz, Claudio Castro, quien a la espera de las pericias sostuvo en diálogo con medios locales que “aparentemente se estaban calefaccionando con gas envasado”.

Castro además se refirió a la estructura del edificio. “Quedó endeble, motivo por el cual ni bien terminada la pericia se va a ordenar la demolición del edificio”, afirmó en declaraciones consignadas por el medio ADNSur. En este sentido, fuentes oficiales explicaron a este medio que la demolición del complejo continúa en evaluación, y que este martes, desde las 11:30, Comité de Operaciones de Emergencia (COE) de Santa Cruz brindará una conferencia de prensa en la que se brindarán más detalles de los pasos a seguir.

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La ministra de Salud supervisó en Caleta Olivia el estado de los menores derivados desde Perito Moreno, quienes muestran una evolución favorable tras una segunda evaluación médica

Por otra parte, fuentes del caso aseguraron a este medio que el relevamiento llevado a cabo este lunes en las zonas aledañas al lugar de la tragedia concluyó en que dos viviendas quedaron destruidas en un 50 por ciento, mientras que otras siete también resultaron afectadas, pero sin mayores riesgos edilicios.

Nuevo parte médico de las víctimas

Mediante un segundo parte médico de los heridos difundido este martes, las autoridades del Ministeiro de Salud y Ambiente provincial comunicaron que dos menores internadas en el hospital de Caleta Olivia, de 9 y 11 años de edad, presentan un cuadro complejo de quemaduras y serán derivadas en las próximas horas al Hospital Garrahan, en el barrio de Parque Patricios, ciudad de Buenos Aires, donde continuarán con el tratamiento de las lesiones en la piel.

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“Actualmente se encuentran hemodinámicamente estable, con parámetros clínicos dentro de los rangos esperados”, precisa el parte al que accedió este medio, el cual lleva la firma de la ministra María Lorena Ross.

El gobierno provincial instruyó el acompañamiento a familiares, vecinos y personas afectadas, con acciones articuladas a través de distintas áreas del Estado desde las primeras horas

Por su parte, los menores internados en sala general del hospital de Caleta Olivia y la paciente internada en UTI del hospital de Las Heras se encuentran también hemodinámicamentes estables, con parámetros clínicos dentro de los rangos esperados. No obstante, todos continúan en evaluación interdisciplinaria y con estudios complementarios según la evolución de cada paciente.

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Además, el incendio y posterior explosión en Perito Moreno dejó un saldo de tres víctimas fatales, identificadas como Franco Gómez (26 años), Jorge Valconte (30 años) y Gael Morales (2 meses de edad). En este sentido, autoridades provinciales puntualizaron a este medio que uno de los cuerpos fue recuperado de entre los escombros durante la misma noche del siniestro mientras que los cadáveres del otro adulto y el menor fueron localizados por los rescatistas este lunes por la mañana.

Tres días de duelo y ayuda a las familias afectadas

El Gobierno de Santa Cruz desplegó un amplio operativo de asistencia a las familias afectadas por la explosión e incendio ocurridos el domingo por la noche en un complejo habitacional en la localidad de Perito Moreno.

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Desde las primeras horas del lunes, distintas áreas del Estado provincial articularon acciones de contención y acompañamiento a vecinos, familiares y personas afectadas por la tragedia. El Consejo Provincial de Educación y el Ministerio de Desarrollo Social, Igualdad e Integración pusieron en marcha un dispositivo especial orientado tanto a las familias de Perito Moreno como a quienes acompañan a los pacientes en los distintos centros de derivación de la zona norte santacruceña. Además, se dispuso la apertura de la EPP N°72 “Pioneros del Sur” para asistir a los vecinos de viviendas linderas que también resultaron afectadas por la intensidad de las llamas.

La ministra Ross se trasladó personalmente al Hospital Zonal de Caleta Olivia para supervisar el estado de los cuatro menores de edad derivados desde Perito Moreno durante la madrugada.

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Las imágenes muestran un edificio afectado por llamas intensas y una columna de humo ascendente. Un bebé y dos adultos murieron

El operativo sanitario no se limitó a la atención de los heridos. Ross también destacó el acompañamiento a quienes trabajaron en la emergencia, como bomberos y personal de seguridad, y confirmó que el Hospital de Perito Moreno cuenta con capacidad para el abordaje de contención psicológica y clínica que la comunidad requiere en este momento.

Mientras tanto, el Decreto Provincial N° 0490/26, firmado por el vicegobernador Fabián Leguizamón —a cargo del despacho del Poder Ejecutivo— y refrendado por la ministra de Gobierno, María Belén Elmiger, estableció tres días de duelo provincial a partir del lunes 11 de mayo.

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El instrumento legal expresa el pesar del Gobierno Provincial ante la conmoción generada por el hecho, no solo en los familiares de las víctimas, sino también en vecinos de la localidad, la comunidad santacruceña y el país. Las banderas nacional y provincial permanecen izadas a media asta en todos los edificios públicos durante el plazo establecido, y se invitó a municipios, comisiones de fomento y entidades intermedias de toda la provincia a adherir a la medida en sus respectivas jurisdicciones.

El gobernador Claudio Vidal, cuya gestión encabeza las acciones de respuesta, expresó sus condolencias a través de sus redes sociales y garantizó la presencia del Estado en Perito Moreno: “Mi pesar a cada familia que sufre”, publicó el mandatario, quien además instruyó a su gabinete para coordinar la asistencia inmediata a los afectados.

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La Policía de Santa Cruz y el personal de Bomberos mantienen un intenso operativo en el barrio San Antonio de Padua, donde ocurrió la tragedia.