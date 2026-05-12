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Belgrano enfrentará a Unión por el primer cruce de los cuartos de final del Torneo Apertura: hora, TV y formaciones

El Pirata, que llega tras vencer a Talleres, enfrenta a un Tatengue que dio el batacazo al eliminar a Independiente Rivadavia. Televisa ESPN Premium a las 19

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Belgrano de Córdoba vs Unión de Santa Fe (Torneo Apertura)
Belgrano de Córdoba recibirá a Unión de Santa Fe por los cuartos de final del Torneo Apertura
                                                 

Belgrano enfrentará a Unión de Santa Fe en el Gigante de Alberdi por los cuartos de final del Torneo Apertura 2026, con el objetivo de llegar a las semifinales del certamen de la Liga Profesional de Fútbol (LPF). El encuentro se disputará desde las 19 en el Estadio Julio César Villagra, de Córdoba.

El árbitro designado para el partido es Andrés Merlos, con Diego Bonfá y Federico Cano como jueces de línea, Joaquín Gil como cuarto árbitro, y Fernando Espinoza a cargo del VAR, asistido por Salomé Di Iorio en el AVAR. Televisará ESPN Premium.

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El ganador de este cruce se medirá en la siguiente instancia con el vencedor del partido entre Argentinos Juniors y Huracán, que jugarán en segundo turno.

El equipo dirigido por Ricardo Zielinski llega al duelo con la confianza propia de haber quebrado una racha histórica: el triunfo 1-0 ante Talleres en el Estadio Mario Alberto Kempes fue el primer clásico cordobés ganado en Primera División desde el Clausura 2001. El gol que selló la clasificación fue obra de Francisco González Metilli, aunque la alegría llegó con un costo: Lucas Passerini fue expulsado y no estará disponible para este cruce. Zielinski, en conferencia de prensa, subrayó su vínculo con el club: “Mi objetivo con Belgrano siempre fue ayudarlo. Mi sentido de pertenencia lo tengo hace mucho tiempo”.

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El Tatengue, por su parte, llega a Alberdi tras protagonizar una de las sorpresas de la ronda anterior. Unión de Santa Fe, que finalizó octavo en el Grupo A, derrotó 2-1 a Independiente Rivadavia en Mendoza —el mejor equipo de la fase regular del Apertura—, con goles de Brahian Cuello y Cristian Tarragona. El conjunto de Leonardo Madelón pasó la noche del sábado en Mendoza y viajó el domingo directamente a Córdoba para preparar el duelo.

Tras el triunfo en octavos, Madelón resumió la identidad de su equipo: “El equipo tiene que ser bravo, rebelde, rabioso, furioso, vivir el partido. Y hoy fuimos eso. La figura es el equipo, no hay una individualidad determinante”.

En materia ofensiva, el Tatengue llega con números que respaldan su campaña: acumuló 24 goles en 16 partidos durante la fase de grupos. Las figuras a seguir son Tarragona, Julián Palacios, Marcelo Estigarribia y Cuello. Del lado pirata, además de González Metilli, se destacan Lucas Zelarayán, Santiago Longo y Emiliano Rigoni.

El historial entre ambos favorece a Belgrano: en 34 enfrentamientos, el Pirata acumula 16 victorias, contra 13 empates y apenas 5 triunfos del Tatengue. El último antecedente fue el 17 de noviembre de 2025, con empate sin goles en el mismo Gigante de Alberdi por la Copa de la Liga 2025.

Probables formaciones:

Belgrano: Thiago Cardozo; Agustín Falcón, Leonardo Morales, Lisandro López, Adrián Spörle; Adrián Sánchez, Santiago Longo; Emiliano Rigoni, Lucas Zelarayán, Francisco González Metilli; y Nicolás Fernández. DT: Ricardo Zielinski.

Unión: Matías Mansilla; Lautaro Vargas, Maizon Rodríguez, Juan Ludueña, Mateo del Blanco; Julián Palacios, Rafael Profini, Mauro Pittón, Brahian Cuello; Marcelo Estigarribia o Agustín Colazo y Cristian Tarragona. DT: Leonardo Madelón.

Estadio: Julio César Villagra, Córdoba.

Hora: 19:00.

Árbitro: Andrés Merlos (Fernando Espinoza en el VAR).

TV: ESPN Premium.

CUADRO DE CUARTOS DE FINAL DEL TORNEO APERTURA

cuadro de cuartos de final del torneo apertura (@LigaAFA)
Así quedó el cuadro de cuartos de final del Torneo Apertura

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