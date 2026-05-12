Con tasas más altas, vuelve la pelea entre billeteras virtuales: cuáles pagan más

Las billeteras virtuales ofrecen alternativas de ahorro con liquidez inmediata y tasas competitivas frente al plazo fijo tradicional.

Las tasas de interés para ahorrar en pesos en la Argentina registraron movimientos recientes e intensificaron la competencia entre billeteras virtuales, fondos comunes de inversión y bancos. En un contexto de elevada demanda por liquidez y rendimiento, las cuentas remuneradas y los fondos money market se consolidaron como opciones centrales para quienes buscan administrar saldos de corto plazo sin resignar disponibilidad, en un contexto desafiante en cuanto a la inflación.

El uso de billeteras digitales crece a ritmo sostenido porque ofrecen la posibilidad de generar intereses diarios sobre el saldo disponible, manteniendo el dinero accesible para transferencias, pagos y consumos. A diferencia del plazo fijo tradicional, estos instrumentos no exigen inmovilizar fondos, lo que permite a los usuarios mover su dinero en cualquier momento, de acuerdo con la plataforma.

PUBLICIDAD

Bancos y aplicaciones financieras ajustaron recientemente las tasas para productos como cuentas remuneradas, FCI (Fondos Comunes de Inversión) money market y plazos fijos online a 30 días. El mercado muestra diferencias entre las distintas entidades, lo que es un reflejo de un entorno competitivo para quienes buscan optimizar su rendimiento sin perder flexibilidad en la disponibilidad de su dinero.

El último relevamiento de las entidades que ofrecen este servicio destaca a Ualá y Fiwind con una tasa nominal anual (TNA) de 27% en su cuenta remunerada, mientras que otras plataformas como Prex Argentina, Naranja X y Cocos ofrecen tasas de entre 19% y 20%. En la lista también figuran Personal Pay, Mercado Pago, Astropay, Claro Pay, IEB+, LB Finanzas, Lemon Cash y N1U, con rendimientos algo inferiores.

PUBLICIDAD

Las billeteras virtuales y FCI que más pagan hoy:

Ualá Plus2 (Cuenta Remunerada): 27% TNA

Fiwind: 27% TNA

IOL Cash Managment: 25,36% TNA

Carrefour Banco: 23% TNA

Prex - Allaria Ahorro: 20,27% TNA

Adcap Ahorro Dinero: 19,81% TNA

Cocos (FCI RM): 19,55% TNA

Global 66: 19,29% TNA

ICBC Alpha Pesos: 19,14% TNA

Toronto Ahorro: 19,09% TNA

Naranja X (Cuenta Remunerada): 19% TNA

Personal Pay (FCI MM): 18,47% TNA

Mercado Pago (FCI MM): 18,38% TNA

Claro Pay (FCI MM): 17,89% TNA

IEB+: 17,87% TNA

Balanz: 17,82% TNA

Astropay (FCI MM): 17,22% TNA

LB Finanzas (FCI MM): 17,22% TNA

Santander Súper Ahorro: 17,21% TNA

Lemon-Fima Premium: 17,03% TNA

Galicia Fima Premium: 16,21% TNA

N1U (FCI MM): 16,43% TNA

Macro Pionero Pesos: 16,1% TNA

Las cuentas remuneradas ganan popularidad entre los usuarios porque el dinero depositado genera intereses diarios de manera automática en el lapso de tiempo en el cual no es utilizado, sin requerir una inversión específica. A la vez, el usuario puede disponer de su saldo en todo momento para operaciones habituales, aunque en este caso resigna un rendimiento adicional por mantener fondos en la plataforma. Este esquema difiere de las cajas de ahorro tradicionales, que no otorgan intereses sobre el saldo disponible.

Cada plataforma establece condiciones particulares y esto es algo que hay que tener en cuenta en la “letra chica” que especifica cada entidad. Algunas fijan un tope máximo de saldo que puede recibir la tasa promocionada, mientras que otras ajustan el rendimiento según el monto invertido o el tipo de cuenta. Los intereses suelen acreditarse de forma diaria, lo que incentiva el uso frecuente de estos servicios para la administración cotidiana del dinero.

PUBLICIDAD

El ranking de tasas muestra que Ualá, Prex y Naranja X lideran las opciones para quienes buscan intereses diarios en el mercado argentino

Buena parte de las billeteras virtuales utilizan fondos comunes de inversión (FCI) money market o de renta mixta para remunerar los saldos. En estos casos, la tasa no es fija, ya que depende del comportamiento del fondo, aunque se trata de instrumentos de bajo riesgo y alta liquidez. Frente al plazo fijo, la principal ventaja de los FCI radica en la posibilidad de rescatar el dinero en forma inmediata o dentro de las 24 a 48 horas, según la composición del fondo y el horario en que se realice el pedido de retiro.