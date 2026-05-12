Argentinos Juniors y Huracán se enfrentarán por el pase a las semifinales del Torneo Apertura: hora, TV y formaciones

Argentinos y Huracán, cara a cara por los cuartos de final del Torneo Apertura

Argentinos Juniors y Huracán disputarán, desde las 21:30, un duelo correspondiente a los cuartos de final del Torneo Apertura 2026 en el Estadio Diego Armando Maradona. El arbitraje estará a cargo Fernando Echenique con transmisión en vivo a través de TNT Sports. El ganador de este encuentro obtendrá un lugar en las semifinales frente a Belgrano o Unión de Santa Fe.

En su camino a cuartos, Argentinos Juniors, bajo la dirección de Nicolás Diez, superó 2-0 a Lanús en los octavos de final como local y terminó en la tercera posición de la Zona B, lo que le permite jugar en su estadio ante Huracán, séptimo del grupo. Entre los futbolistas más relevantes del equipo se encuentran Alan Lescano, Hernán López, Tomás Molina y Federico Fattori.

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Por parte de Huracán, el equipo dirigido por Diego Martínez eliminó a Boca imponiéndose 3-2 en tiempo suplementario en La Bombonera después de igualar 1-1 en el tiempo regular. Para el próximo partido, el conjunto no contará con Fabio Pereyra y Eric Ramírez, quienes fueron expulsados.

”Estamos muy contentos. Estoy trabajando en una institución que me brinda absolutamente todo. Disfrutando el día a día. Sabíamos que íbamos a venir a una cancha muy difícil, con uno de los dos planteles con mayor jerarquía. Pudimos jugar bastante en campo de ellos, iba a ser difícil tener el control, pero sabíamos que nos iban a conceder situaciones para poder aprovechar. Así nos pusimos en ventaja y así también tuvimos algunas aproximaciones donde no estuvimos finos”, sostuvo el DT del Globo en la conferencia de prensa posterior al duelo con el Xeneize.

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El último enfrentamiento entre ambos equipos fue el 27 de abril, cuando Argentinos Juniors se impuso 2-1 como visitante en la cancha de Huracán. Los goles para el visitante fueron anotados por Tomás Molina e Iván Morales, mientras que Facundo Waller descontó para el local.

“Son todos partidos muy parejos, tenemos nuestas armas, venimos muy bien, necesitamos dar el golpe nuevamente. A veces te toca ganar y a veces perder, pero si te mantenés ahí, en algún momento se te va dar. Si no estás ahí y no lo vivís, es difícil que lo puedas afrontar”, sostuvo Nico Diez.

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Vale recordar que en caso de que los 90 minutos reglamentarios terminen igualados se jugarán 30 minutos de alargue. De persistir el empate, se recurrirá a una tanda de penales para determinar al clasificado a las semifinales.

Probables formaciones:

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Argentinos Juniors: Brayan Cortés; Leandro Lozano, Francisco Álvarez, Román Riquelme, Sebastián Prieto; Alan Lescano, Federico Fattori, Nicolás Oroz; Hernán López Muñoz, Tomás Molina, Facundo Jainikoski. DT: Nicolás Diez.

Huracán: Hernán Galíndez; Ignacio Campo, Hugo Nervo, Lucas Carrizo, César Ibáñez; Lucas Blondel, Facundo Waller, Leonardo Gil, Oscar Cortés; Facundo Kalinger; Jordy Caicedo. DT: Diego Martínez.

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Hora: 21.30

TV: TNT Sports Premium

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Árbitro: Fernando Echenique

VAR: Hernán Mastrángelo

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Estadio: Diego Armando Maradona

El cuadro de cuartos de final del Torneo Apertura:

Así quedó el cuadro de cuartos de final del Torneo Apertura