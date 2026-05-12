Nueva batalla judicial para Mauro Icardi: el embargo de Ana Rosenfeld y la respuesta de su abogada

La abogada Ana Rosenfeld habló de los pormenores del embargo judicial impuesto a Mauro Icardi, vinculado al incumplimiento de una orden y a una camioneta

La noticia del embargo judicial de la camioneta de Mauro Icardi sorprendió en medio del reciente clima festivo que atravesaba el jugador tras el nuevo título del Galatasaray y su exposición mediática junto a la China Suárez y sus hijos. El conflicto legal que desencadenó esta situación tiene como eje central una deuda por honorarios profesionales a la abogada Ana Rosenfeld, quien, tras varios reclamos infructuosos, optó por acudir a la Justicia y solicitar un embargo sobre un vehículo que el futbolista utiliza en Buenos Aires.

La génesis del embargo se vincula a los servicios legales prestados por Rosenfeld en el marco de la conflictiva separación entre Mauro Icardi y Wanda Nara. Según trascendió, el futbolista debía abonar los honorarios pactados, pero no cumplió con el pago en los plazos establecidos, lo que llevó a su exrepresentante legal a agotar las instancias judiciales para asegurar el cobro. La medida recayó sobre una camioneta a nombre de Icardi y cuya localización fue clave en el proceso.

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El episodio adquirió visibilidad pública cuando Lara Piro, actual abogada del futbolista, salió al cruce de la decisión judicial y cuestionó el accionar de Rosenfeld. En declaraciones al programa DDM, Piro sostuvo: “Los honorarios Mauro los paga, se le acreditan 48 horas más tarde y la sin códigos profesional de Ana Rosenfeld hace esto, pero todo vuelve en la vida, no se hacen estas cosas. Yo como abogada tengo códigos, jamás le hubiese hecho esto a ninguna abogada, pero todo vuelve y vos ya sabés que cuando te digo que algo vuelve… vuelve”.

Lara Piro dio su versión de los hechos

La versión opuesta llegó de boca de la propia Ana Rosenfeld, quien en diálogo con el ciclo LAM defendió su proceder: “Ella no puede enojarse. Es un absurdo. Es absolutamente absurdo. Es una orden judicial. Primero la resolvió un juez y la confirmó la Cámara. Esta mujer no entiende que las órdenes judiciales se cumplen. ¿Por qué se queja de que yo estoy pidiendo que se cumpla una manda judicial? La manda judicial es muy clara. Y tampoco pasaron cuarenta y ocho horas en el pago. No, porque la multa no es por no pagar. Pagó, por lo pronto, veinte días después de que tenía la obligación de pagar”.

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De acuerdo con Rosenfeld, la cuestión central no radica solo en el eventual pago tardío, sino en el incumplimiento de la manda judicial que exigía no solo el pago de los honorarios, sino también la presentación de información precisa sobre la ubicación y el seguro del vehículo. “La multa es por no cumplir con la manda judicial, que el juez dijo, aparte de pagar, pague, pero diga dónde está la camioneta, tiene seguro y demás. ¿Y sabés qué contestó la parte del señor Icardi? Que el auto se encontraba en una isla del Tigre, con lo cual el juez dijo: ‘¿Qué es una isla del Tigre?’. En vez de decir Nordelta, en un barrio que se llama La Isla. No cumplió la manda, no acompañó el seguro, Entonces, el juez dijo multa”.

Esta secuencia revela el núcleo del conflicto: para la Justicia, Icardi omitió información relevante y no cumplió con los requerimientos en tiempo y forma, lo que habilitó el embargo como medida coercitiva. La camioneta, adquirida luego de la separación del futbolista con Wanda Nara, se convirtió así en el objeto de la disputa.

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El modelo de vehículo en disputa

La situación de la camioneta embargada se conecta con el proceso de separación entre Mauro Icardi y Wanda Nara. Según detalló Ana Rosenfeld, el vehículo fue adquirido por el futbolista tras el quiebre del vínculo con su expareja, lo que lo convierte en un bien propio y sujeto a diferentes acciones judiciales en curso. “Esta camioneta la compró Mauro después de separado de Wanda. Hoy está embargada por mí, por la multa. Mañana va a estar embargado por Wanda, para seguir acumulando embargos”, explicó Rosenfeld en referencia a la posibilidad de nuevos reclamos sobre el mismo bien.

El embargo se convierte así en una pieza dentro de una trama más amplia de litigios familiares y económicos. El antecedente de la medida tomada por Rosenfeld podría anticipar nuevas acciones legales por parte de Wanda Nara o sus representantes, quienes también buscarían asegurar sus reclamos patrimoniales sobre los bienes de Icardi en el país.

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El impacto del embargo no se limita al ámbito judicial, sino que también repercute en la imagen pública y el entorno personal de Mauro Icardi. La exposición mediática del conflicto legal y las acusaciones cruzadas entre las abogadas suman presión a la figura del delantero argentino, quien atraviesa una etapa de alta visibilidad tanto en lo deportivo como en su vida privada.