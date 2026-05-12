Honduras registra más de 3 mil casos sospechosos de dengue y refuerza la prevención

Más de 600 pacientes presentan síntomas de alarma y 52 casos han sido catalogados como dengue grave, según reportes oficiales. EFE/ Gustavo Amador

Las autoridades sanitarias de Honduras renovaron el llamado a la población para fortalecer las acciones de prevención contra el dengue, luego de confirmar un aumento en los casos sospechosos registrados durante 2026.

Según la Secretaría de Salud (SESAL) informó que actualmente el país acumula 3,035 casos sospechosos de la enfermedad, una cifra que mantiene bajo vigilancia epidemiológica a distintas regiones del territorio nacional.

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El reporte oficial, 2,285 de los casos corresponden a dengue sin signos de alarma, mientras que 698 pacientes presentan signos de alarma y otros 52 han sido catalogados como dengue grave.

Pese al incremento de contagios, las autoridades destacaron que hasta la fecha no se reportan fallecimientos asociados al virus, situación que atribuyen a la atención temprana brindada en hospitales y centros de salud.

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La SESAL señaló como uno de los factores de preocupación la circulación del serotipo DENV-3, considerado uno de los más agresivos debido a su relación con formas severas de la enfermedad. Especialistas advierten que este serotipo puede provocar mayores complicaciones, especialmente en personas que ya han tenido dengue anteriormente.

El médico y diputado Carlos Umaña alertó que Honduras podría enfrentar un incremento importante de contagios si no se refuerzan las medidas preventivas en barrios y comunidades. “Por el clima están dadas las condiciones para que nos dé un susto a los hondureños”, resaltó Umaña

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El galeno indicó que la prevención no debe recaer únicamente en las autoridades sanitarias, sino también en las alcaldías y la ciudadanía. Según su criterio, las municipalidades deben fortalecer operativos de limpieza y eliminación de criaderos, mientras la Secretaría de Salud debe ampliar las campañas de fumigación y control vectorial en zonas de alta incidencia.

Eliminación de criaderos y campañas de fumigación lideran las acciones para prevenir la proliferación del dengue en comunidades hondureñas. REUTERS/Yoseph Amaya

El avance de los casos ocurre en medio de condiciones climáticas favorables para la reproducción del mosquito Aedes aegypti, transmisor del virus.

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Casos de dengue en aumento

Las cifras oficiales reflejan un crecimiento sostenido de casos comparado con semanas previas. Reportes divulgados por medios nacionales indican que departamentos como Francisco Morazán, Cortés, Yoro, Choluteca, Colón y Santa Bárbara continúan entre las regiones con mayor carga de contagios, especialmente en áreas urbanas donde persisten acumulaciones de agua y deficiencias en saneamiento ambiental.

Frente a este escenario, la Secretaría de Salud reiteró la importancia de reconocer los síntomas tempranos del dengue: fiebre alta, dolor de cabeza, dolor detrás de los ojos y molestias musculares o articulares. También advirtió que señales como dolor abdominal intenso, vómitos persistentes, náuseas y ausencia de orina durante varias horas son síntomas de alarma que requieren atención médica inmediata.

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Las autoridades recomendaron mantener una adecuada hidratación mediante sales de rehidratación oral y utilizar acetaminofén únicamente bajo indicación médica. Además, insistieron en evitar el consumo de aspirina, ya que puede aumentar el riesgo de hemorragias en pacientes con dengue.

Departamentos como Francisco Morazán, Cortés, Yoro y Choluteca concentran la mayor carga de casos, sobre todo en zonas urbanas vulnerables. EFE/ Fuerzas Armadas de Honduras

Llamado a la prevención

Como parte de las acciones preventivas, Salud reiteró que la eliminación de criaderos continúa siendo la medida más efectiva para reducir la propagación del mosquito transmisor. Por ello, pidió a la población desechar recipientes en desuso, eliminar llantas y botellas acumuladas, mantener tapados los depósitos de agua y limpiar cunetas y solares donde pueda estancarse el agua lluvia.

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En las últimas semanas, brigadas sanitarias han intensificado labores de fumigación y vigilancia epidemiológica en diferentes zonas del país. Paralelamente, médicos y expertos han insistido en la necesidad de fortalecer las campañas de educación y prevención comunitaria para evitar que el país enfrente un repunte similar al registrado en años anteriores.

Desde la red sanitaria reiteran que la lucha contra el dengue requiere del compromiso colectivo de la población y recordó que la prevención dentro de los hogares sigue siendo clave para evitar la proliferación del zancudo transmisor.

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