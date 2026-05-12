Receta de pastel de arroz, rápida y fácil

Hay platos que nos remiten a la infancia como ningún otro. El pastel de arroz es uno de esos sabores cálidos y simples, ideales para cuando buscamos algo casero, económico y diferente a la tarta tradicional. Es la receta que aparece en meriendas familiares, picnics de domingo y hasta en la vianda del colegio, siempre como un comodín infalible.
En Argentina, el pastel de arroz suele prepararse con ingredientes muy accesibles y es típico en hogares que buscan aprovechar sobras de arroz blanco. No hay una única versión: algunas recetas lo hacen bien húmedo y otras más crocantes, pero siempre es una opción práctica, rápida y deliciosa para resolver una comida o acompañar unos mates.
Receta de pastel de arroz
El pastel de arroz es una preparación salada que utiliza arroz blanco cocido como base, mezclado con huevo, queso y algún vegetal o jamón, y se hornea hasta lograr una textura compacta y dorada. Es ideal para usar arroz que haya sobrado y se puede servir tanto caliente como frío.
Tiempo de preparación
- Tiempo total: 40 minutos
- Preparación: 15 minutos
- Cocción: 25 minutos
Ingredientes
- 2 tazas de arroz blanco cocido (frío o del día anterior)
- 2 huevos
- 100 gr de queso rallado (sardo, reggianito o cremoso)
- 1 cebolla chica picada
- 1 zanahoria rallada (opcional)
- 100 gr de jamón cocido picado (opcional)
- 2 cucharadas de perejil fresco picado
- Sal y pimienta a gusto
- 1 cucharada de aceite
- Manteca para enmantecar el molde
Cómo hacer pastel de arroz, paso a paso
- Precalentar el horno a 180 °C y enmantecar una fuente para horno.
- En una sartén, rehogar la cebolla con el aceite hasta que quede transparente. Dejar enfriar.
- En un bol grande, mezclar el arroz blanco cocido, los huevos, el queso rallado, la cebolla rehogada, zanahoria y jamón (si se usan), y el perejil. Salpimentar.
- Volcar la mezcla en la fuente, emparejar la superficie con una cuchara. Si se quiere, se puede espolvorear más queso por arriba.
- Llevar al horno durante 25 minutos, hasta que la superficie esté dorada y el centro firme. No sobrecocinar para que no se seque.
- Retirar, dejar entibiar unos minutos y servir cortado en porciones. También se puede comer frío.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Rinde 4 porciones generosas.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
- Calorías: 280 kcal
- Grasas: 10 gr
- Carbohidratos: 35 gr
- Proteínas: 11 gr
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.
¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?
En heladera, bien tapado, dura hasta 3 días. Se puede freezar ya cocido, por hasta 1 mes. Para recalentar, llevar al horno hasta que esté bien caliente.
