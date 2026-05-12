Receta de pastel de arroz, rápida y fácil

Ideal para aprovechar lo que queda en la heladera, con ingredientes nobles y pasos sencillos. Una receta que salva almuerzos apurados o meriendas familiares

Vista aérea de una mesa de madera con un pastel de arroz con una rebanada, ingredientes como arroz, azúcar, leche, vainilla y una receta abierta.
Porción lista para servir, con el dorado justo y la textura cremosa por dentro. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Hay platos que nos remiten a la infancia como ningún otro. El pastel de arroz es uno de esos sabores cálidos y simples, ideales para cuando buscamos algo casero, económico y diferente a la tarta tradicional. Es la receta que aparece en meriendas familiares, picnics de domingo y hasta en la vianda del colegio, siempre como un comodín infalible.

En Argentina, el pastel de arroz suele prepararse con ingredientes muy accesibles y es típico en hogares que buscan aprovechar sobras de arroz blanco. No hay una única versión: algunas recetas lo hacen bien húmedo y otras más crocantes, pero siempre es una opción práctica, rápida y deliciosa para resolver una comida o acompañar unos mates.

Receta de pastel de arroz

El pastel de arroz es una preparación salada que utiliza arroz blanco cocido como base, mezclado con huevo, queso y algún vegetal o jamón, y se hornea hasta lograr una textura compacta y dorada. Es ideal para usar arroz que haya sobrado y se puede servir tanto caliente como frío.

Tiempo de preparación

  • Tiempo total: 40 minutos
  • Preparación: 15 minutos
  • Cocción: 25 minutos

Ingredientes

Ingredientes de cocina sobre una mesada de madera: arroz, huevos, queso rallado, cebolla picada, zanahoria rallada, jamón en cubos, perejil, aceite y especias.
Una selección de ingredientes frescos, incluyendo arroz cocido, huevos, queso rallado, cebolla, zanahoria, jamón, perejil y especias, está perfectamente organizada en una mesada de cocina, esperando ser cocinada. (Imagen Ilustrativa Infobae)
  • 2 tazas de arroz blanco cocido (frío o del día anterior)
  • 2 huevos
  • 100 gr de queso rallado (sardo, reggianito o cremoso)
  • 1 cebolla chica picada
  • 1 zanahoria rallada (opcional)
  • 100 gr de jamón cocido picado (opcional)
  • 2 cucharadas de perejil fresco picado
  • Sal y pimienta a gusto
  • 1 cucharada de aceite
  • Manteca para enmantecar el molde

Cómo hacer pastel de arroz, paso a paso

  1. Precalentar el horno a 180 °C y enmantecar una fuente para horno.
  2. En una sartén, rehogar la cebolla con el aceite hasta que quede transparente. Dejar enfriar.
  3. En un bol grande, mezclar el arroz blanco cocido, los huevos, el queso rallado, la cebolla rehogada, zanahoria y jamón (si se usan), y el perejil. Salpimentar.
  4. Volcar la mezcla en la fuente, emparejar la superficie con una cuchara. Si se quiere, se puede espolvorear más queso por arriba.
  5. Llevar al horno durante 25 minutos, hasta que la superficie esté dorada y el centro firme. No sobrecocinar para que no se seque.
  6. Retirar, dejar entibiar unos minutos y servir cortado en porciones. También se puede comer frío.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde 4 porciones generosas.

Vista aérea de una persona rompiendo un huevo en un bol de cristal sobre una mesa de madera, con un libro de recetas abierto, arroz, azúcar, leche y mantequilla.
Un clásico casero, perfecto para acompañar con una ensalada fresca o unos mates. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 280 kcal
  • Grasas: 10 gr
  • Carbohidratos: 35 gr
  • Proteínas: 11 gr 

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

En heladera, bien tapado, dura hasta 3 días. Se puede freezar ya cocido, por hasta 1 mes. Para recalentar, llevar al horno hasta que esté bien caliente.

