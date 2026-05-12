Marcela Kloosterboer reveló la charla por la que se hizo vegetariana a los 8 años: “Marcó mi vida”

Marcela Kloosterboer se sinceró sobre el origen de su veganismo: “Mi abuelo tenía un frigorífico”

La experiencia de Marcela Klosterboer con el vegetarianismo comenzó a una edad inusualmente temprana, cuando apenas tenía ocho años. En una conversación con Mario Pergolini, en Otro día Perdido, la actriz recordó: “Yo tengo 42 y soy vegetariana desde los 8”. Esa decisión, según relató, surgió mucho antes de que el tema tuviera notoriedad pública en la Argentina.

El propio Pergolini le reconoció: “Fuiste la primera que empezaste a hablar sobre derechos de animales o por lo menos que yo tenga recuerdo a nivel masivo”. Klosterboer, con humor y memoria, evocó el desconcierto de quienes la rodeaban: “Yo decía: ‘Soy vegetariana’ y me decían: ‘¿Vegetariano o vegetaliana, se dice?’”.

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La actriz contó que su activismo comenzó sin tener del todo claro el alcance de esa decisión. “Siendo muy chiquita y sin saber mucho como la gente, empecé mi defensa por los derechos de los animales”, resumió. En ese entonces, le preguntó a su mamá cuál era la palabra correcta para describir su nueva dieta, mientras su entorno la asociaba solamente con comer lechuga, algo que ella no consumía.

La protagonista de Las estrellas dio detalles de su alimentación, lejos del menú de verduras que muchos imaginaban, y explicó que hoy madres de niños vegetarianos le confiesan que sus hijos tampoco comen demasiadas verduras: “Yo comía arroz, pizza, huevo”, enumeró.

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Marcela contó que adoptó el vegetarianismo a los ocho años, mucho antes de que el tema se popularizara en Argentina, y compartió anécdotas sobre los desafíos y curiosidades de su elección

Al recordar los primeros años, admitió que con el tiempo fue investigando y dejó de consumir más productos de origen animal. “Fui dejando cosas que sabía, no sé, del testeo en animales de las cremas o de los productos o de los zapatos. No uso cuero”, señaló, dejando claro que el compromiso se profundizó con los años.

Pergolini le preguntó por qué tomó la decisión de dejar la carne siendo tan pequeña, considerando que no era una tendencia ni algo socialmente aceptado. Klosterboer compartió el origen familiar de su historia: “Mi abuelo tenía un frigorífico. Él era holandés. Cuando vino mi tía de Holanda me contó que el bife era una vaca. Yo a los ocho años no sabía que la milanesa era una vaca”.

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Marcela Kloosterboer en familia: la actriz reveló las charlas que tiene con sus hijos sobre su dieta vegana

La revelación la impactó. “Me encantaba el bife, el asado, morcilla, chorizo, todo comía. Y me contó que eso era una vaca”. La asociación en su cabeza fue inmediata, y la decisión no tuvo vuelta atrás: “Nunca flaqueé”, aseguró la actriz, a pesar de la incomprensión o preocupación de sus padres. “A los ocho años me hice vegetariana y empecé a estudiar teatro. Creo que marcó mi vida a esa edad”, concluyó.

A lo largo de su vida, Klosterboer enfrentó algunas dificultades en la dieta “Alguna vez estuve anémica por esto, porque no comía bien, pero fue mi decisión de vida”, aseguró. Y contó que en su familia, la dieta vegetariana no encontró muchos adeptos. Su madre, según contó, dice ser vegetariana pero come jamón y milanesa. “Mi hermano y mi papá no, pero sí tengo primas que se han hecho vegetarianas por mí”, detalló.

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La actriz rememoró con humor los comentarios que recibía en su niñez y las ideas erróneas sobre la alimentación vegetariana en sus primeros años

Respecto a sus hijos, Klosterboer explicó que no les impuso el vegetarianismo. “Juana me dice: ‘Hoy no estoy de ánimo para comer animales’”, citó, destacando la libertad de elección en su casa. Para ella, la clave está en el diálogo: “A mí nadie me lo impuso, fue mi decisión y con ellos lo mismo. Yo no los bauticé y desde chiquitos, el primer año que fue de lactancia, no les di carne”.

En cuanto a la educación de sus hijos sobre el origen de la carne, la actriz explicó que prefiere ser clara: “Yo les explico y me preguntan... tienen que saber todo”. Para ella, la información es fundamental para que las nuevas generaciones tomen decisiones conscientes, tanto sobre la alimentación como sobre otros aspectos de la vida.

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Durante la charla, Pergolini compartió su propia experiencia, al mencionar que su hija también eligió dejar la carne a los trece años. “Nuestra preocupación era nada más que pueda tener todas las necesidades en el desarrollo que tenía. Y cuando nos contaron, la verdad que no tuvimos ningún tipo de problema”, reveló el conductor. Klosterboer celebró que la joven mantuviera la decisión.