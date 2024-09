Consejos para evitar el sedentarismo, moverse más y vivir mejor

El doctor López Rosetti nos cuenta cómo comenzar a estar más activos.

¿Cómo salir del sedentarismo? Es muy importante incorporar actividad física en la vida cotidiana, porque el sedentarismo hace mal. Realmente hace mal. En cambio, moverse le va a traer vida. Porque en definitiva, se puede resumir en una frase conocida: “Lo que no se mueve se oxida”.

Recuerdo una anécdota que a la que suelo referirme cuando hablo de los efectos negativos del sedentarismo. Ocurrió hace mucho tiempo, pero el ejemplo sigue vigente hoy.

Muchos años atrás, el médico laboral del correo de Londres, en Gran Bretaña, observó algo muy simple; los carteros iban a los velorios de los administrativos. Claro, el que caminaba vive más y no solamente vive más, sino que vive más y mejor.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda realizar 150 minutos de caminata semanales para mantener la buena salud (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entonces, mi consejo es que empezar a incorporar el ejercicio físico de a poquito, no haga una actividad que no le guste porque no la va a poder sostener en el tiempo.

No le puedo hacer una receta, pero sí puedo decirle que aquello que realice a disgusto sólo podrá mantenerlo por un tiempo corto y luego va a abandonar.

No piense en deporte, son dos cosas diferentes. La actividad física es lo que nos movemos y el deporte tiene que ver con la competencia y la superación, tanto personal como en equipo o respecto a otros.

Los beneficios para la salud de la actividad física

La práctica regular de ejercicio ayuda a disminuir los síntomas asociados con la depresión (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) , uno de cada cuatro adultos no alcanza los niveles recomendados de actividad física. La OMS sugiere realizar al menos 150 minutos de actividad moderada o 75 minutos de actividad vigorosa semanalmente, una meta alcanzable con una caminata diaria de 30 minutos cinco veces por semana.

Caminar, aunque parece una actividad sencilla, es una manera eficaz de mantenerse activo sin la necesidad de equipos especiales. El Dr. Thomas Frieden, exdirector de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EEUU, comparó caminar con “un fármaco maravilloso”.

En ese mismo sentido, los expertos de Harvard afirman que las caminatas enérgicas ayudan a reducir el colesterol LDL, controlar el azúcar en la sangre y minimizar el riesgo de hipertensión, enfermedades cardíacas y diabetes.

Un estudio publicado en el European Journal of Preventive Cardiology destacó que caminar al menos 3,967 pasos al día reduce el riesgo de muerte por cualquier causa. Llegar a 10,000 pasos diarios es ideal para minimizar el riesgo de enfermedades del corazón. La Asociación Estadounidense del Corazón recomienda una caminata diaria de 20 minutos para mejorar la salud cardiovascular.

Caminar es el primer paso para incorporar hábitos saludables en la rutina y evitar la obesidad (Imagen ilustrativa Infobae)

Caminar también tiene beneficios psicológicos y emocionales. Estudios de la Universidad de Exeter encontraron que una caminata de 15 minutos puede frenar los antojos de chocolate y reducir su consumo en situaciones de estrés.

Además, la OMS señala que la actividad física atenúa los síntomas de la depresión y la ansiedad, además de potenciar las habilidades cognitivas, de aprendizaje y de juicio. Las personas que no mantienen un nivel adecuado de ejercicio físico presentan un riesgo de muerte entre un 20% y un 30% mayor en comparación con aquellas que sí lo practican regularmente.

Por todo esto, le pido que recuerde esta frase: es bueno salir del sedentarismo.

* El doctor Daniel López Rosetti es médico (MN 62540) de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires (UBA). Presidente de la Sección de Estrés de la World Federation for Mental Health (WFMH). Y es autor de libros como: “Emoción y sentimientos” (Ed. Planeta, 2017), “Equilibrio. Cómo pensamos, cómo sentimos, cómo decidimos. Manual del usuario.” (Ed. Planeta, 2019), entre otros.