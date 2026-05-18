La PNC de Guatemala evalúa a más de 19 mil aspirantes para ampliar su fuerza operativa

La Policía Nacional Civil de Guatemala evalúa a 19 mil 500 aspirantes para fortalecer la seguridad ciudadana a partir de septiembre. (Policía Nacional Civil de Guatemala)

Más de 19 mil 500 personas se encuentran actualmente en proceso de evaluación para incorporarse a la Policía Nacional Civil como agentes, en el marco de una estrategia oficial destinada a ampliar la capacidad operativa y reforzar la seguridad ciudadana a partir de septiembre. Esta convocatoria, según informó Ronald Revolorio, subdirector general de Estudios y Doctrina de la PNC, responde a la meta establecida por el Gobierno de Guatemala para incrementar el número de efectivos policiales y, con ello, fortalecer la respuesta institucional ante los desafíos regionales de seguridad.

El proceso, que en esta etapa ya no admite nuevas postulaciones, implica una depuración rigurosa de perfiles. Revolorio confirmó que la herramienta digital de inscripción permanece cerrada mientras se evalúan los 19 mil 500 casos. No obstante, se prevé habilitar nuevas inscripciones en caso de que la demanda operativa así lo requiera, una decisión que quedará determinada una vez concluya el análisis de los perfiles actualmente en revisión.

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La PNC evalúa a más de 3 mil aspirantes en academias de tres departamentos

En las sedes de Santa Rosa, Huehuetenango y la zona 6 de Ciudad de Guatemala, 3 mil 300 aspirantes ya realizan evaluaciones presenciales como parte de la 58 promoción de la policía, cuya graduación está proyectada entre los meses de julio y agosto. Revolorio expuso ante Agencia Guatemalteca de Noticias que estos jóvenes, hombres y mujeres, son sometidos a pruebas médicas, psicométricas, de confiabilidad y de aptitud física, consideradas indispensables para garantizar estándares institucionales en los futuros agentes.

La Policía Nacional Civil de Guatemala evalúa a 19 mil 500 aspirantes para fortalecer la seguridad ciudadana a partir de septiembre. (Policía Nacional Civil de Guatemala)

Respecto de las pruebas, el subdirector de Estudios y Doctrina detalló ante los medios: “La evaluación abarca pruebas de tipo médica, psicométrica, de confiabilidad y de aptitudes físicas. Son las pruebas básicas que nosotros realizamos”.

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El número de aspirantes admitidos en la formación inicial está determinado por la capacidad instalada de las academias. Revolorio anticipó que, de los 19 mil 500 aspirantes, solo 3 mil 500 serán seleccionados para integrarse formalmente en el próximo curso, que tiene como fecha tentativa de inicio el mes de septiembre.

Respuesta directa: qué pasa con la convocatoria y cuándo inician los cursos

La convocatoria para nuevos agentes de la Policía Nacional Civil de Guatemala, con más de 19 mil 500 postulantes, ha cerrado el registro digital y avanza en la etapa de evaluación. El curso de formación para los seleccionados está programado tentativamente para septiembre; se prevé admitir un máximo de 3 mil 500 aspirantes, en función de la capacidad de las academias policiales.

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Refuerzo al objetivo de sumar 12 mil policías en la actual administración

Los aspirantes que completen con éxito el proceso de formación serán parte del refuerzo comprometido por el presidente Bernardo Arévalo, quien ha fijado la incorporación de 12 mil agentes durante su mandato. Según cifras proporcionadas por Revolorio a la agencia de gobierno AGN, la PNC ha graduado hasta el momento 6 mil 223 nuevos policías en tres promociones recientes: la 55 promoción con 2 mil 431 agentes, la 56 con 563, y la 57 con 3 mil 229.

La asignación de los nuevos agentes corresponde a un análisis territorial realizado entre la subdirección de Personal y la subdirección de Operaciones. Revolorio precisó que la distribución busca responder a las necesidades particulares de cada región del país. Esta metodología apunta a que el talento humano fortalezca tanto comisarías convencionales como unidades especializadas de la Policía Nacional Civil.

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El subdirector señaló: “Se hace un análisis territorial de la necesidad de talento humano en las diferentes comisarías y unidades de la Policía Nacional Civil y, sobre esa base, se hace el despliegue. Ese ya es un trabajo coordinado con la Dirección General de Personal y la Dirección General de Operaciones”.

La expectativa institucional es completar la próxima promoción a finales de septiembre, sumando nuevos efectivos al esfuerzo de seguridad pública en Guatemala.

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<b>La PNC graduó a 3.223 agentes en 2025</b>

La graduación de 3.223 nuevos policías se celebró el 30 de septiembre de 2025, en el estadio Cementos Progreso de la zona 6 de Ciudad de Guatemala, donde también egresaron 336 nuevos mandos y 167 agentes que completaron cursos de formación, ascenso y especialización, reforzando la estructura de seguridad pública.

Entre las principales promociones destacadas figura la 57 Promoción del Curso Básico de Agentes, compuesta por 2.525 hombres y 698 mujeres, lo que subraya el compromiso institucional con la cobertura nacional y la equidad de género en la fuerza policial.

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La Policía Nacional Civil (PNC) de Guatemala cuenta actualmente con un estado de fuerza de aproximadamente 43,538 agentes activos a nivel nacional. Esta cifra incluye a los miles de elementos que se han sumado recientemente como parte de los esfuerzos gubernamentales para fortalecer la seguridad y ampliar la cobertura institucional.