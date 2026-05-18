Se conoció la letra de la canción de la hinchada del Inter Miami que generó la reacción de Lionel Messi

Durante la victoria por 2-0 ante Portland Timbers, el astro rosarino apuntó contra los fanáticos del equipo por un particular cántico.

Lionel Messi y Rodrigo De Paul manifestaron su descontento frente a los cánticos de la hinchada del Inter Miami durante la victoria del equipo por 2-0 frente a Portland Timbers en la MLS. Los gestos de desaprobación de ambos jugadores se produjeron tras escuchar el reclamo tradicional de “Jugadores” desde el sector de la barra, a pesar de que las Garzas lideraban el marcador con un gol y una asistencia del número 10.

Después del resultado final, que consolidó al conjunto de Guillermo Hoyos en la cima de la Conferencia Este con 28 puntos, y que significó el primer triunfo en el flamante Nu Stadium, los dos futbolistas de la selección argentina y Luis Suárez salieron directamente al vestuario sin saludar al grupo de fanáticos que había entonado los reclamos.

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Pocas horas después, salió a la luz un video en el que se puede ver a los fanáticos de Las Garzas en la playa, entonando la canción que generó la reacción de Messi durante el duelo ante la franquicia del Oeste en la Major League Soccer: “Jugadores, respeten a su hinchada y saluden a su gente, que no les piden nada…”, dice el cántico.

La situación escaló tanto que en el momento de ejecutar un tiro de esquina desde la derecha, De Paul fue aún más lejos que su amigo y compañero de Selección: el volante ex Atlético de Madrid exhibió el escudo a los hinchas y reclamó aliento, expresando de forma clara su rechazo al canto que se había escuchado desde el lugar donde se posiciona la barra del equipo en la tribuna.

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Además de la revelación de la letra que enojó a Messi y otras figuras del Inter Miami, otro personaje ligado a los fanáticos del equipo también dio su mirada. El argentino Cachito, que hace años vive en la ciudad de La Florida y que estuvo al frente de la hinchada, se refirió a la situación que vivió el número 10.

Cachito apuntó contra los actuales líderes de los fans del equipo de la MLS tras los gestos contra los jugadores en el triunfo ante Portland.

“Con respecto a lo que pasó en la cancha hoy, que la hinchada, barra, no llevó bandera porque no lo saludaban, no sé cuál fue bien la historia. Me parece una idiotez. Aparte, cuando sale Suárez por atrás, lo aplauden y le piden foto. Flaco, o está todo bien o está todo mal. Y después jugadores, puteando cuando vamos ganando 2-0. Lamentablemente, se llenó de boludos, lo que estábamos antes, cuando arrancamos con el Inter, nos corrieron de lado, se llenó de tarados. Estos son los resultados. Y eso que los jugadores no me pasan ni cabida, pero en esta estoy con ellos. Estoy con Messi, con Suárez, estoy con Rodrigo. Se llenó de boludos la cancha, pero eso culpa de la dirigencia, ellos lo permitieron. Yo sé que esto no me va a dejar entrar más a la cancha, pero no importa, tenía que decirlo, porque están hablando de todos lados. La única verdad es la realidad. Se llenó de boludos la cancha. Nos vemos”, mencionó en un video en su cuenta de Instagram.

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Más allá de esta situación particular que llamó la atención, el desarrollo del partido mostró a Messi como protagonista: marcó el primer tanto a los 30 minutos en una jugada colectiva donde participaron Telasco Segovia y Suárez, además de brindar una asistencia a Germán Berterame para consolidar el resultado antes del descanso. En la segunda parte, el equipo que dirige Hoyos se enfocó en el contraataque mientras Portland tomó la iniciativa, y Messi generó peligro con remates desde lejos, incluido un tiro libre detenido por el arquero James Pantemis.

Después de esta victoria, el próximo partido del Inter Miami será el domingo 24 de mayo ante Philadelphia, desde las 20:00 (hora de Argentina), previo al receso por el Mundial.

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El astro rosarino se dirgió hacia la parcialidad de Las Garzas