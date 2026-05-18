El emotivo respaldo de Oriana Sabatini y su beba Gia a Paulo Dybala en su último partido con la Roma

Oriana Sabatini besa a Paulo Dybala mientras sostienen a Gia en su último partido con la Roma, mostrando un emotivo respaldo familiar.

Desde que nació Gia, Oriana Sabatini y Paulo Dybala viven días de intensa emoción. Este domingo 17 de mayo, la cantante fue al estadio de la Roma con su pequeña beba a apoyar desde las tribunas al jugador cuando disputó el último partido del torneo de la Serie A. La presencia de la cantante junto a su hija en las tribunas no pasó inadvertida, en un momento en que el futuro del delantero es motivo de especulación constante. Las imágenes del futbolista junto a su pareja y su hija se viralizaron rápidamente, profundizando la atención sobre el presente que atraviesa el atacante y el posible cierre de una etapa en el club italiano.

En las postales que circularon desde el estadio, Sabatini y Dybala compartieron gestos de afecto y complicidad, mientras la pequeña Gia era testigo de la jornada. El futbolista eligió publicar en sus redes sociales una serie de fotos junto a su familia, en la que destacó su experiencia en la capital italiana con una frase que resonó entre los seguidores: “Incluso si mi amigo no estuviera por aquí... Me divertí de todos modos. Roma mágica”. El mensaje, lejos de ser una despedida formal, encendió la imaginación de quienes anhelan verlo regresar a la Argentina.

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Oriana Sabatini y Gia brindan un emotivo apoyo a Paulo Dybala en la cancha, celebrando su trayectoria en el último partido con la AS Roma.

La escena familiar dentro del estadio es muy particular, ya que es la primera vez que se ve a la pequeña de dos meses en la cancha, acompañando a su papá, instancia que fue reforzada por la interacción virtual de Sabatini y la participación de Catherine Fulop celebrando el desempeño del delantero, marcó el tono afectivo del evento. En uno de los comentarios, Sabatini resumió lo vivido con un “Te amamos” dirigido a Dybala, mientras que Fulop añadió: “Genio, hoy disfrutamos viéndote jugar”.

En simultáneo con el cierre de la temporada en Italia, los rumores sobre una posible incorporación del jugador a Boca Juniors cobraron fuerza en el ambiente futbolístico argentino. Desde diferentes medios y en las redes sociales, se multiplicaron los comentarios que vinculan al delantero con el club xeneize, especialmente ante la proximidad de la apertura del mercado de pases y la condición de agente libre que tendrá a partir del 1 de julio.

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El futbolista Paulo Dybala en acción durante su último partido con la AS Roma, despidiéndose del club frente a sus aficionados.

En paralelo a este presente del deportista, Oriana Sabatini acaba de publicar su primera novela, Podría quedarme acá, de la que destacó sobre el proceso de escritura en charla con La Fábrica Podcast: “Escribir un libro es un deseo que tengo desde muy chiquitita y siempre fue como esos deseos que quedaron en el imaginario de mi mente, que sentí que eran algo imposible. Si bien yo he estudiado escritura y todo, me parecía que escribir un libro era medio un fantasma. Empecé a conocer quizás personas a lo largo de mi vida que me incentivaron y me ayudaron a creer que era algo que podía ser posible. Y con el libro un poco me pasó que, cuando de chiquita decía que quería escribir, pensaba que quería, no sé, escribir de repente una autobiografía. Me creía mil de repente. ¿Por qué se me ocurrió que una autobiografía? Después un poco le perdí como el amor a la lectura, porque empecé a leer cosas que no me gustaban”.

Oriana Sabatini posa con su primer libro de poemas, 'Podría quedarme acá', durante su presentación en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires.

“Siempre digo lo mismo: para mí no hay gente que no le gusta leer, hay gente que no está leyendo lo que le gusta. Y a mí me pasó eso. Entonces, cuando retomé, cuando me volví a encaminar en qué tipo de literatura a mí me gustaba. Como que se me ordenó la mente y ahí un poco me llegó la historia de la novela, pero me faltaba el componente de cómo arrancó. Ahí empecé a conocer personas que me ayudaron en ese proceso: “Mirá, se puede hacer esto, se puede hacer lo otro”. Yo lo que hice con esta novela fue clínica de obra, que es básicamente como, reunirte con un editor, periódicamente, cada cuanto uno quiera, y trabajar, y ponerme a trabajar todos los días", explicó.

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Así las cosas, el desenlace sobre el futuro de la familia Dybala Sabatini dependerá de negociaciones que, por ahora, permanecen abiertas y sujetas a múltiples variables.