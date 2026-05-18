Teleshow

El emotivo respaldo de Oriana Sabatini y su beba Gia a Paulo Dybala en su último partido con la Roma

La familia presenció desde la tribuna el cierre de temporada en medio de especulaciones sobre su posible regreso al país

Guardar
Google icon
Un hombre con camiseta deportiva color borgoña y oro besa a una mujer de cabello largo oscuro que sostiene a un bebé con auriculares blancos
Oriana Sabatini besa a Paulo Dybala mientras sostienen a Gia en su último partido con la Roma, mostrando un emotivo respaldo familiar.

Desde que nació Gia, Oriana Sabatini y Paulo Dybala viven días de intensa emoción. Este domingo 17 de mayo, la cantante fue al estadio de la Roma con su pequeña beba a apoyar desde las tribunas al jugador cuando disputó el último partido del torneo de la Serie A. La presencia de la cantante junto a su hija en las tribunas no pasó inadvertida, en un momento en que el futuro del delantero es motivo de especulación constante. Las imágenes del futbolista junto a su pareja y su hija se viralizaron rápidamente, profundizando la atención sobre el presente que atraviesa el atacante y el posible cierre de una etapa en el club italiano.

En las postales que circularon desde el estadio, Sabatini y Dybala compartieron gestos de afecto y complicidad, mientras la pequeña Gia era testigo de la jornada. El futbolista eligió publicar en sus redes sociales una serie de fotos junto a su familia, en la que destacó su experiencia en la capital italiana con una frase que resonó entre los seguidores: “Incluso si mi amigo no estuviera por aquí... Me divertí de todos modos. Roma mágica”. El mensaje, lejos de ser una despedida formal, encendió la imaginación de quienes anhelan verlo regresar a la Argentina.

PUBLICIDAD

Paulo Dybala, en camiseta de la Roma, se inclina para abrazar a Oriana Sabatini, quien sostiene a un bebé con auriculares en un estadio de fútbol
Oriana Sabatini y Gia brindan un emotivo apoyo a Paulo Dybala en la cancha, celebrando su trayectoria en el último partido con la AS Roma.

La escena familiar dentro del estadio es muy particular, ya que es la primera vez que se ve a la pequeña de dos meses en la cancha, acompañando a su papá, instancia que fue reforzada por la interacción virtual de Sabatini y la participación de Catherine Fulop celebrando el desempeño del delantero, marcó el tono afectivo del evento. En uno de los comentarios, Sabatini resumió lo vivido con un “Te amamos” dirigido a Dybala, mientras que Fulop añadió: “Genio, hoy disfrutamos viéndote jugar”.

En simultáneo con el cierre de la temporada en Italia, los rumores sobre una posible incorporación del jugador a Boca Juniors cobraron fuerza en el ambiente futbolístico argentino. Desde diferentes medios y en las redes sociales, se multiplicaron los comentarios que vinculan al delantero con el club xeneize, especialmente ante la proximidad de la apertura del mercado de pases y la condición de agente libre que tendrá a partir del 1 de julio.

PUBLICIDAD

Futbolista Paulo Dybala de espaldas, con camiseta y pantalón corto color vino, número 21, driblando un balón blanco en un campo de fútbol
El futbolista Paulo Dybala en acción durante su último partido con la AS Roma, despidiéndose del club frente a sus aficionados.

En paralelo a este presente del deportista, Oriana Sabatini acaba de publicar su primera novela, Podría quedarme acá, de la que destacó sobre el proceso de escritura en charla con La Fábrica Podcast: “Escribir un libro es un deseo que tengo desde muy chiquitita y siempre fue como esos deseos que quedaron en el imaginario de mi mente, que sentí que eran algo imposible. Si bien yo he estudiado escritura y todo, me parecía que escribir un libro era medio un fantasma. Empecé a conocer quizás personas a lo largo de mi vida que me incentivaron y me ayudaron a creer que era algo que podía ser posible. Y con el libro un poco me pasó que, cuando de chiquita decía que quería escribir, pensaba que quería, no sé, escribir de repente una autobiografía. Me creía mil de repente. ¿Por qué se me ocurrió que una autobiografía? Después un poco le perdí como el amor a la lectura, porque empecé a leer cosas que no me gustaban”.

Una mujer de cabello oscuro sostiene el libro 'Podría quedarme acá' de Oriana Sabatini, el cual cubre su boca y nariz, mostrando solo sus ojos
Oriana Sabatini posa con su primer libro de poemas, 'Podría quedarme acá', durante su presentación en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires.

Siempre digo lo mismo: para mí no hay gente que no le gusta leer, hay gente que no está leyendo lo que le gusta. Y a mí me pasó eso. Entonces, cuando retomé, cuando me volví a encaminar en qué tipo de literatura a mí me gustaba. Como que se me ordenó la mente y ahí un poco me llegó la historia de la novela, pero me faltaba el componente de cómo arrancó. Ahí empecé a conocer personas que me ayudaron en ese proceso: “Mirá, se puede hacer esto, se puede hacer lo otro”. Yo lo que hice con esta novela fue clínica de obra, que es básicamente como, reunirte con un editor, periódicamente, cada cuanto uno quiera, y trabajar, y ponerme a trabajar todos los días", explicó.

Así las cosas, el desenlace sobre el futuro de la familia Dybala Sabatini dependerá de negociaciones que, por ahora, permanecen abiertas y sujetas a múltiples variables.

Temas Relacionados

Oriana SabatiniPaulo DybalaRomaGia Dybala

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Santiago del Moro, otra vez al frente de los Martín Fierro 2026

El conductor estrella de Telefe estará esta noche, nuevamente, a cargo de la gala, que transmite en vivo Telefe desde el Hotel Hilton. La alfombra roja estará a cargo de Iván de Pineda, La China Ansa, Roberto Funes Ugarte y Sol Pérez

Santiago del Moro, otra vez al frente de los Martín Fierro 2026

Martín Fierro 2026: todos los nominados para la gala de esta noche

Hoy, desde las 21 y en vivo por Telefe, se epodrá ver el máximo premio sobre la producción televisiva del año pasado

Martín Fierro 2026: todos los nominados para la gala de esta noche

Repechaje en Gran Hermano: quiénes buscan volver a la casa, los que rechazaron el regreso y las sorpresas

El reality se prepara para recibir a viejos conocidos y caras nuevas, mientras que algunos exjugadores buscan otra oportunidad

Repechaje en Gran Hermano: quiénes buscan volver a la casa, los que rechazaron el regreso y las sorpresas

Festejo, llanto y escándalo en la definición entre Eduardo y Danelik en Gran Hermano: quién abandonó la casa

El resultado de la última gala generó reacciones en los dos grandes grupos de participantes, mientras que algunos celebraron la salida, otros mostraron expresaron toda su bronca

Festejo, llanto y escándalo en la definición entre Eduardo y Danelik en Gran Hermano: quién abandonó la casa

Campi recordó el día que imitó a Jorge Guinzburg en TV: “Decían que él se había ofendido”

El actor habló del día que se caracterizó como el recordado conductor para el Gran Cuñado de ShowMatch. El llamado que cambió todo

Campi recordó el día que imitó a Jorge Guinzburg en TV: “Decían que él se había ofendido”

DEPORTES

Una ex figura de la selección argentina bailó malambo en una fiesta en su ciudad y causó furor

Una ex figura de la selección argentina bailó malambo en una fiesta en su ciudad y causó furor

Murió “El Inmortal”, la leyenda del fisicoculturismo que rompió el récord de longevidad al ganar una prueba

El 0-0 que cambió las reglas del fútbol para siempre: “El partido más aburrido de la historia de los Mundiales”

El puesto que le genera un dolor de cabeza a Lionel Scaloni en la selección argentina de cara al Mundial

Rafael Westrupp elogió el Sudamericano Sub 14 organizado por la Asociación Argentina de Tenis

TELESHOW

Santiago del Moro, otra vez al frente de los Martín Fierro 2026

Santiago del Moro, otra vez al frente de los Martín Fierro 2026

Martín Fierro 2026: todos los nominados para la gala de esta noche

Repechaje en Gran Hermano: quiénes buscan volver a la casa, los que rechazaron el regreso y las sorpresas

Festejo, llanto y escándalo en la definición entre Eduardo y Danelik en Gran Hermano: quién abandonó la casa

Campi recordó el día que imitó a Jorge Guinzburg en TV: “Decían que él se había ofendido”

INFOBAE AMÉRICA

Irán anunció oficialmente la creación de la Autoridad del Estrecho del Golfo Pérsico un organismo para gestionar el paso por Ormuz

Irán anunció oficialmente la creación de la Autoridad del Estrecho del Golfo Pérsico un organismo para gestionar el paso por Ormuz

El régimen de Irán amenazó a Estados Unidos con romper el bloqueo en Ormuz y aseguró que el mar de Omán será “su cementerio”

Ministros de Finanzas del G7 se reúnen en París para debatir puntos en común frente a las tensiones económicas mundiales

El líder del régimen norcoreano instó al ejército a convertir la frontera sur en una “fortaleza inexpugnable”

Amnistía Internacional afirmó que el aumento de ejecuciones en Irán en 2025 llevó la cifra mundial de penas de muerte al nivel más alto desde 1981