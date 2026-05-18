Úrsula Corberó compartió su rotundo cambio de look junto a su hijo Dante Darín: “Qué afortunada Dios mío”

Dante Darín, hijo de Úrsula Corberó, aparece durmiendo plácidamente junto a su madre en una tierna instantánea que conmueve a sus seguidores

Úrsula Corberó ha captado la atención de miles de seguidores en sus redes, no solo por la noticia de su regreso al trabajo, sino por las entrañables imágenes de su hijo Dante Darín, quien ya muestra un notable crecimiento a tan solo tres meses de nacido.

Desde la llegada de Dante el pasado febrero, las apariciones fueron muy pocas y siempre preservando la intimidad de la familia. Sin embargo, este domingo, Corberó decidió romper el silencio digital y compartir un álbum fotográfico que revela tanto su faceta materna como los cambios personales que acompañan esta nueva etapa.

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En una de las imágenes más comentadas, se observa a Dante en primer plano, con el foco puesto en su boca y la llamada “papada” que se robó todas las miradas de los seguidores de la actriz.

El anuncio de la vuelta al trabajo fue realizado por la propia actriz, quien expresó: “Mañana me incorporo al rodaje de Jackal 2. Cuántos cambios y qué afortunada Dios mío”. La frase, compartida en la tarde del domingo 17 de mayo, acompaña el carrusel de fotos familiares que rápidamente se viralizó entre sus seguidores.

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Úrsula Corberó compartió una dulce instantánea de su hijo Dante Darín, donde se aprecia parte de su rostro con un corazón dibujado sobre su mejilla.

Corberó optó por mantener la discreción en torno a su vida privada, pero cada aparición genera un impacto inmediato. La publicación de las nuevas imágenes de Dante coincide con un momento clave para la actriz, quien apenas tres meses después del parto retoma su actividad profesional en un proyecto de alta visibilidad.

La noticia que impactó entre los usuarios es la confirmación de que la actriz catalana será parte de la segunda temporada de la serie de espionaje Jackal 2. La producción, que ya había conseguido notoriedad en su primera entrega, marca el regreso de Corberó al set y la continuidad de una carrera internacional en ascenso.

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Úrsula Corberó posa sonriente junto a su hijo Dante Darín, mostrando un instante de afecto familiar

Durante los últimos meses, la intérprete compartió algunos momentos de su maternidad, tal como ocurrió el pasado mes de abril, cuando subió fotografías en las que se la veía en pleno ejercicio de su nuevo rol. Sin embargo, esta última publicación es la que más ha conmovido a la comunidad digital, por la naturalidad y el cariño que transmiten las imágenes de Dante.

El álbum publicado por Corberó inicia con una imagen de Dante enternecedora, según sus seguidores. No solo es la primera vez que se percibe con claridad cuánto ha crecido el bebé, sino que la fotografía transmite el ambiente relajado e íntimo de la familia.

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Un cambio de look sorprende en las imágenes recientes, anticipando la renovada etapa personal y profesional de Corberó tras la maternidad

La secuencia de imágenes continúa con una escena donde la actriz se somete a un cambio de look, anticipando la renovación personal y profesional que la espera. En las últimas fotos se aprecia el nuevo estilismo de Corberó: melena rubia y corte en capas, dejando atrás su tradicional tono oscuro.

Los seguidores celebran la relación entre Corberó y Chino Darín, quienes, a pesar de mantener un perfil bajo, construyeron una familia que despierta admiración. La imagen de Darín junto a su hijo, incluida en el álbum, completa la postal de una etapa marcada por la complicidad y el crecimiento compartido.

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Úrsula Corberó comparte en Instagram imágenes inéditas de su hijo Dante Darín, generando gran impacto entre sus seguidores

La historia de amor entre Corberó y Darín se remonta a 2015, cuando coincidieron en el rodaje de la serie La Embajada. Desde entonces, apostaron por una relación sólida, alejada del ruido mediático y basada en el apoyo mutuo frente a las exigencias de sus respectivas carreras.

El nacimiento de Dante fue para la pareja fue un punto de inflexión, consolidando aún más la relación. Durante estos años, ambos trabajaron para equilibrar sus compromisos profesionales con la construcción de un espacio familiar reservado y armonioso.

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El álbum fotográfico publicado por Úrsula Corberó destaca la evolución y el notable crecimiento de Dante Darín a solo tres meses de su nacimiento

La noticia de la maternidad fue compartida por Corberó el 9 de septiembre de 2025, con el mensaje: “Esto no es IA”, acompañado de una imagen en la que mostraba con orgullo su embarazo. La naturalidad con la que la actriz abordó cada etapa fue celebrada por sus seguidores, que ahora siguen atentos cada avance de la familia.

El retorno de Corberó al rodaje de la segunda temporada de Jackal 2 añade una nueva dimensión a su trayectoria. En este thriller de espionaje, la actriz interpreta a Nuria, la esposa del personaje principal encarnado por Eddie Redmayne. La serie, basada en la novela de Frederick Forsyth, actualiza la historia de El Chacal, un asesino profesional perseguido a nivel internacional.

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