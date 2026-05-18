Economía

Uno de los sectores industriales clave volvió a caer en abril y opera en uno de sus peores niveles históricos

El rubro cayó 4,3% interanual, acumuló una retracción de 6,2% en el año y mostró fuertes retrocesos en la mayoría de las subactividades

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La utilización de la capacidad instalada descendió hasta 40,9%, uno de los niveles más bajos para la industria metalúrgica
La utilización de la capacidad instalada descendió hasta 40,9%, uno de los niveles más bajos para la industria metalúrgica

Durante los últimos meses, distintos sectores industriales atravesaron un escenario marcado por menores niveles de actividad, caída de la demanda y capacidad ociosa en las plantas fabriles. En ese contexto, la industria metalúrgica volvió a mostrar señales de deterioro durante abril. Según el informe mensual difundido por Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (Adimra), la producción del sector registró una caída interanual de 4,3% y una baja de 1,3% respecto de marzo.

El reporte elaborado por el Departamento de Estudios Económicos de la entidad indicó además que el sector acumuló una retracción de 6,2% en lo que va de 2026 y continuó operando muy por debajo de sus niveles máximos recientes.

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Uno de los datos más relevantes del relevamiento correspondió al nivel de utilización de la capacidad instalada. El informe señaló que el indicador se ubicó en 40,9%, con una caída de 6 puntos porcentuales frente al mismo período del año anterior.

Adimra sostuvo que ese porcentaje representó uno de los niveles históricamente más bajos para la industria metalúrgica y reflejó un uso muy limitado del aparato productivo. La entidad describió además un escenario industrial de carácter recesivo.

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Qué pasó en cada uno de los rubros

El documento mostró un panorama contractivo en casi todos los segmentos fabriles. Solamente dos rubros registraron mejoras interanuales: Maquinaria Agrícola, con un crecimiento de 5,1%, y Carrocerías y Remolques, con una suba de 3,9 por ciento.

El resto de las actividades metalúrgicas mantuvo caídas persistentes. La contracción más pronunciada apareció en Fundición, con un retroceso de 13,6%. También registraron bajas Otros Productos de Metal (-5,7%), Equipamiento Médico (-5,6%), Bienes de Capital (-4,8%), Equipo Eléctrico (-4,5%) y Autopartes (-1,7%).

El análisis por cadenas de valor también mostró resultados negativos en la mayoría de los sectores vinculados a la actividad metalúrgica. El único desempeño positivo correspondió nuevamente al segmento agrícola, con una mejora de 2,1 por ciento.

Gráfico de líneas sobre el índice de producción industrial metalúrgica de ADIMRA, con datos de variación interanual (-4,3%), mensual (-1,3%) y acumulada (-6,2%) para abril
El informe de ADIMRA de abril revela una contracción interanual del 4,3% en la producción industrial metalúrgica, con descensos mensuales del 1,3% y acumulados del 6,2%.

En contraste, las empresas asociadas a alimentos y bebidas registraron una caída de 6,6%, mientras que consumo final mostró una retracción de 5,8%. También aparecieron resultados negativos en construcción (-4,5%), petróleo y gas (-3,8%), automotriz (-3,8%), energía eléctrica (-3,2%) y minería (-1,4%).

El presidente de Adimra, Elio Del Re, expresó preocupación por la evolución del nivel de utilización de la capacidad instalada y sostuvo que se trató del dato “más preocupante y más gráfico” de la situación sectorial.

El bajo uso de la capacidad instalada es el dato más preocupante y el más gráfico de lo que sucede en el sector, porque no nos tenemos que olvidar que el año 2025 contra el año 2024 también había dado una caída. O sea, estamos midiendo caída tras caída”, afirmó el dirigente empresario.

Del Re también advirtió sobre el impacto que la debilidad de la demanda produjo sobre las empresas metalúrgicas. Según planteó, gran parte de las firmas enfrentó márgenes cada vez más comprometidos y un horizonte inmediato poco alentador.

“La demanda continúa en niveles bajos en la mayoría de los sectores y las empresas metalúrgicas enfrentan una situación crítica, con márgenes cada vez más comprometidos y un horizonte inmediato muy poco alentador. Este escenario tiene un impacto directo sobre el empleo, configurando un cuadro de extrema preocupación para toda la cadena productiva”, señaló.

Expectativas para el próximo trimestre

El informe mensual también incorporó datos sobre expectativas empresarias para los próximos meses. Según el relevamiento, cinco de cada diez compañías no esperan cambios positivos en los niveles de producción durante el próximo trimestre.

La situación negativa se extendió además a todas las provincias relevadas por la entidad. El estudio indicó que todos los distritos registraron caídas interanuales, profundizando el retroceso observado durante los últimos meses.

Trabajador industrial arrodillado soldando una viga de metal en una fábrica, usando casco de protección, guantes y mandil. Se observan chispas emergiendo del punto de soldadura y carteles de seguridad en la pared, mientras otros trabajadores al fondo usan equipo de protección.
Buenos Aires registró la mayor caída provincial dentro del relevamiento elaborado por Adimra (Imagen Ilustrativa Infobae)

Dentro de ese escenario, la provincia de Buenos Aires mostró el peor resultado, con una baja interanual de 5,1%. El informe sostuvo que ese distrito volvió a convertirse en el principal aporte negativo al promedio general del sector.

La provincia de Córdoba registró una caída de 3,7%, mientras que Entre Ríos retrocedió 4,7%. En tanto, Santa Fe presentó una baja de 0,9%. Por su parte, Mendoza mostró el descenso más moderado entre las provincias relevadas, con una variación negativa de 0,6 por ciento.

El deterioro de la actividad también impactó sobre el mercado laboral del sector metalúrgico. El informe de Adimra indicó que el empleo registró una caída interanual de 2,3%, mientras que frente al mes anterior la baja alcanzó 0,1 por ciento.

La entidad empresaria vinculó este comportamiento con el bajo nivel de producción y la persistencia de un escenario de demanda débil en buena parte de las cadenas industriales.

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