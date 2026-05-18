Wanda Nara celebró el reencuentro con sus hijos y una presencia inesperada despertó la polémica en su departamento

Luego de semanas de rodaje en Uruguay, Wanda Nara disfrutó de una velada pegando figuritas con sus hijos (Instagram)

Tras varias semanas intensas del rodaje de su película ¿Querés ser mi hijo? y compromisos laborales en Uruguay, Wanda Nara regresó a la Argentina y eligió el calor del hogar para recargar energías. Este fin de semana, la empresaria y conductora dejó de lado la vorágine profesional y se reencontró con sus cinco hijos para disfrutar de una tarde diferente, lejos de los reflectores y las cámaras, pero repleta de risas, complicidad y pequeños rituales familiares. Sin planearlo, la actividad elegida sorprendió a más de uno: pegar figuritas del álbum del Mundial, una tradición que despierta pasión en chicos y grandes cada vez que se aproxima el evento deportivo más importante del planeta.

Todo comenzó el domingo por la tarde, cuando Wanda compartió en sus historias de Instagram videos y fotos del esperado reencuentro. En una de las imágenes se puede ver cómo, en torno a una mesa, manos grandes y pequeñas se dedican a abrir sobres, separar, intercambiar y pegar figuritas. Wanda, con la etiqueta “mamá”, y su hija menor con Mauro Icardi aparecen en primer plano, sumergidas entre pilas de paquetes y hojas a medio completar. El entusiasmo se reflejó en los gestos: las manos apuradas, los ojos atentos buscando el número justo y la alegría de encontrar esa figurita difícil que faltaba para completar un equipo.

PUBLICIDAD

En otro de los videos, Valentino, el mayor de los hermanos e hijo de Maxi López, toma la posta y anima el clima grupal: “A pegar equipos y escudos, ¿estamos?”. La consigna fue clara por parte del adolescente y todos se sumaron al desafío, entre risas y comentarios sobre las figuritas que iban sacando de los paquetes. A la par, en una de las imágenes compartidas, el adolescente se robó todas las miradas. Sentado en un sillón, con auriculares negros y una musculosa deportiva con el logo de una reconocida marca en rojo, el adolescente posó relajado y seguro frente a la cámara.

Benedicto López compartió una foto del juego compartido en familia con su mamá Wanda Nara y sus hermanos. También arrobó a Martín Migueles entre rumores de separación con la empresaria (Instagram)

La emoción alcanzó su punto más alto cuando, en medio de la apertura de sobres, los chicos encontraron la figurita de Lionel Messi. Wanda no dudó en registrar el momento: grabó el festejo en blanco y negro, donde se escucha claramente la euforia y los gritos de sus hijos al sumar a la colección la imagen del capitán argentino. “¡Messi, Messi!”, se escuchaba, mientras los chicos saltan y celebran como si se tratara de un gol en la final del mundo.

PUBLICIDAD

Entre todo el reencuentro familiar, un detalle sorprendió a sus seguidores. Benedicto compartió la misma foto del juego sobre la mesa, pero le agregó una etiqueta que levantó otra vez la polémica con su madre. “Martín Migueles”, escribió el adolescente dando por sentado que el empresario se encontraba en la casa de Wanda. Así se reavivaron los rumores de reconciliación entre ellos, aunque por ahora Wanda no se mostró públicamente con él.

El resto de la tarde se consumió entre montañas de envoltorios de papel aluminio, pilas de figuritas repetidas y la búsqueda incansable de ese jugador que falta para completar la página. En otra de las fotos, la mesa de la casa quedó cubierta de sobres abiertos y cromos esparcidos, mientras los chicos, etiquetados cariñosamente por Wanda como “mis cachorritos”, revisaban, comparaban y pegaban una a una cada figurita, transformando una actividad sencilla en un evento familiar lleno de significado.

PUBLICIDAD

Valentino, el hijo mayor de Wanda, posa relajado en el living familiar tras el reencuentro, rodeado de trofeos y recuerdos

La elección de pegar figuritas no fue casual: el álbum del Mundial es, para muchas familias, un puente entre chicos y grandes, una excusa para compartir charlas, risas y alguna que otra competencia doméstica por ver quién completa primero a su selección favorita. Wanda, lejos de la pose y el glamour habitual, se mostró relajada y feliz en su rol de madre, disfrutando de los detalles que hacen a la vida cotidiana y que, muchas veces, se convierten en los recuerdos más valiosos.

Los chicos disfrutan la búsqueda y el intercambio de figuritas, en una postal que refleja la complicidad de hermanos (Instagram)

Así, entre pilas de sobres, álbumes a medio llenar y festejos por cada figurita difícil, Nara y sus cinco hijos convirtieron una tarde cualquiera en un momento único, reafirmando que, para ella, el verdadero tesoro está en los pequeños rituales compartidos puertas adentro. Una vez más, la empresaria demostró que, más allá del brillo mediático, su mayor orgullo es la familia que formó y el tiempo de calidad que logra construir junto a sus hijos en cada reencuentro. ¿Habrá reencuentro público con Martín Migueles en medio del problema judicial que atraviesa el empresario?

PUBLICIDAD