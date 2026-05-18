Receta de tarta de berenjena y zucchini, rápida y fácil

La tarta de berenjena y zucchini es una de esas recetas que tienen el poder de reunir a la familia en la mesa, ideal para esos almuerzos apurados o cenas livianas cuando el tiempo apremia.
En la Argentina, las tartas saladas son infaltables en cualquier casa y suelen acompañar tanto la rutina semanal como los encuentros improvisados. Esta versión, además de práctica y rápida, aprovecha lo mejor de las verduras de estación y es perfecta para quienes buscan comer rico y saludable sin complicarse.
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Receta de tarta de berenjena y zucchini
Se trata de una tarta salada hecha con discos de masa (pueden ser comprados o caseros) y un relleno de berenjenas y zucchinis (zapallitos largos), salteados y combinados con cebolla, huevo y queso. La cubierta puede ser sencilla o llevar otra tapa de masa, según el gusto y el apuro.
Tiempo de preparación
Tiempo total: 50 minutos
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- Preparación: 20 minutos
- Cocción: 30 minutos
Ingredientes
- 2 discos de masa para tarta (hojaldrada o criolla)
- 1 berenjena grande (aprox. 400 gr)
- 2 zucchinis medianos (aprox. 400 gr)
- 1 cebolla mediana
- 2 huevos
- 150 gr de queso rallado (puede ser mozzarella, pategrás o port salut)
- 100 gr de ricotta o queso crema (opcional, para dar más untuosidad)
- 2 cucharadas de aceite de oliva
- Sal y pimienta a gusto
- 1 pizca de nuez moscada (opcional)
- 1 cucharadita de orégano seco
- 1 cucharada de mostaza (para la base, opcional)
Cómo hacer tarta de berenjena y zucchini, paso a paso
- Precalentar el horno a 200 °C (fuerte). Forrar una tartera con uno de los discos de masa y, si se desea, pincelar la base con mostaza.
- Lavar y cortar la berenjena y los zucchinis en cubos pequeños (pueden ser rodajas finas si se prefiere).
- Picar la cebolla. Calentar el aceite en una sartén y saltear la cebolla durante 3 minutos.
- Incorporar las berenjenas y los zucchinis. Cocinar a fuego medio-alto, removiendo, hasta que estén tiernos y hayan perdido parte del líquido (aprox. 10 minutos). Salpimentar y sumar el orégano y la nuez moscada.
- Retirar del fuego y dejar entibiar unos minutos.
- En un bol, batir los huevos. Agregar el queso rallado y la ricotta o queso crema. Mezclar.
- Incorporar los vegetales salteados. Integrar bien.
- Volcar la mezcla sobre la masa en la tartera y nivelar.
- Cubrir con el segundo disco de masa (o dejar abierta, tipo “quiche”). Si se tapa, hacer un repulgue y pinchar con tenedor.
- Pintar la superficie con huevo batido y llevar al horno.
- Cocinar durante 30 minutos o hasta que la masa esté dorada y el relleno cuaje bien. Dejar entibiar 10 minutos antes de cortar, para que no se desarme.
Consejos técnicos:
- Secar bien las verduras antes de mezclar con el huevo para evitar que el relleno quede aguado.
- El horno debe estar bien caliente para lograr una base crocante.
- Si se usa ricotta, escurrirla bien.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Rinde aproximadamente 6 porciones.
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¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
- Calorías: 270 kcal
- Grasas: 14 gr
- Carbohidratos: 25 gr
- Proteínas: 10 gr
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.
¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?
En heladera, bien tapada, dura hasta 3 días. Se puede freezar (porcionada) hasta 2 meses. Para recalentar, llevar al horno moderado o microondas.
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