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Receta de tarta de berenjena y zucchini, rápida y fácil

Esta opción se consolida como la favorita en hogares argentinos por su practicidad, sabor y aporte saludable, ideal para quienes buscan soluciones sin resignar calidad ni frescura en la mesa

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Una tarta de berenjena y zucchini con corteza dorada y una porción ya servida se muestra en un plato sobre una mesa de madera, con una ensalada al fondo.
La tarta de berenjena y zucchini se consolida como una receta práctica para almuerzos y cenas en familia en Argentina (Imagen Ilustrativa Infobae)

La tarta de berenjena y zucchini es una de esas recetas que tienen el poder de reunir a la familia en la mesa, ideal para esos almuerzos apurados o cenas livianas cuando el tiempo apremia.

En la Argentina, las tartas saladas son infaltables en cualquier casa y suelen acompañar tanto la rutina semanal como los encuentros improvisados. Esta versión, además de práctica y rápida, aprovecha lo mejor de las verduras de estación y es perfecta para quienes buscan comer rico y saludable sin complicarse.

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Receta de tarta de berenjena y zucchini

Se trata de una tarta salada hecha con discos de masa (pueden ser comprados o caseros) y un relleno de berenjenas y zucchinis (zapallitos largos), salteados y combinados con cebolla, huevo y queso. La cubierta puede ser sencilla o llevar otra tapa de masa, según el gusto y el apuro.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 50 minutos

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  • Preparación: 20 minutos
  • Cocción: 30 minutos

Ingredientes

  • 2 discos de masa para tarta (hojaldrada o criolla)
  • 1 berenjena grande (aprox. 400 gr)
  • 2 zucchinis medianos (aprox. 400 gr)
  • 1 cebolla mediana
  • 2 huevos
  • 150 gr de queso rallado (puede ser mozzarella, pategrás o port salut)
  • 100 gr de ricotta o queso crema (opcional, para dar más untuosidad)
  • 2 cucharadas de aceite de oliva
  • Sal y pimienta a gusto
  • 1 pizca de nuez moscada (opcional)
  • 1 cucharadita de orégano seco
  • 1 cucharada de mostaza (para la base, opcional)
Una berenjena morada y dos calabacines verdes yacen sobre una mesa de madera rústica, con un tazón de cerámica y un paño claro al fondo.
El relleno incluye una berenjena grande y dos zucchinis medianos, aportando sabor y textura vegetal al plato (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer tarta de berenjena y zucchini, paso a paso

  1. Precalentar el horno a 200 °C (fuerte). Forrar una tartera con uno de los discos de masa y, si se desea, pincelar la base con mostaza.
  2. Lavar y cortar la berenjena y los zucchinis en cubos pequeños (pueden ser rodajas finas si se prefiere).
  3. Picar la cebolla. Calentar el aceite en una sartén y saltear la cebolla durante 3 minutos.
  4. Incorporar las berenjenas y los zucchinis. Cocinar a fuego medio-alto, removiendo, hasta que estén tiernos y hayan perdido parte del líquido (aprox. 10 minutos). Salpimentar y sumar el orégano y la nuez moscada.
  5. Retirar del fuego y dejar entibiar unos minutos.
  6. En un bol, batir los huevos. Agregar el queso rallado y la ricotta o queso crema. Mezclar.
  7. Incorporar los vegetales salteados. Integrar bien.
  8. Volcar la mezcla sobre la masa en la tartera y nivelar.
  9. Cubrir con el segundo disco de masa (o dejar abierta, tipo “quiche”). Si se tapa, hacer un repulgue y pinchar con tenedor.
  10. Pintar la superficie con huevo batido y llevar al horno.
  11. Cocinar durante 30 minutos o hasta que la masa esté dorada y el relleno cuaje bien. Dejar entibiar 10 minutos antes de cortar, para que no se desarme.

Consejos técnicos:

  • Secar bien las verduras antes de mezclar con el huevo para evitar que el relleno quede aguado.
  • El horno debe estar bien caliente para lograr una base crocante.
  • Si se usa ricotta, escurrirla bien.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde aproximadamente 6 porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 270 kcal
  • Grasas: 14 gr
  • Carbohidratos: 25 gr
  • Proteínas: 10 gr

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

En heladera, bien tapada, dura hasta 3 días. Se puede freezar (porcionada) hasta 2 meses. Para recalentar, llevar al horno moderado o microondas.

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