Receta de tarta de berenjena y zucchini, rápida y fácil

La tarta de berenjena y zucchini se consolida como una receta práctica para almuerzos y cenas en familia en Argentina (Imagen Ilustrativa Infobae)

La tarta de berenjena y zucchini es una de esas recetas que tienen el poder de reunir a la familia en la mesa, ideal para esos almuerzos apurados o cenas livianas cuando el tiempo apremia.

En la Argentina, las tartas saladas son infaltables en cualquier casa y suelen acompañar tanto la rutina semanal como los encuentros improvisados. Esta versión, además de práctica y rápida, aprovecha lo mejor de las verduras de estación y es perfecta para quienes buscan comer rico y saludable sin complicarse.

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Receta de tarta de berenjena y zucchini

Se trata de una tarta salada hecha con discos de masa (pueden ser comprados o caseros) y un relleno de berenjenas y zucchinis (zapallitos largos), salteados y combinados con cebolla, huevo y queso. La cubierta puede ser sencilla o llevar otra tapa de masa, según el gusto y el apuro.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 50 minutos

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Preparación: 20 minutos

Cocción: 30 minutos

Ingredientes

2 discos de masa para tarta (hojaldrada o criolla)

1 berenjena grande (aprox. 400 gr)

2 zucchinis medianos (aprox. 400 gr)

1 cebolla mediana

2 huevos

150 gr de queso rallado (puede ser mozzarella, pategrás o port salut)

100 gr de ricotta o queso crema (opcional, para dar más untuosidad)

2 cucharadas de aceite de oliva

Sal y pimienta a gusto

1 pizca de nuez moscada (opcional)

1 cucharadita de orégano seco

1 cucharada de mostaza (para la base, opcional)

El relleno incluye una berenjena grande y dos zucchinis medianos, aportando sabor y textura vegetal al plato (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer tarta de berenjena y zucchini, paso a paso

Precalentar el horno a 200 °C (fuerte). Forrar una tartera con uno de los discos de masa y, si se desea, pincelar la base con mostaza. Lavar y cortar la berenjena y los zucchinis en cubos pequeños (pueden ser rodajas finas si se prefiere). Picar la cebolla. Calentar el aceite en una sartén y saltear la cebolla durante 3 minutos. Incorporar las berenjenas y los zucchinis. Cocinar a fuego medio-alto, removiendo, hasta que estén tiernos y hayan perdido parte del líquido (aprox. 10 minutos). Salpimentar y sumar el orégano y la nuez moscada. Retirar del fuego y dejar entibiar unos minutos. En un bol, batir los huevos. Agregar el queso rallado y la ricotta o queso crema. Mezclar. Incorporar los vegetales salteados. Integrar bien. Volcar la mezcla sobre la masa en la tartera y nivelar. Cubrir con el segundo disco de masa (o dejar abierta, tipo “quiche”). Si se tapa, hacer un repulgue y pinchar con tenedor. Pintar la superficie con huevo batido y llevar al horno. Cocinar durante 30 minutos o hasta que la masa esté dorada y el relleno cuaje bien. Dejar entibiar 10 minutos antes de cortar, para que no se desarme.

Consejos técnicos:

Secar bien las verduras antes de mezclar con el huevo para evitar que el relleno quede aguado.

El horno debe estar bien caliente para lograr una base crocante.

Si se usa ricotta, escurrirla bien.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde aproximadamente 6 porciones.

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¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Calorías: 270 kcal

Grasas: 14 gr

Carbohidratos: 25 gr

Proteínas: 10 gr

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

En heladera, bien tapada, dura hasta 3 días. Se puede freezar (porcionada) hasta 2 meses. Para recalentar, llevar al horno moderado o microondas.

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