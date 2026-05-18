El Salvador

Perfil actual de la familia que busca adoptar en El Salvador: Profesionales, con vivienda propia y motivados por el altruismo

La última memoria de la Oficina para Adopciones muestra que la mayoría de solicitudes provienen de zonas urbanas y profesionales con cargos de docencia y gestión. El interés se concentra en niños de corta edad

Guardar
Google icon
Siluetas de una familia, padre, madre y un niño con peluche, sentados en un banco de un parque al atardecer, con palmeras y farola visibles.
De las 112 solicitudes procesadas por el sistema de adopciones en 2025, solo 6 tuvieron carácter internacional; el resto provino de procesos nacionales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Memoria de Labores 2025 de la Oficina para Adopciones (OPA) de El Salvador revela que el 30.5% de los solicitantes para iniciar el proceso reside en la capital, San Salvador.

El perfil de quienes buscan adoptar destaca por una estabilidad laboral marcada por la docencia, las jefaturas y el emprendimiento, aunque persiste una brecha de interés hacia los niños mayores de tres años.

PUBLICIDAD

Estos datos dibujan un panorama donde la estabilidad profesional y la ubicación geográfica son factores determinantes en el proceso de formación de nuevas familias.

Durante el año pasado, el sistema de adopciones salvadoreño registró un total de 112 solicitudes, de las cuales 106 fueron de carácter nacional y 6 internacionales.

PUBLICIDAD

Vista trasera de una pareja sentada en mesa de madera. Él la abraza. En la mesa hay un formulario de adopción y fotos de siluetas de bebés.
San Salvador concentró el 30.5% de las solicitudes de adopción en El Salvador durante 2025, según datos de la OPA. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El interés por adoptar no se distribuye de forma equitativa en el territorio salvadoreño. Las estadísticas oficiales muestran una fuerte concentración en las zonas urbanas y de mayor actividad económica:

  • San Salvador: Lidera con el 30.5% de las solicitudes
  • La Libertad: Ocupa el segundo lugar con un 13.6%
  • San Miguel: Registra un 10.2% de participación
  • Santa Ana: Alcanza el 8.5%

En el extremo opuesto, los departamentos de Cuscatlán y Morazán son los que presentan la menor representación en el sistema, mientras que en el resto del país el interés oscila entre el 3.4% y el 6.8%.

Perfil Profesional: Entre la academia, la gestión y el emprendimiento

De igual manera, la OPA identifica una “diversidad de perfiles profesionales” entre las personas que avanzan en las evaluaciones psicosociales.

En el perfil femenino destacan principalmente las docentes y profesionales en cargos de jefatura o gerencia, seguidas por especialistas en salud, derecho y psicología.

Por su parte, el perfil masculino predominan los emprendedores, empresarios, técnicos administrativos e ingenieros. También se reporta la participación de motoristas, contadores y personas dedicadas a oficios técnicos.

La edad promedio de los solicitantes se sitúa en los 39 años para las mujeres (con una mínima de 26) y 43 años para los hombres (con una mínima de 31).

Infografía con datos de solicitantes de adopción en El Salvador. Incluye perfiles profesionales de mujeres (docentes) y hombres (emprendedores), y edades promedio.
Las solicitantes femeninas tuvieron una edad media de 39 años y destacaron en cargos docentes, de jefatura y profesiones relacionadas con la salud. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El desafío de la adoptabilidad: La barrera de los 3 años

A pesar del interés profesional, los datos técnicos exponen una selectividad que dificulta la integración de ciertos grupos. Existe una preferencia mayoritaria por adoptar niños de entre 0 y 3 años, y en menor medida entre los 3 y 6 años.

En contraste, el informe señala una “menor disposición” hacia:

  • Niños mayores o adolescentes.
  • Grupos numerosos de hermanos.
  • Niños con discapacidad o condiciones médicas complejas, bajo la percepción de que requieren cuidados especializados o mayores recursos.
Primer plano de la mano de un niño de unos tres años tocando un osito de peluche marrón sin adornos sobre una manta beige.
Una mano infantil de aproximadamente tres años toca suavemente un osito de peluche marrón sobre una superficie suave y clara. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Resultados y Seguimiento: 98 familias asignadas

El esfuerzo institucional permitió cerrar el año 2025 con 98 familias asignadas a través del Comité de Selección. Además de las asignaciones, la OPA gestionó 81 seguimientos post-adoptivos activos (casos acumulados desde 2019).

De estos procesos de seguimiento, 19 casos finalizaron satisfactoriamente durante el año, mientras que 62 permanecen bajo monitoreo y apoyo técnico especializado para garantizar el bienestar integral de los menores. Para evaluar este impacto, la institución aplicó 18 evaluaciones bajo los Estándares de Desarrollo y Aprendizaje de la Primera Infancia (EDAPI).

Temas Relacionados

Adopción El SalvadorSan SalvadorInfancia TempranaDiversidad ProfesionalEl SalvadorOficina para Adopciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

82% de los jóvenes salvadoreños paga por plataformas de música y se aleja del formato tradicional

Los usuarios adaptan sus elecciones musicales a sus necesidades emocionales y actividades diarias, optando por el rock en las mañanas y la música clásica en momentos de concentración

82% de los jóvenes salvadoreños paga por plataformas de música y se aleja del formato tradicional

Honduras suma cerca de 70 ambientalistas asesinados en cinco años la mayoría en la impunidad

Organismos advierten que los defensores del ambiente en Honduras continúan en una situación de alto riesgo

Honduras suma cerca de 70 ambientalistas asesinados en cinco años la mayoría en la impunidad

Dominicanos exigen penas más severas para dueños de Jet Set tras la tragedia en discoteca

Un grupo masivo de ciudadanos se congregó el domingo para reclamar medidas judiciales en contra de los responsables del derrumbe que dejó cientos de víctimas, mientras las familias insisten en una respuesta más severa por parte del sistema penal

Dominicanos exigen penas más severas para dueños de Jet Set tras la tragedia en discoteca

El Salvador estrena el Día de la Confraternidad Salvadoreño-Coreana para celebrar lazos culturales y cooperación

La entrada en vigor de una nueva normativa establece una fecha para conmemorar la cooperación bilateral iniciada en 1962, reconociendo los aportes culturales, económicos y sociales que han fortalecido el vínculo ambas naciones

El Salvador estrena el Día de la Confraternidad Salvadoreño-Coreana para celebrar lazos culturales y cooperación

Expresidente panameño Martín Torrijos funda un nuevo partido para competir en las elecciones de 2029

Hijo del extinto general Omar Torrijos llegó de tercero en las elecciones de 2024, donde participaron ocho candidatos

Expresidente panameño Martín Torrijos funda un nuevo partido para competir en las elecciones de 2029

TECNO

Top 10 de las carreras universitarias que necesitan programación y que desaparecerían en 2028, según la IA

Top 10 de las carreras universitarias que necesitan programación y que desaparecerían en 2028, según la IA

ChatGPT no rompió la universidad: rompió el termómetro con el que se la mide

No más llamadas Spam: las 14 palabras que decir para evitarlas

Criptomonedas: cuál es su precio en el mercado este lunes 18 de mayo

Qué es HDMI-CEC y cómo activar esta función en tu Smart TV

ENTRETENIMIENTO

John Stamos recuerda a Bob Saget en su cumpleaños con la “última foto” que se tomaron juntos

John Stamos recuerda a Bob Saget en su cumpleaños con la “última foto” que se tomaron juntos

Kylie Minogue habló sobre la huella emocional que dejó su diagnóstico de cáncer de mama casi 20 años después

Mark Ruffalo impulsa la resistencia colectiva en Hollywood ante la posible fusión entre Paramount y Warner Bros. Discovery

Chris Rock revela cómo la presencia de Brad Pitt transforma cualquier reunión

La última vez de Freddie Mercury en un estudio de grabación y el inicio de una leyenda: “Cuando me vaya, ustedes terminan las canciones”

MUNDO

Pakistán desplegó 8.000 soldados y cazas en Arabia Saudita mientras promueve una tregua más larga en la guerra con Irán

Pakistán desplegó 8.000 soldados y cazas en Arabia Saudita mientras promueve una tregua más larga en la guerra con Irán

El hallazgo de un dinosaurio gigante en Tailandia redefine el mapa paleontológico asiático

La Guardia Revolucionaria de Irán dijo que atacó a grupos vinculados con Estados Unidos e Israel cerca de la frontera con Irak

El mayor escándalo inmobiliario de China suma otro capítulo: los liquidadores de Evergrande exigen USD 8.400 millones

La economía de China se desaceleró en abril ante el descenso del consumo y la producción