Perfil actual de la familia que busca adoptar en El Salvador: Profesionales, con vivienda propia y motivados por el altruismo

La Memoria de Labores 2025 de la Oficina para Adopciones (OPA) de El Salvador revela que el 30.5% de los solicitantes para iniciar el proceso reside en la capital, San Salvador.
El perfil de quienes buscan adoptar destaca por una estabilidad laboral marcada por la docencia, las jefaturas y el emprendimiento, aunque persiste una brecha de interés hacia los niños mayores de tres años.
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Estos datos dibujan un panorama donde la estabilidad profesional y la ubicación geográfica son factores determinantes en el proceso de formación de nuevas familias.
Durante el año pasado, el sistema de adopciones salvadoreño registró un total de 112 solicitudes, de las cuales 106 fueron de carácter nacional y 6 internacionales.
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El interés por adoptar no se distribuye de forma equitativa en el territorio salvadoreño. Las estadísticas oficiales muestran una fuerte concentración en las zonas urbanas y de mayor actividad económica:
- San Salvador: Lidera con el 30.5% de las solicitudes
- La Libertad: Ocupa el segundo lugar con un 13.6%
- San Miguel: Registra un 10.2% de participación
- Santa Ana: Alcanza el 8.5%
En el extremo opuesto, los departamentos de Cuscatlán y Morazán son los que presentan la menor representación en el sistema, mientras que en el resto del país el interés oscila entre el 3.4% y el 6.8%.
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Perfil Profesional: Entre la academia, la gestión y el emprendimiento
De igual manera, la OPA identifica una “diversidad de perfiles profesionales” entre las personas que avanzan en las evaluaciones psicosociales.
En el perfil femenino destacan principalmente las docentes y profesionales en cargos de jefatura o gerencia, seguidas por especialistas en salud, derecho y psicología.
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Por su parte, el perfil masculino predominan los emprendedores, empresarios, técnicos administrativos e ingenieros. También se reporta la participación de motoristas, contadores y personas dedicadas a oficios técnicos.
La edad promedio de los solicitantes se sitúa en los 39 años para las mujeres (con una mínima de 26) y 43 años para los hombres (con una mínima de 31).
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El desafío de la adoptabilidad: La barrera de los 3 años
A pesar del interés profesional, los datos técnicos exponen una selectividad que dificulta la integración de ciertos grupos. Existe una preferencia mayoritaria por adoptar niños de entre 0 y 3 años, y en menor medida entre los 3 y 6 años.
En contraste, el informe señala una “menor disposición” hacia:
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- Niños mayores o adolescentes.
- Grupos numerosos de hermanos.
- Niños con discapacidad o condiciones médicas complejas, bajo la percepción de que requieren cuidados especializados o mayores recursos.
Resultados y Seguimiento: 98 familias asignadas
El esfuerzo institucional permitió cerrar el año 2025 con 98 familias asignadas a través del Comité de Selección. Además de las asignaciones, la OPA gestionó 81 seguimientos post-adoptivos activos (casos acumulados desde 2019).
De estos procesos de seguimiento, 19 casos finalizaron satisfactoriamente durante el año, mientras que 62 permanecen bajo monitoreo y apoyo técnico especializado para garantizar el bienestar integral de los menores. Para evaluar este impacto, la institución aplicó 18 evaluaciones bajo los Estándares de Desarrollo y Aprendizaje de la Primera Infancia (EDAPI).
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