Política

El oficialismo busca cohesionar a sus socios parlamentarios y recuperar la iniciativa política con una sesión en Diputados

Los libertarios contarían con 132 votos para avanzar el miércoles con la Ley Hojarasca y la quita de subsidios al gas en zonas frías. Además, buscan impedir que se trate la iniciativa opositora de pedir explicaciones a Luis Caputo, Manuel Adorni y Sandra Pettovello

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Paro general de la CGT – Reforma laboral - Cámara de Diputados
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El oficialismo busca recuperar la iniciativa y tratar de correr de la agenda el caso Adorni y empuja para este miércoles una nueva sesión en la Cámara de Diputados que tiene como misión no sólo recuperar la iniciativa política y cohesionar con los socios parlamentarios sino también la de bloquear los pedidos de la oposición. "Tenemos el número" confió a Infobae una alta fuente parlamentaria del oficialismo. “estaremos alrededor de los 132 diputados, quizás un poco más”, agregó.

Con ese número La Libertad Avanza se asegura poder avanzar con un temario que incluye derogación de leyes, acuerdos internacionales y la reformulación de la ley de Zona Fría que establece subsidios y precios diferenciales en diferentes zonas donde la temperatura en invierno es más cruda. Para poder llegar al quórum, además de la totalidad del bloque libertario el oficialismo contará con el apoyo de sus ya habituales socios parlamentarios. Así sumará a sus 95 diputados los 12 del PRO, 9 de Innovación Federal, 6 de la Unión Cívica Radical, 3 de Elijo Catamarca y 3 de Independencia, 2 del MID y otros 2 de Producción y Trabajo. Con el aporte de estos bloques, alcanza a los 132 diputados. “Este es el piso con el que estamos trabajando para el miércoles”, señaló otro legislador libertario que tiene entre sus roles las conversaciones con sus socios.

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El temario que lleva el oficialismo al recinto está concentrado en dos proyectos de alto impacto en la agenda del Gobierno de Javier Milei: la llamada “Ley Hojarasca” y la reforma del régimen de subsidios al gas en zonas frías. La primera, impulsada por el ministro de Desregulación Federico Sturzenegger, propone derogar más de 70 leyes y normas consideradas obsoletas, desde regulaciones sobre microfilmación en el Ejército hasta la obligación de tramitar un carnet especial para viajar como mochilero —vigente desde 1974—, pasando por disposiciones que el Ejecutivo califica de abiertamente inconstitucionales. El proyecto obtuvo dictamen por mayoría el 21 de abril en un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General, tras una serie de modificaciones que redujeron su alcance original para destrabar apoyos políticos.

Paro general de la CGT – Reforma laboral - Cámara de Diputados
Argentina's Chamber of Deputies President Martin Menem attends a session to debate labor law reforms at the National Congress in Buenos Aires, early on February 20, 2026. The contested reforms pushed by Argentina's President Javier Milei would make it easier to hire and fire workers in a country where job security is already hard to come by. It would also reduce severance pay, limit the right to strike, increase work hours and restrict holiday provisions. (Photo by TOMAS CUESTA / AFP)

El segundo punto de peso en el orden del día es el Expediente 0003-PE-2026, firmado por Milei, el ministro de Economía Luis Caputo y el jefe de Gabinete Manuel Adorni, que busca reformular el régimen de subsidios al gas en zonas frías creado por la Ley 25.565 en 2002. La iniciativa apunta a revertir la ampliación territorial dispuesta en 2021 por la Ley 27.637, que extendió el beneficio de cerca de 950.000 hogares de la Patagonia, la Puna y el departamento de Malargüe a más de 4 millones de usuarios en todo el país. Con el proyecto oficial, las zonas incorporadas en esa ampliación —que abarca 55 departamentos de Buenos Aires y localidades de otras diez provincias— perderán la bonificación universal del 50% sobre el precio del gas, y solo mantendrán un subsidio adicional aquellos hogares inscriptos en el régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), cuyo umbral de acceso es no superar tres Canastas Básicas Totales para una familia tipo, equivalente a unos $4.300.000 a valores de abril de 2026. El proyecto también deroga los decretos 277/2022 y 929/2013, que otorgaban beneficios a inversores en hidrocarburos.

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Segunda sesión

El oficialismo pidió una sesión para el miércoles a las 10 de la mañana no sólo para tratar los proyectos que pide el Ejecutivo sino también para bloquear otro pedido de sesión que pidió la oposición para tratar otros proyectos que apuntan a varios pedidos de explicaciones del Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, al ministro de Economía, Luis Caputo y a la ministra de Desarrollo Humano, Sandra Pettovello —estos últimos dos nunca fueron al Congreso— además, una agenda de temas que apunta a buscar soluciones al crecimiento endeudamiento.

La convocatoria es a pedido del diputado Esteban Paulón y otros legisladores, con un temario centrado en el control político sobre el Gobierno de Javier Milei y en una batería de reformas laborales y sociales. En lo que se refiere al jefe de Gabinete hay cuatro expedientes solicitan informes verbales y escritos sobre presuntas irregularidades en su situación patrimonial y en el uso de bienes del Estado, uno de los cuales busca abrir formalmente una moción de censura contra el funcionario. A eso se suma un pedido de citación al ministro de Economía, a la ministra de Capital Humano y al secretario de Educación, Carlos Torrendel, para que respondan por el incumplimiento de la Ley 27.795 de Financiamiento Universitario.

El resto del temario agrupa más de una docena de proyectos que buscan ampliar las licencias maternales, paternales y parentales en el marco de la Ley de Contrato de Trabajo 20.744 —varios de ellos con enfoque en licencias igualitarias y corresponsabilidad parental—, junto con iniciativas para restablecer prestaciones en el PAMI y recrear el Programa Nacional Remediar de distribución gratuita de medicamentos, desmantelado durante la gestión de Milei. El conjunto del temario traza una línea de confrontación directa con las políticas de ajuste del Ejecutivo en materia sanitaria, educativa y de derechos laborales.

Ninguno de estos proyectos tiene dictamen por lo que la oposición lo que busca es conseguir los 129 diputados que le permitan abrir esta segunda sesión —que se debería realizar al término de la primera si LLA consigue el quórum— y con la misma cantidad de votos emplazar a las comisiones que son comandadas por los libertarios y que bloquean cualquier tipo de debate por afuera de lo que dictamina la Casa Rosada.

"Hay que ser claro, los que se sienten a dar quórum en la sesión que pidió el oficialismo están bloqueando la posibilidad que Adorni dé explicaciones, están trabajando en contra de los fondos para las universidades, del plan Remediar“, explicó el jefe del bloque del peronismo, Germán Martínez.

Los dichos del peronista santafesino tienen que ver con que en la oposición entienden que, por ahora, no llegan al número necesario para reabrir el recinto y buscan que los bloques del medio que se sienten incómodos con el posicionamiento de la administración de Javier Milei respecto de su Jefe de Gabinete que enfrenta acusaciones por sus ingresos.

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