El Gobierno avanza con la salida del país de la OMS

María Fernanda Boriotti, presidenta de la Federación Sindical de Profesionales de la Salud (FESPROSA)

Comenzó hoy en Ginebra la 79ª Asamblea Mundial de la Salud, donde, entre otros temas, se tratará la salida de Argentina de la OMS. La Argentina notificó su intención de retirarse mediante una nota enviada al Secretario General de las Naciones Unidas el 17 de marzo de 2025, cumpliendo el preaviso de un año que exige la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados.

Según indicó el Gobierno nacional, la decisión responde a “profundas diferencias” con la gestión del organismo, en especial sobre el manejo de la pandemia de Covid-19 y lo que consideran una “politización” de las recomendaciones sanitarias.

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El Gobierno remarcó que que la calidad del sistema sanitario no se verá afectada, y destacó la continuidad de los acuerdos con la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y el Fondo Rotatorio para la compra de vacunas y medicamentos esenciales.

En una entrevista en Infobae en vivo, la presidenta de la Federación Sindical de Profesionales de la Salud, María Fernanda Boriotti, se refirió a la asamblea mundial que tratará el procedimiento de retiro argentino y sus consecuencias globales.

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Argentina anunció su salida de la OMS pero continúa siendo parte de la OPS

En charla con el equipo de Infobae a las Nueve, integrado por Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet, Boriotti relató desde Ginebra: “Hoy ha comenzado hace unas horas la asamblea, donde algunos de los puntos que comentaste ya se han planteado, como el brote de ébola y el accionar frente al hantavirus”.

Boriotti viajó a Ginebra con una declaración firmada por tres mil médicos argentinos. Su objetivo fue entregar el documento al director de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, y buscar respaldo de otras delegaciones. “Vamos a estar atentos y expectantes a ver cómo se desarrollan las negociaciones durante esta semana”, anticipó.

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El procedimiento de salida argentina de la OMS en debate en Ginebra

La salida responde, según el gobierno de Javier Milei, a profundas discrepancias con la agenda y el enfoque sanitario del organismo internacional (REUTERS/Denis Balibouse/File Photo)

“La Argentina comunicó esta decisión mediante una nota dirigida al Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas, en su carácter de depositario de la Constitución de la OMS, el 17 de marzo de 2025. De conformidad con lo establecido en la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, el retiro se produce un año después de realizada esa notificación”, declaró el canciller Pablo Quirno en marzo de este año. Cabe destacar que Argentina continúa siendo parte de la OPS.

Boriotti explicó que “la petición de Argentina para salir de la OMS fue avalada en febrero por Israel”, país que impulsó el trámite ante el organismo. No obstante, advirtió que “los procedimientos tampoco son del todo claros ni para nosotros ni para el resto de las delegaciones”, y que la asamblea será clave para definir los pasos a seguir.

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Consultada sobre el mecanismo formal, la presidenta de FESPROSA explicó que desde Cancillería buscaron una forma ”para que Argentina pueda retirarse de la OMS sin la necesidad de una ley que hemos reclamado”. Sostuvo que, en la práctica, “si un país no quiere estar en la OMS, deja de participar y de estar en un marco de colaboración y trabajo conjunto”. La dirigente insistió en que “los virus no conocen fronteras ni pasaportes, así que van y vienen en una embarcación, en una valija o en el cuerpo de una persona que ha transitado distintos lugares del mundo”.

El posteo del canciller argentino, Pablo Quirno, con el anuncio el 17 de marzo de este año

Al ser consultada sobre los efectos concretos para la salud pública, enumeró: “Lo que queremos es más inversión en salud pública y que esta inversión no sea considerada un gasto, sino que es un beneficio para toda la ciudadanía. Que se muera gente implica menos producción, implica un gasto en una atención sanitaria de mayor gravedad”.

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El gobierno nacional, por su parte, argumentó que el acceso a las vacunas depende de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y no de la OMS, lo que evitaría efectos negativos tras la salida. Boriotti respondió: “La OPS hoy en día es la pata americana de la OMS. Si tenemos una OMS desfinanciada, también vamos a tener una OPS desfinanciada. Ya se está viendo con reducción de los programas y reducción de personal”.

Boriotti sostuvo que la salida de la OMS “no solo tiene impacto sanitario, sino también en cómo nos ven en otros países. No estar en la cooperación mundial en cuestión sanitaria es negativo para nuestro país”.

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La entrevista completa

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• De 7 a 9: Infobae al Amanecer: Nacho Giron, Luciana Rubinska y Belén Escobar.

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• De 9 a 12: Infobae a las Nueve: Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet.

• De 12 a 15: Infobae al Mediodia: Maru Duffard, Andrei Serbin Pont, Jimena Grandinetti, Fede Mayol y Facundo Kablan.

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• De 15 a 18: Infobae a la Tarde: Manu Jove, Maia Jastreblansky y Paula Guardia Bourdin; rotan en la semana Marcos Shaw, Lara López Calvo y Tomás Trapé

• De 18 a 21: Infobae al Regreso: Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos y Matías Barbería; rotan en la semana Gustavo Lazzari, Martín Tetaz y Mica Mendelevich

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