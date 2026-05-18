Receta de chai latte, rápida y fácil

Un sorbo cálido y especiado puede transportarte al instante: esa es la magia del chai latte, una bebida que combina el perfume de las especias orientales con la suavidad de la leche. Perfecto para los días frescos o un break distinto en la rutina.
En Argentina, el chai latte se volvió tendencia en cafeterías y meriendas urbanas, pero su raíz original viene de la India, donde el “chai” es sinónimo de té especiado y se comparte en cualquier momento del día.
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Receta de chai latte
El chai latte es una infusión de té negro con especias (como canela, jengibre, clavo y cardamomo) mezclada con leche caliente y un toque de azúcar o miel. Se prepara de manera exprés y podés personalizar las especias a gusto.
Tiempo de preparación
Tiempo total: 10 minutos
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- Preparación: 5 minutos
- Cocción: 5 minutos
Ingredientes
- 2 saquitos de té negro (o 2 cucharaditas de té en hebras)
- 250 ml de agua
- 250 ml de leche entera o descremada
- 1 rama de canela
- 2 clavos de olor
- 2 semillas de cardamomo abiertas (opcional, pero le da el toque distintivo)
- 1 rodaja fina de jengibre fresco (o 1/2 cucharadita de jengibre en polvo)
- 1 pizca de pimienta negra molida
- 2 cucharadas de azúcar (o a gusto; podés usar miel)
- 1 pizca de nuez moscada (opcional)
Cómo hacer chai latte, paso a paso
- Calentar el agua junto con la canela, los clavos, el cardamomo, el jengibre y la pimienta hasta que hierva. Dejar hervir suave unos 2 minutos para que larguen bien el aroma.
- Agregar el té negro y apagar el fuego. Dejar reposar 3 minutos.
- Colar la infusión directamente sobre una taza grande o jarro.
- Calentar la leche aparte hasta que esté bien caliente (sin hervir). Si podés, batila un poco para que haga espuma.
- Endulzar el té con azúcar o miel y mezclar bien.
- Verter la leche caliente sobre el té especiado y, si querés, agregar un poco de espuma por encima.
- Espolvorear con nuez moscada o canela para decorar.
Consejo clave: no te pases con el jengibre ni la pimienta, un toque basta para que no tape el resto de los sabores. Si preferís, podés hacer todo en una sola olla y colar antes de servir.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Rinde 2 tazas grandes.
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¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
- Calorías: 90 (con leche descremada y azúcar)
- Grasas: 2,5 g
- Carbohidratos: 13 g
- Proteínas: 4 g
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.
¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?
En la heladera, hasta 2 días en frasco tapado. Para servir, calentar sin hervir. No se recomienda freezar porque la leche pierde textura y sabor.
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