Receta de chai latte, rápida y fácil

El chai latte fusiona especias orientales y leche, creando una bebida cálida ideal para cualquier ocasión (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un sorbo cálido y especiado puede transportarte al instante: esa es la magia del chai latte, una bebida que combina el perfume de las especias orientales con la suavidad de la leche. Perfecto para los días frescos o un break distinto en la rutina.

En Argentina, el chai latte se volvió tendencia en cafeterías y meriendas urbanas, pero su raíz original viene de la India, donde el “chai” es sinónimo de té especiado y se comparte en cualquier momento del día.

PUBLICIDAD

Receta de chai latte

El chai latte es una infusión de té negro con especias (como canela, jengibre, clavo y cardamomo) mezclada con leche caliente y un toque de azúcar o miel. Se prepara de manera exprés y podés personalizar las especias a gusto.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 10 minutos

PUBLICIDAD

Preparación: 5 minutos

Cocción: 5 minutos

Ingredientes

2 saquitos de té negro (o 2 cucharaditas de té en hebras)

250 ml de agua

250 ml de leche entera o descremada

1 rama de canela

2 clavos de olor

2 semillas de cardamomo abiertas (opcional, pero le da el toque distintivo)

1 rodaja fina de jengibre fresco (o 1/2 cucharadita de jengibre en polvo)

1 pizca de pimienta negra molida

2 cucharadas de azúcar (o a gusto; podés usar miel)

1 pizca de nuez moscada (opcional)

El té chai es una bebida tradicional aromática que combina té negro con especias para lograr un sabor único y reconfortante (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer chai latte, paso a paso

Calentar el agua junto con la canela, los clavos, el cardamomo, el jengibre y la pimienta hasta que hierva. Dejar hervir suave unos 2 minutos para que larguen bien el aroma. Agregar el té negro y apagar el fuego. Dejar reposar 3 minutos. Colar la infusión directamente sobre una taza grande o jarro. Calentar la leche aparte hasta que esté bien caliente (sin hervir). Si podés, batila un poco para que haga espuma. Endulzar el té con azúcar o miel y mezclar bien. Verter la leche caliente sobre el té especiado y, si querés, agregar un poco de espuma por encima. Espolvorear con nuez moscada o canela para decorar.

Consejo clave: no te pases con el jengibre ni la pimienta, un toque basta para que no tape el resto de los sabores. Si preferís, podés hacer todo en una sola olla y colar antes de servir.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde 2 tazas grandes.

PUBLICIDAD

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Calorías: 90 (con leche descremada y azúcar)

Grasas: 2,5 g

Carbohidratos: 13 g

Proteínas: 4 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

En la heladera, hasta 2 días en frasco tapado. Para servir, calentar sin hervir. No se recomienda freezar porque la leche pierde textura y sabor.

PUBLICIDAD