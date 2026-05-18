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Receta de chai latte, rápida y fácil

Una bebida con especias y leche, originaria de la India, se volvió tendencia en Argentina por su sabor cálido y preparación rápida, ideal para disfrutar en casa o en un break urbano

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Primer plano de un chai latte en taza beige sobre madera. Espolvoreado con canela y dos ramas, junto a anís estrellado, cardamomo y una cuchara.
El chai latte fusiona especias orientales y leche, creando una bebida cálida ideal para cualquier ocasión (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un sorbo cálido y especiado puede transportarte al instante: esa es la magia del chai latte, una bebida que combina el perfume de las especias orientales con la suavidad de la leche. Perfecto para los días frescos o un break distinto en la rutina.

En Argentina, el chai latte se volvió tendencia en cafeterías y meriendas urbanas, pero su raíz original viene de la India, donde el “chai” es sinónimo de té especiado y se comparte en cualquier momento del día.

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Receta de chai latte

El chai latte es una infusión de té negro con especias (como canela, jengibre, clavo y cardamomo) mezclada con leche caliente y un toque de azúcar o miel. Se prepara de manera exprés y podés personalizar las especias a gusto.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 10 minutos

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  • Preparación: 5 minutos
  • Cocción: 5 minutos

Ingredientes

  • 2 saquitos de té negro (o 2 cucharaditas de té en hebras)
  • 250 ml de agua
  • 250 ml de leche entera o descremada
  • 1 rama de canela
  • 2 clavos de olor
  • 2 semillas de cardamomo abiertas (opcional, pero le da el toque distintivo)
  • 1 rodaja fina de jengibre fresco (o 1/2 cucharadita de jengibre en polvo)
  • 1 pizca de pimienta negra molida
  • 2 cucharadas de azúcar (o a gusto; podés usar miel)
  • 1 pizca de nuez moscada (opcional)
Una taza de té con cuchara, dos saquitos de té negro, una jarra de leche y una rama de canela sobre una mesa de madera rústica junto a una ventana.
El té chai es una bebida tradicional aromática que combina té negro con especias para lograr un sabor único y reconfortante (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer chai latte, paso a paso

  1. Calentar el agua junto con la canela, los clavos, el cardamomo, el jengibre y la pimienta hasta que hierva. Dejar hervir suave unos 2 minutos para que larguen bien el aroma.
  2. Agregar el té negro y apagar el fuego. Dejar reposar 3 minutos.
  3. Colar la infusión directamente sobre una taza grande o jarro.
  4. Calentar la leche aparte hasta que esté bien caliente (sin hervir). Si podés, batila un poco para que haga espuma.
  5. Endulzar el té con azúcar o miel y mezclar bien.
  6. Verter la leche caliente sobre el té especiado y, si querés, agregar un poco de espuma por encima.
  7. Espolvorear con nuez moscada o canela para decorar.

Consejo clave: no te pases con el jengibre ni la pimienta, un toque basta para que no tape el resto de los sabores. Si preferís, podés hacer todo en una sola olla y colar antes de servir.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde 2 tazas grandes.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 90 (con leche descremada y azúcar)
  • Grasas: 2,5 g
  • Carbohidratos: 13 g
  • Proteínas: 4 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

En la heladera, hasta 2 días en frasco tapado. Para servir, calentar sin hervir. No se recomienda freezar porque la leche pierde textura y sabor.

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