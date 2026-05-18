Revelan el papel clave de tres proteínas en la prevención del cáncer: cuál es su potencial para nuevos tratamientos

El análisis de qué genes se activan y la organización del ADN revela que cada proteína regula aspectos únicos del ciclo celular (Imagen Ilustrativa Infobae)

El ciclo de las células asegura que, después de cada división, restablezcan su organización interna y mantengan intacta su información genética. Para lograrlo, activa mecanismos que reorganizan el material genético e impiden la aparición de errores que pueden dar lugar a enfermedades como el cáncer.

El funcionamiento correcto de estas rutas depende de proteínas especializadas que actúan en momentos precisos del proceso.

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Un estudio publicado en la revista Developmental Cell revela cómo tres de estas proteínas (Ki-67, Repo-Man y PNUTS) cumplen tareas distintas e irremplazables para garantizar que el núcleo de la célula recupere su estructura y control después de la división. El trabajo describe con detalle qué ocurre cuando alguna de estas piezas falla y muestra el impacto que puede tener en la estabilidad genética y la salud celular. Además, los resultados abren nuevas posibilidades para el desarrollo de terapias dirigidas que aprovechen estos mecanismos y permitan intervenir de manera más precisa en el cáncer.

Cómo los científicos lograron intervenir en el ciclo celular con precisión

El equipo de investigación desarrolló un método que permite eliminar de manera precisa cada proteína en el instante justo en que la célula se divide. Para esto, crearon células humanas modificadas que responden a una señal química, lo que facilita la degradación rápida y controlada de Ki-67, Repo-Man o PNUTS, según corresponda.

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A partir de esta técnica, analizaron cómo cambia el comportamiento de la célula utilizando distintas herramientas: estudiaron qué genes se activan, cómo se organiza el ADN y qué sucede con las proteínas principales. Así pudieron detectar que la ausencia de cada proteína genera efectos únicos en el funcionamiento celular. Otras pruebas, como el análisis de proteínas y la observación del ADN, confirmaron que cada proteína cumple un papel propio en la recuperación de la célula después de su división.

Diferenciación de tareas: cada proteína cumple un rol exclusivo

Ki-67 cumple una función activa en la protección de la estabilidad genómica, además de ser marcador de proliferación en tumores (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según el artículo, Ki-67, Repo-Man y PNUTS actúan como piezas reguladoras de una enzima llamada fosfatasa PP1, que interviene en la organización del ADN dentro del núcleo de la célula, especialmente en los momentos que rodean la división celular. Cada una se asocia a distintas zonas del material genético y cumple una función única para que la célula vuelva a estar en condiciones de funcionar correctamente.

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Cuando los investigadores eliminaron Ki-67, observaron que la estructura de los centrómeros (regiones esenciales de los cromosomas que aseguran que el ADN se reparta de forma ordenada) quedaba comprometida. Esto aumentó la frecuencia de errores en el número de cromosomas, un problema conocido como aneuploidía. Esta situación puede favorecer la aparición de enfermedades como el cáncer.

En medicina, uno de los métodos para evaluar la agresividad de un tumor consiste en analizar la presencia de la proteína Ki-67 en las células cancerosas. Cuanto mayor es la cantidad de Ki-67 detectada, mayor es la proporción de células que se están dividiendo activamente, lo que indica un crecimiento rápido del tumor. Por esta razón, los patólogos la utilizan como un marcador para estimar la velocidad de proliferación celular y ayudar a definir el pronóstico y las estrategias de tratamiento en distintos tipos de cáncer.

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Ki-67, Repo-Man y PNUTS actúan como reguladoras de la enzima fosfatasa PP1, organizando el ADN en momentos clave de la división (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los autores del estudio concluyeron que Ki-67 no solo permite a los médicos medir la proliferación de los tumores, sino que también cumple una función activa en la protección de la estabilidad genómica.

En el caso de Repo-Man, el estudio señala que su función es asegurar que la célula respete ciertos puntos de control antes de copiar su ADN. Si falta, las células pueden saltarse esos controles y dividirse sin que el material genético esté en orden, lo que facilita la aparición de errores durante la separación de los cromosomas. Además, la investigación muestra que sin Repo-Man, la señal que mantiene a la célula en la etapa final de la división se debilita, lo que acelera el cierre del proceso y puede dejar errores sin corregir.

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PNUTS, por otro lado, regula el reinicio de la actividad de los genes después de la división. Se trata del proceso por el cual una célula enciende ciertos fragmentos de su ADN para producir las proteínas que necesita en cada momento. Este mecanismo permite que la célula responda a señales internas y externas y cumpla funciones específicas.

Cuando los científicos eliminaron PNUTS, detectaron que miles de genes se activaban al mismo tiempo, de forma descontrolada. Esto causó alteraciones en el funcionamiento de la enzima ARN polimerasa II y la aparición de estructuras inusuales llamadas R-loops, que pueden dañar el ADN. Según los autores, estos resultados demuestran que PNUTS es clave para que la célula recupere el equilibrio en la expresión de los genes y evite daños en el material genético tras dividirse.

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Cómo la identificación de funciones exclusivas abre oportunidades de tratamiento

Entender cómo actúa cada proteína puede facilitar tratamientos para inducir errores letales en células cancerosas, según los investigadores (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las conclusiones del artículo abren nuevas líneas de investigación en biología celular y medicina. El hecho de que Ki-67 no solo actúe como marcador de proliferación, sino que también participe activamente en la protección contra errores cromosómicos, sugiere que podría constituir un objetivo terapéutico. Según la profesora de la Universidad de Brunel en London y autora del estudio, Paola Vagnarelli, “los resultados sugieren que Ki-67 no es solo un marcador, sino que ayuda a mantener la estabilidad del genoma. Eso significa que podría ser más que un indicador, y convertirse en un blanco terapéutico”.

El equipo investigador observa que la desregulación de estos mecanismos se encuentra en la base de numerosos tumores, donde la inestabilidad cromosómica, la pérdida del control genético y la división prematura son procesos habituales. Comprender con mayor profundidad cómo cada una de estas proteínas actúa de manera independiente puede facilitar el desarrollo de tratamientos dirigidos a inducir errores letales en células cancerosas, aprovechando los puntos específicos de vulnerabilidad identificados.

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Finalmente, la publicación destaca que el mapa generado sobre la maquinaria que restablece el núcleo tras la división celular representa un avance relevante para la comunidad científica, al ofrecer un marco para explorar nuevas alternativas terapéuticas y mejorar la comprensión de enfermedades derivadas de errores en el ciclo celular.