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Una ex figura de la selección argentina bailó malambo en una fiesta en su ciudad y causó furor

Matías Almeyda, ícono de River Plate y que jugó dos Mundiales con la Albiceleste, regresó a Azul y participó de una celebración

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El entrenador regresó a su Azul natal y mostró sus destrezas en una fiesta

El ex futbolista y actual entrenador Matías Almeyda causó furor en las redes sociales luego de ser grabado realizando un zapateo folklórico durante los festejos de una boda en Azul, su ciudad natal. Las imágenes se viralizaron en las últimas horas, lo que generó todo tipo de comentarios e interacciones en redes sociales por una faceta desconocida del Pelado.

La repercusión digital incluyó mensajes que valoraron la espontaneidad de Almeyda y su apego a la danza folclórica argentina. Expresiones tales como “Un genio dentro y fuera de la cancha” y “Orgulloso de sus raíces siempre” predominaron entre las múltiples reacciones recogidas por los medios locales.

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En la fiesta, Almeyda fue ovacionado por los invitados tras adueñarse del centro de la pista e improvisar un número de malambo. El propio entrenador aplaudió luego la actuación de otro participante, en un clima de camaradería que también fue registrado en video.

La visita del ex volante central surgido de las divisiones inferiores de River Plate se dio tras su salida como técnico del Sevilla, en España. En medio de una pausa tras ser destituido en uno de los clubes con mayor tradición en el fútbol europeo, los rumores indican que Matías estaría cerca de convertirse en el nuevo DT de los Rayados de Monterrey. La directiva del club mexicano, ahora bajo la gestión de Dennis Te Kloese, habría avanzado un preacuerdo con el argentino para que firme un contrato de dos años, según indicó Telemundo.

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El posible arribo de Almeyda a Monterrey ocurre tras la salida del argentino Nico Sánchez. El club busca reorganizarse luego de los resultados recientes y planea lanzar un nuevo proyecto deportivo para el próximo ciclo. Las negociaciones estarían en etapa avanzada y solo restaría formalizar el acuerdo en las próximas semanas, con el objetivo de iniciar la planificación lo antes posible.

Almeyda viene de dirigir al Sevilla, de España (AP Foto/José Bretón)
Almeyda viene de dirigir al Sevilla, de España (AP Foto/José Bretón)

Almeyda dejó huella en Liga MX dirigiendo a Chivas al conquistar la Liga MX Clausura 2017, dos ediciones de la Copa MX y una Supercopa MX. Con anterioridad, el entrenador argentino también logró ascensos con River Plate y Banfield en su país, y luego incursionó en la MLS de los Estados Unidos en San José Earthquakes, antes de triunfar en Grecia con el AEK Atenas, donde ganó la Superliga local y la Copa de Grecia. La etapa de Almeyda en el Sevilla se puso en marcha en junio de 2025 y se terminó de manera abrupta luego de una serie de resultados negativos que dejaron al equipo en la lucha por el descenso.

El Pelado nació en 1973 en Azul, provincia de Buenos Aires. Comenzó su carrera como futbolista profesional en River, donde ganó tres torneos Apertura (1993, 1994 y 1996) y la Copa Libertadores de 1996. Ese mismo año se trasladó a España para jugar en el Sevilla FC. Tras una temporada, continuó su carrera en Italia: primero en la Lazio, donde obtuvo la Serie A, dos Copas Italia, una Supercopa Italiana, una Recopa de Europa y una Supercopa de Europa. Luego pasó por Parma, con el que ganó otra Copa Italia, y posteriormente jugó en Inter de Milán y Brescia. Regresó a Argentina para jugar en Quilmes y tuvo breves pasos por Lyn (Noruega) y Fénix (Argentina). Cerró su carrera como jugador en River Plate, tras el descenso del club en 2011. Luego de esa traumática situación que atravesó la institución de Núñez, comenzó su carrera como DT y logró el ascenso con el Millonario a Primera División en 2012.

A nivel internacional, Almeyda disputó 40 partidos con la selección argentina, marcó un gol y participó en los Mundiales de 1998 y 2002. Además, integró el equipo que ganó la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Atlanta 1996.

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Con la 5 de la Selección, Almeyda intenta sacarle la pelota a Bergkamp durante el duelo de cuartos de final del Mundial 98 entre Argentina y Holanda

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