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Pakistán desplegó 8.000 soldados y cazas en Arabia Saudita mientras promueve una tregua más larga en la guerra con Irán

El despliegue incluye aviones de combate JF-17, drones y un sistema de defensa aérea chino. Ocurre en el marco de un pacto de defensa mutua que también sitúa a Riad bajo el paraguas nuclear de Islamabad

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Aviones de combate pakistaníes desplegados en Arabia Saudita en el marco del pacto de defensa mutua entre ambos países. Islamabad envió unos 16 cazas JF-17 a principios de abril. (Europa Press)
Aviones de combate pakistaníes desplegados en Arabia Saudita en el marco del pacto de defensa mutua entre ambos países. Islamabad envió unos 16 cazas JF-17 a principios de abril. (Europa Press)

Pakistán ha desplegado 8.000 soldados, un escuadrón de aviones de combate y un sistema de defensa aérea en Arabia Saudita en virtud de un pacto de defensa mutua, intensificando así la cooperación militar con Riad, a pesar de que Islamabad actúa como principal mediador en la guerra con Irán.

El despliegue, cuya magnitud total se da a conocer aquí por primera vez, fue confirmado por tres responsables de seguridad y dos fuentes gubernamentales, quienes lo describieron como una fuerza considerable y con capacidad de combate destinada a apoyar al ejército saudita en caso de que el reino sufra nuevos ataques.

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El Ministerio de Defensa y el Ministerio de Asuntos Exteriores de Pakistán, así como la oficina de prensa del Gobierno de Arabia Saudita, no respondieron a las solicitudes de comentarios sobre el despliegue.

Los términos completos del acuerdo de defensa, firmado el año pasado, son confidenciales, pero ambas partes han afirmado que este obliga a Pakistán y Arabia Saudita a defenderse mutuamente en caso de ataque. El ministro de Defensa, Khawaja Asif, ha dado a entender anteriormente que esto sitúa a Arabia Saudita bajo el paraguas nuclear de Pakistán.

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El príncipe heredero saudita Mohammed bin Salman recibe al primer ministro pakistaní Shehbaz Sharif en Jeddah, el 15 de abril de 2026. Riad financia el despliegue militar pakistaní en su territorio en el marco de un pacto de defensa mutua confidencial. (Pakistan's Prime Minister Office/Handout vía REUTERS)
El príncipe heredero saudita Mohammed bin Salman recibe al primer ministro pakistaní Shehbaz Sharif en Jeddah, el 15 de abril de 2026. Riad financia el despliegue militar pakistaní en su territorio en el marco de un pacto de defensa mutua confidencial. (Pakistan's Prime Minister Office/Handout vía REUTERS)

Según las fuentes, Pakistán ha desplegado una escuadrilla completa de unos 16 aviones, en su mayoría cazas JF-17 fabricados conjuntamente con China, que fueron enviados a Arabia Saudita a principios de abril. Dos de los responsables de seguridad afirmaron que Pakistán también había enviado dos escuadrillas de drones.

Las cinco fuentes afirmaron que el despliegue incluye alrededor de 8.000 soldados, con el compromiso de enviar más si fuera necesario, así como un sistema de defensa aérea chino HQ-9.

El equipo es operado por personal pakistaní y financiado por Arabia Saudita, según afirmaron.

Miles de soldados

Soldados pakistaníes patrullan Islamabad durante los preparativos para la segunda ronda de conversaciones de paz entre EE.UU. e Irán, el 24 de abril de 2026. Esa ronda fue cancelada por las partes. (REUTERS/Waseem Khan)
Soldados pakistaníes patrullan Islamabad durante los preparativos para la segunda ronda de conversaciones de paz entre EE.UU. e Irán, el 24 de abril de 2026. Esa ronda fue cancelada por las partes. (REUTERS/Waseem Khan)

El personal del ejército y de la fuerza aérea desplegado durante el conflicto con Irán desempeñará principalmente una función de asesoramiento y formación, según dos de los responsables de seguridad, quienes afirmaron haber visto intercambios entre ambos países y documentos sobre el despliegue de los recursos militares.

Este despliegue se suma a los miles de soldados pakistaníes con funciones de combate que ya estaban estacionados en el reino en virtud de acuerdos anteriores, según afirmaron los tres responsables de seguridad.

Una de las fuentes gubernamentales, que ha visto el texto del pacto de defensa confidencial, dijo que este prevé la posibilidad de desplegar hasta 80.000 soldados pakistaníes en Arabia Saudita, para ayudar a proteger las fronteras del reino junto con las fuerzas sauditas.

Dos de los responsables de seguridad afirmaron que el acuerdo también contemplaba el despliegue de buques de guerra pakistaníes. Reuters no pudo determinar si alguno de ellos había llegado a Arabia Saudita.

La magnitud y la composición del despliegue —aviones de combate, defensas aéreas y miles de soldados— indican que Pakistán ha enviado mucho más que una misión simbólica o de asesoramiento, según las fuentes.

Reuters informó anteriormente de que Pakistán había enviado aviones a Arabia Saudita después de que los ataques iraníes alcanzaran infraestructuras energéticas clave y mataran a un ciudadano saudita, lo que suscitó la preocupación de que el reino del golfo Pérsico pudiera tomar represalias severas y ampliar el conflicto.

Dicho envío tuvo lugar antes de que Islamabad se erigiera como principal mediador de la guerra, ayudando a negociar un alto el fuego entre Washington y Teherán que se ha mantenido durante las últimas seis semanas. Islamabad acogió la única ronda de conversaciones de paz entre Estados Unidos e Irán celebrada hasta la fecha, y había previsto nuevas rondas que las partes cancelaron.

Desde entonces, Reuters ha informado de que Arabia Saudita lanzó numerosos ataques no publicitados contra Irán en represalia por los ataques llevados a cabo dentro del reino.

Pakistán lleva mucho tiempo prestando apoyo militar a Arabia Saudita, incluyendo despliegues de entrenamiento y asesoramiento, mientras que Riad ha intervenido en repetidas ocasiones para apoyar financieramente a Islamabad durante períodos de dificultades económicas.

(Con información de Reuters)

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