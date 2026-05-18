Antonela Roccuzzo impactó con un exclusivo outfit urbano con un guiño argentino en el estadio de Miami

El detalle de lujo en el estadio: Antonela Roccuzzo y su estilo imbatible

Antonela Roccuzzo acaparó la atención en el partido del Inter de Miami, con un conjunto que fusionó comodidad y sofisticación. La empresaria rosarina compartió en sus redes sociales imágenes del evento, donde se la vio acompañando a Lionel Messi en una jornada festiva. Lo que más llamó la atención no fue solo el reencuentro familiar, ni el particular detalle de lujo que completó su vestuario: una mini cartera de Louis Vuitton. En esta ocasión Antonela apostó por sumar un accesorio que, lejos de los detalles de moda, la hicieron sentir como en casa. La empresaria disfrutó del encuentro del equipo de su esposo con su mate de calabaza, revestido en cuero y plata.

La elección de Antonela para la ocasión partió de una base simple y urbana. Se inclinó por un top negro de jeans, con cierre frontal y escote corazón. Esta prenda no solo resaltó su figura sino que también sumó un aire moderno y relajado. El diseño de la prenda, de líneas limpias y corte ajustado, permitió que el resto de las piezas del conjunto dialogaran con soltura.

PUBLICIDAD

La mini cartera de Antonela Roccuzzo que marcó tendencia en Miami

Para complementar la parte superior, la rosarina optó por un pantalón cargo de tiro alto en tono beige. El corte amplio y los bolsillos laterales no solo aportaron practicidad, sino que también reflejaron una de las tendencias más fuertes de la temporada. El contraste entre el top ajustado y el pantalón de silueta holgada equilibró el conjunto, generando un efecto visual atractivo.

En el terreno de los accesorios, Antonela apostó por la sencillez y la armonía cromática. Eligió joyas en tonos dorados que aportaron destellos de luz sin competir con el resto del look. El calzado, en tonos claros, mantuvo la línea sobria y permitió que el foco se desplazara hacia el verdadero protagonista del estilismo: el bolso.

PUBLICIDAD

La presencia de Antonela en el estadio del Inter de Miami es sinónimo de estilo, glamour y tendencias del moment

La pieza central del conjunto fue la exclusiva cartera Speedy de Louis Vuitton, confeccionada en la clásica lona Monogram de la maison francesa. Este accesorio, uno de los más emblemáticos de la firma, fue el que terminó de elevar el look de Antonela y le confirió un aire de sofisticación inmediata.

El modelo Speedy se caracteriza por su diseño estructurado y sus asas de cuero, lo que le otorga un carácter atemporal y versátil. La empresaria rosarina demostró que, incluso en contextos relajados como un partido de fútbol, es posible incorporar elementos de lujo para transformar por completo la impronta de un conjunto casual.

PUBLICIDAD

Con la elección de este bolso, Antonela reafirmó su preferencia por las carteras de alta gama. Esta inclinación la acerca a otras figuras del espectáculo, como Wanda Nara, quien también suele elegir modelos de la marca francesa como complemento infaltable de sus looks.

Antonela Roccuzzo y su capacidad para fusionar tendencias

Antonela Roccuzzo, el reencuentro familiar y el bolso de lujo que cautivó en el Inter de Miami: tendencia urbana y guiño a la exclusividad

Más allá de la cartera, la combinación de prendas relajadas con accesorios exclusivos dejó en evidencia la habilidad de Antonela para mezclar tendencias del momento con piezas clásicas.

PUBLICIDAD

La jornada en Miami no solo fue especial por el triunfo del equipo y el reencuentro familiar, sino porque Antonela volvió a confirmar su lugar como referente de moda. Su presencia en las tribunas del Inter de Miami suele ser sinónimo de estilo y tendencia, y esta vez no fue la excepción.

Para quienes se preguntan por qué Antonela Roccuzzo es considerada una de las mujeres con más estilo de Argentina, la respuesta se encuentra en su capacidad para adaptar las tendencias internacionales a su propia personalidad. El equilibrio entre prendas básicas y detalles de lujo la distingue como referente indiscutida del street style nacional.

PUBLICIDAD

Destacada referente de tendencias, la esposa de Lionel Messi logra inspirar a multitudes al elegir piezas de lujo que transforman composiciones urbanas, revelando su distintivo toque personal y visión elegante cada vez que asiste a un evento

Quienes siguen de cerca la vida de Antonela saben que sus elecciones de vestuario suelen marcar agenda. La empresaria demuestra que es posible apostar por la comodidad sin renunciar al glamour, y que un solo accesorio puede transformar por completo la percepción de un look, como en el caso de su actitud distendida y natural para tomar mate.

Antonela sigue demostrando que la elegancia puede estar presente incluso en las situaciones más cotidianas, siempre que se elijan con criterio los detalles que hacen la diferencia.

PUBLICIDAD