La desgarradora carta de despedida de la pareja de Brandon Clarke, el jugador de la NBA que fue hallado muerto: “Eras todo para mí”

La prometdia de Clarke publicó un sentido mensaje tras la muerte del jugador

Amber Lorraine, prometida de Brandon Clarke, compartió públicamente su dolor tras la muerte del jugador de los Memphis Grizzlies con 29 años. La pareja de Clarke expresó su devastación y recordó los sueños y la vida compartida junto al basquetbolista, en un mensaje que conmocionó al entorno deportivo y a los seguidores del jugador.

Amber Lorraine utilizó sus redes sociales para rendir homenaje a quien definió como su “alma gemela”. En la carta compartida, acompañada de fotos y un video, Lorraine escribió: “El día que me propusiste matrimonio fue el día más feliz de mi vida. Íbamos a casarnos pronto y, con el tiempo, formar una familia”. La joven relató aspectos íntimos de la relación, como las bromas, las conversaciones profundas, los desayunos juntos y las noches tranquilas viendo Harry Potter. También mencionó el proyecto conjunto de establecerse en una casa con animales y un jardín.

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En el texto, recogido por distintos medios estadounidenses como TMZ y New York Post, Lorraine reconoció: “No hay palabras para describir este sentimiento. Nunca pensé que tendría que vivir sin ti”, y sumó: “Lo único que quiero es abrazarte y besarte. Este mundo no es lo mismo sin ti”. Finalmente, pidió a Clarke que la cuidara desde el cielo, en una despedida que rápidamente se viralizó entre fanáticos y colegas del jugador.

Brandon Clarke falleció a los 29 años

Brandon Clarke fue hallado sin vida en una vivienda del Valle de San Fernando, en Los Ángeles. Las autoridades locales informaron que la investigación sobre las causas del fallecimiento continúa. Según publicaciones de TMZ y portavoces del Departamento de Policía de Los Ángeles, la hipótesis principal se centra en una posible sobredosis, aunque la confirmación oficial depende de pruebas aún pendientes. El cuerpo del jugador quedó listo para ser entregado a la familia, mientras la comunidad del básquetbol permanece a la espera de más información.

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La NBA y los Memphis Grizzlies manifestaron su pesar por la pérdida de Clarke. En un comunicado, la franquicia expresó: “Tenemos el corazón roto por la trágica pérdida de Brandon Clarke. Brandon era un compañero de equipo excepcional y todavía mejor persona, cuyo impacto en esta franquicia y en la comunidad de Memphis no se olvidará”. La liga también publicó un mensaje: “Estamos devastados al enterarnos del fallecimiento de Brandon Clarke. Como uno de los miembros más longevos de los Grizzlies, Brandon era un compañero de equipo y líder querido que jugaba el deporte con una enorme pasión y coraje. Nuestros pensamientos y condolencias están con la familia de Brandon, sus amigos y la franquicia de los Grizzlies”.

Lorraine, en su homenaje, destacó el carácter especial de Clarke, su talento para la música y los videojuegos, y la forma en que la hacía sentir querida. Recordó además los pequeños detalles cotidianos y el sueño de construir una familia juntos. “Nunca pensé que tendría que vivir sin ti”, enfatizó Lorraine, quien concluyó su mensaje solicitando a Clarke que la acompañe desde el cielo.

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El impacto de la muerte de Clarke se reflejó en la reacción de fanáticos, compañeros y medios especializados. El jugador, nacido en Vancouver, Canadá, el 19 de septiembre de 1996, desarrolló toda su carrera profesional en los Memphis Grizzlies, donde sumó siete temporadas y participó en 309 partidos, con promedios de 10,2 puntos y 5,5 rebotes por encuentro. En la última temporada solo disputó dos partidos debido a una lesión en la pantorrilla y una ruptura del tendón de Aquiles sufrida en marzo de 2023. En el plano extradeportivo, TMZ y otros medios informaron que en abril fue arrestado en Arkansas bajo cargos vinculados a sustancias controladas.

La prometida de Brandon Clarke compartió un emotivo mensaje en línea

La carta completa de Amber Lorraine:

Extraño tus bromas tontas y tu capacidad de asombro infantil. Extraño tu risa y cómo me hacías reír. Extraño tus grandes brazos rodeándome. Extraño despertar contigo a mi lado.

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Extraño ver Harry Potter juntos con nuestros snacks favoritos. Extraño la forma en que me mirabas. Extraño lo feliz que te ponías cuando te preparaba tu desayuno favorito y cómo lo devorabas para luego pedirme más. Extraño nuestras conversaciones profundas y hablar sobre nuestros planes a futuro.

Extraño verte tan feliz con nuestros gatos. Te extrañamos mucho. Este mundo no es lo mismo sin ti. Eras todo para mí y más.

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El día que me propusiste matrimonio fue el más feliz de mi vida, saber que iba a pasar el resto de mi vida con mi alma gemela. Íbamos a casarnos pronto y eventualmente formar una familia y vivir en una casa con muchos animales y un jardín.

Todo lo que quiero es abrazarte y besarte y tenerte en mis brazos. No sé cómo procesar que ya no estés aquí. Te amo siempre, Brandon, por siempre y para siempre. Por favor, sigue cuidándome desde donde estés, te necesito.

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