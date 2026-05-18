Política

Escala la interna libertaria en redes y Martín Menem admitió “un error involuntario” de su equipo al difundir un link crítico del Gobierno

El presidente de la Cámara de Diputados envió un mensaje a los legisladores libertarios para explicar cómo se filtró un mensaje con críticas a Santiago Caputo vinculado a su cuenta de Instagram

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Acuarela de Martín Menem (corbata roja) y Santiago Caputo (corbata azul) en trajes oscuros, sosteniendo celulares y con expresiones serias en un pasillo.
Una acuarela captura a Martín Menem y Santiago Caputo inmersos en una discusión, ambos sosteniendo sus teléfonos móviles y manteniendo un contacto visual intenso en un pasillo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La disputa entre distintos sectores de La Libertad Avanza volvió a quedar expuesta durante el fin de semana a partir de un episodio que combinó cuentas anónimas, sospechas y acusaciones internas dentro del oficialismo. El conflicto escaló después de que Santiago Caputo difundiera publicaciones de un perfil anónimo de X llamado @PeriodistaRufus, que había compartido un link asociado al perfil personal de Instagram del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

El episodio generó una fuerte repercusión dentro del ecosistema digital libertario y rápidamente derivó en sospechas cruzadas entre el sector alineado con Santiago Caputo y el armado político que responde a Martín Menem. La situación tomó además otra dimensión cuando el presidente Javier Milei, que monitorea personalmente las redes sociales y el funcionamiento del aparato digital libertario, tomó conocimiento de lo ocurrido.

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La secuencia comenzó el sábado, cuando desde el entorno de Santiago Caputo empezaron a difundir capturas y mensajes vinculados a la cuenta anónima @PeriodistaRufus. Ese perfil había publicado críticas dirigidas contra sectores del Gobierno y compartido un link de Instagram que, al ser abierto desde navegadores móviles, aparecía asociado al perfil personal de Martín Menem.

A partir de ahí, dirigentes, militantes digitales y cuentas libertarias comenzaron a interpretar que detrás de ese usuario existía algún tipo de vínculo con el entorno menemista. Desde el espacio que responde a Caputo sostuvieron que hacía tiempo venían monitoreando esa cuenta y que el episodio terminó de confirmar sospechas internas sobre su origen político.

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El intercambio del asesor presidencial, Santiago Caputo, con un usuario de X
El intercambio del asesor presidencial, Santiago Caputo, con un usuario de X

El propio Santiago Caputo publicó mensajes contra ese sector y compartió posteos de cuentas libertarias que ironizaban sobre el funcionamiento de las estructuras digitales del oficialismo. La reacción abrió una nueva escalada entre “Las Fuerzas del Cielo” y el núcleo político de Martín Menem, que está alineado con Karina Milei. Es una pelea que ya había tenido capítulos previos vinculados al armado territorial y de las listas bonaerenses de La Libertad Avanza, el año pasado.

Durante las horas siguientes, la cuenta @PeriodistaRufus fue desactivada. Sin embargo, el conflicto continuó creciendo puertas adentro del oficialismo. Según pudo saber Infobae, el tema llegó rápidamente a la mesa política libertaria y generó inquietud entre dirigentes del Gobierno por el nivel de exposición pública que alcanzó la disputa.

El domingo, Martín Menem decidió enviar un mensaje al grupo de WhatsApp de diputados nacionales de La Libertad Avanza para explicar lo ocurrido. En ese texto, reconoció que existió “un error involuntario del CM” (community manager) que administra su cuenta de Instagram y sostuvo que detrás del episodio hubo una maniobra deliberada para perjudicarlo políticamente.

“Hola, buen día. Quería comentarles un episodio de ayer que giró en las redes”, comenzó el mensaje enviado por el titular de la Cámara de Diputados.

Luego explicó: “La persona que maneja mi Instagram copió un link de una noticia y lo reenvió a un par de grupos de WhatsApp. Se ve que el link de esa noticia random llegó a varias personas. Alguna de ellas muy malintencionadas y que nos odia como gobierno”.

En otro tramo del mensaje, Menem buscó despegarse del contenido publicado por la cuenta anónima y sostuvo que el elemento central del episodio era únicamente la asociación técnica del link con su cuenta personal de Instagram.

“Lo único importante del link es que tiene mi nombre, pero la noticia del link es, repito, irrelevante”, escribió.

El presidente de la Cámara baja también intentó explicar el funcionamiento técnico del episodio y señaló: “El link de IG copiado y pegado, y luego abierto desde Safari o Google, aparecerá siempre ‘de Martín Menem’. ¿Qué quiero decir con esto? Que se podría haber multiplicado hasta el infinito y siempre aparecería mi nombre”.

En el cierre del mensaje, Menem habló directamente de una operación interna y calificó el episodio como una maniobra política calculada.

“O sea, una canallada de algún mala leche. Canallada sofisticada por cierto. Mucho cálculo. Todo más allá de un error involuntario del CM de reenviar un link”, afirmó.

El mensaje circuló rápidamente entre dirigentes oficialistas y dejó expuesto el nivel de tensión interna que atraviesa actualmente La Libertad Avanza. Aunque públicamente la mayoría de los referentes evita confrontar de manera abierta, en privado reconocen que la disputa entre distintos sectores del oficialismo volvió a entrar en una fase de fuerte agitación.

El episodio también dejó en evidencia el lugar central que ocupan las redes sociales dentro del esquema político libertario. Desde la campaña presidencial de 2023, el universo digital construido alrededor de Milei se transformó en uno de los principales instrumentos de comunicación y conducción interna del oficialismo.

Por eso, dentro del Gobierno interpretaron que la pelea de este fin de semana no fue solamente una discusión entre cuentas anónimas o militantes digitales, sino un choque de fuerzas entre los sectores que protagonizan las discusiones internas en el oficialismo.

La reacción de Milei reforzó esa lectura. Según pudo confirmar Infobae, el Presidente siguió de cerca el episodio durante el fin de semana, luego de detectar la repercusión que había tomado el tema en redes sociales.

En el oficialismo reconocen que la relación entre el sector político que encabezan Karina Milei y Martín Menem y el armado vinculado a Santiago Caputo atraviesa desde hace meses una convivencia cargada de desconfianza y diferencias sobre el funcionamiento interno del Gobierno.

La tensión ya había escalado el año pasado durante las discusiones por el armado bonaerense y la estructura partidaria nacional de La Libertad Avanza. Sin embargo, dirigentes del espacio admiten que pocas veces el conflicto había alcanzado un nivel de exposición pública tan visible como el que se produjo durante este fin de semana.

Mientras tanto, en la Casa Rosada intentan evitar que la disputa siga creciendo. Aunque cerca de ambos sectores relativizan la posibilidad de cambios internos o movimientos inmediatos dentro del Gobierno, el episodio volvió a mostrar la fragilidad de la tregua que sostiene al oficialismo y la importancia política que adquirió el control del ecosistema digital libertario. “Veremos”, dijo una fuente calificada consultada por Infobae sobre las derivaciones de este incidente.

Lo cierto es que tanto Karina Milei, como Martín Menem y el propio Santiago Caputo conviven y se ven cara a cara en cada reunión de la mesa política. El próximo encuentro, por ahora, no tiene fecha.

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