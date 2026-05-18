Adiós a Valie Export, la pionera del arte feminista que rompió esquemas y desafió tabúes

Murió Valie Export, la pionera del arte feminista que rompió esquemas y desafió tabúes (JOE KLAMAR / AFP)

Valie Export, pionera indiscutible del arte feminista internacional, falleció a los 85 años, cerrando una trayectoria marcada por la provocación, el desafío a los límites y la experimentación radical que redefinió tanto los formatos artísticos como la presencia femenina en el espacio público.

La artista austriaca, reconocida por su capacidad de utilizar su propio cuerpo como herramienta de confrontación social, deja un legado que, según señaló la galería Thaddaeus Ropac al anunciar su muerte, “posiciona a Export como una de las primeras artistas de performance junto a Joseph Beuys y Allan Kaprow”. Sin embargo, ninguna información se ha comunicado sobre la causa de su muerte o eventuales sobrevivientes.

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Tras más de medio siglo de carrera, Export fue distinguida en 2019 con el Premio Roswitha Haftmann, el galardón en efectivo más importante para un artista en Europa. Este último reconocimiento repite una constante en su vida: sus obras y acciones marcaron hitos irrenunciables en la historia del arte contemporáneo.

Desde el año 2010, su monumento “Die Doppelgängerin”, un homenaje al trabajo femenino, puede verse en espacios de prestigio internacional como el jardín de esculturas del Museo Belvedere de Viena y la Pinacoteca Agnelli de Turín.

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"Die Doppelgängerin" de Valie Export en Art Basel (REUTERS/Arnd Wiegmann)

Export nació como Waltraud Lehner en Linz, Austria, en plena Segunda Guerra Mundial. En 2016, su ciudad natal inauguró un centro de investigación en medios dedicado a su obra, lo que evidencia la relevancia institucional adquirida. La vida temprana de Export estuvo marcada por la tragedia familiar—su padre murió combatiendo para el régimen nazi—y por un temprano distanciamiento de la educación católica a los 14 años.

Para los 18, ya era madre; poco después, tras dejar a su hija con su hermana y divorciarse, se trasladó a Viena para formarse en pintura, dibujo y diseño en la Escuela Nacional para la Industria Textil, justo cuando el actionismo vienés comenzaba a ganar protagonismo. Aunque se relacionó con ese círculo predominantemente masculino, Export optó siempre por desarrollar una voz autónoma.

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En 1967, decidió apropiarse de su identidad artística y cambió legalmente su nombre: el apodo Valie fue una derivación personal, pero el apellido “Export” lo tomó deliberadamente de una marca popular de cigarrillos, marcando así la construcción de un personaje. Ese mismo año inició una serie de acciones que la consagraron como figura central de la vanguardia radical.

Ya en 1968, tras cofundar la Cooperativa Austriaca de Cineastas, protagonizó una de sus intervenciones más famosas: ingresó a un cine de Munich ataviada con pantalones sin entrepierna y desfiló entre los asientos, exponiendo explícitamente su cuerpo en la performance conocida como Aktionhose Genitalpanik.

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Export fue una de las primeras artistas de performance junto a Joseph Beuys y Allan Kaprow (REUTERS/Leonhard Foeger)

El propósito era confrontar la práctica voyeurista del cine trasladando la corporalidad femenina del plano fílmico a la presencia física y frontal ante el espectador, una apuesta de incomodidad que, en palabras de Export a la revista Interview, develó la dificultad social para enfrentar la realidad sin mediación: “Quería averiguar qué ocurría cuando uno deja atrás el modo voyeurista y enfrenta a la gente con la realidad. Lo interesante fue descubrir que la gente, simplemente, se alejaba. No quieren ver la realidad”.

La controversia acompañó estas primeras actuaciones, incluida la persistente leyenda —alimentada por fotografías donde portaba una ametralladora— de que Genitalpanik se había realizado en un cine pornográfico y con fuego real, aunque solo existan registros fotográficos posteriores. Export insistió repetidamente en desmentir estas afirmaciones.

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Entre 1968 y 1971, Export llevó su obra “TAPP und TASTKINO” a 10 ciudades europeas, entre ellas Londres y Ámsterdam. En cada presentación, utilizaba una caja con cortinas sobre su torso desnudo, invitando a los asistentes a explorar con las manos su pecho por un máximo de 33 segundos.

En 2012, el primer episodio de esta acción, celebrado en un festival de cine en Viena, desembocó en una escena de caos: “La primera vez que lo hice, causó una especie de disturbio en el auditorio, cuando un cineasta gritó: ‘¿Esto es siquiera cine? ¿Tenemos que soportar esto?’”. La prensa comenzó a calificarla de bruja y las críticas se multiplicaron, pero Export logró así instalar una discusión central de la representación y el consentimiento en la cultura visual.

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Imagen de "Aktionhose Genitalpanik", de Valie Export

En 1971, la práctica disruptiva de Export alcanzó una nueva resonancia cuando la Televisión Pública Austriaca emitió su cortometraje “Facing the Family”, de cuatro minutos y cuarenta y cuatro segundos, que mostraba el rito cotidiano de una familia de clase media comiendo, mientras miraban a cámara y, de manera reflexiva, a quienes observaban desde sus propios hogares.

Export combinaba manifiestos con una prolífica labor cinematográfica. En 1977, estrenó su primer largometraje, Invisible Adversaries, celebrado por la crítica internacional por su abordaje sin concesiones de la mirada femenina.

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No obstante, en Austria la recepción fue menos generosa: una escena que simulaba la mutilación de un ave y un ratón llevó a una controversia pública, que se saldó únicamente tras una demanda de Export contra un articulista y la publicación de cartas que probaban el truco escénico. Otros títulos sobresalen en su filmografía: el drama Menschenfrauen (1980) y el corto Syntagma (1983), centrado en la materialidad del cuerpo.

Conocida principalmente por sus provocadoras performances públicas y su trabajo en el cine experimental, su obra artística también incluyó videoinstalaciones, animaciones por ordenador, fotografía, escultura y publicaciones sobre arte contemporáneo. (Foto de JOE KLAMAR / AFP)

En 1980, Export y la pintora Maria Lassnig se convirtieron en las primeras artistas en representar a Austria en la Bienal de Venecia. La instalación que Export presentó entonces —una escultura del cuerpo femenino desnudo enfrentada a la proyección de una misa católica— suscitó polémica e inscribió su nombre como referente en la narrativa política del arte. En 2019, Thaddaeus Ropac reeditó esta propuesta en su sede londinense.

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Durante la década de 2000, Export volvió a subvertir los códigos de percepción: en 2002, lanzó una serie de performances que integraban palabra hablada con imágenes capturadas en tiempo real desde el interior de la boca. A propósito de la confusión de algunos asistentes, que interpretaron las imágenes como representación vaginal, Export sentenció: “Es sorprendente lo que la gente proyecta en el arte”.

Pese a su influencia decisiva, Export no abandonó nunca una mirada crítica sobre la evolución social. En 2019, declaró a Artnet News: “Se ha creado una imagen para sugerir que las cosas han cambiado, pero en realidad no es así. Es solo una imagen”.