Cómo una rutina sencilla de limpieza puede salvar los libros de tu biblioteca del polvo y la humedad

La limpieza regular ayuda a preservar la integridad de los libros y evita la acumulación de polvo en la biblioteca personal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mantener los libros limpios y en buenas condiciones dentro de una biblioteca personal es clave para protegerlos del polvo, la humedad y los insectos. Estos cuidados no solo ayudan a preservar su estado físico, sino también el valor sentimental y cultural que muchas veces poseen.

Según Reader’s Digest, la acumulación de polvo no solo puede causar manchas difíciles de quitar, sino atraer insectos que deterioran el papel y agravan los problemas en personas con alergias.

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La limpieza de libros y estanterías en casa requiere retirar los libros uno o dos veces al año, limpiar cada estante con productos adecuados y dejarlo secar antes de volver a colocar los volúmenes.

Mantener los libros alejados de la humedad y la luz solar directa es clave para su conservación a largo plazo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Es recomendable usar un paño magnético o una brocha suave sobre las cubiertas y los bordes, mantener los libros alejados del sol y la humedad, y no apilarlos en exceso para asegurar la circulación de aire. Estas prácticas ayudan a conservar en buen estado los ejemplares y a prolongar su vida útil.

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Descuidar la limpieza de los libros puede provocar daños permanentes en tapas y páginas, advirtió la restauradora Beth Cooper al medio citado. La especialista, vinculada a Addison’s, explicó que la acumulación de polvo favorece la aparición de insectos como los pececillos de plata, cuyos residuos pueden dejar manchas difíciles —e incluso imposibles— de remover.

El Northeast Document Conservation Center (NEDCC) también señala que limpiar la biblioteca contribuye a su preservación, pero advierte que hacerlo con demasiada frecuencia puede afectar libros frágiles, quebradizos o encuadernados en cuero con tendencia a descamarse.

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El uso de paños magnéticos o brochas suaves protege las cubiertas y los bordes de los libros durante la limpieza. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Técnicas recomendadas para limpiar libros y estanterías

Los expertos consultados por el medio aconsejan retirar todos los libros antes de realizar una limpieza profunda anual o bianual de la estantería. Este proceso es también una buena oportunidad para reorganizar o donar ejemplares que ya no se desean conservar.

Los especialistas recomiendan utilizar productos de limpieza adecuados para cada tipo de material y evitar sustancias abrasivas sobre muebles de madera, ya que pueden deteriorar la superficie con el tiempo.

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Además, si se emplean limpiadores líquidos, es fundamental asegurarse de que el estante quede completamente seco antes de volver a colocar los libros. De esta manera se evita la acumulación de humedad y la posible aparición de hongos.

Los expertos recomiendan evitar apilar los libros y asegurar una adecuada circulación de aire entre ellos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para limpiar los libros, se recomienda usar un paño magnético o una brocha suave sobre las cubiertas y los bordes. El NEDCC acepta el uso de aspiradora con filtro HEPA y accesorio de brocha suave, pero Cooper desaconseja este método porque puede rayar o abollar los ejemplares: “El uso de la brocha suave es igual de efectivo”.

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Además, el NEDCC sugiere evitar el paño magnético en libros con bordes irregulares o con mucha suciedad, para no empujar el polvo más al interior o dañar la encuadernación.

El uso de productos húmedos debe evitarse tanto en libros de pasta dura como en encuadernaciones de cuero. “El limpiador de cuero es para los zapatos, no para los libros”, aclara Cooper en diálogo con Reader’s Digest.

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La correcta limpieza de estanterías previene daños causados por insectos como los pececillos de plata. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Precauciones y errores comunes al cuidar libros en casa

Entre los errores más frecuentes, los expertos mencionan el uso de sustancias abrasivas, apretar demasiado los libros en la estantería o manipularlos de forma incorrecta al sacarlos.

Cooper recomienda asegurarse de que los libros dejen espacio para la circulación de aire: “No deben quedar demasiado apretados; necesitan una circulación amplia”. Esta observación resulta especialmente relevante para los ejemplares encuadernados en cuero, que requieren ventilación adicional.

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Limpiar el suelo cerca de los estantes ayuda a evitar problemas de polvo y humedad en los libros más bajos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Al extraer un libro, es importante evitar tirar de la parte superior del lomo para no causar daños. La restauradora sugiere que quede espacio suficiente para que los libros salgan sin fricción.

La exposición directa al sol puede deteriorar seriamente los libros, provocando la decoloración de las páginas y el resecamiento de cubiertas de cuero. Los especialistas también advierten sobre otro hábito frecuente: comer o beber cerca de los ejemplares.

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El café, el té o los aperitivos pueden generar manchas difíciles de eliminar y atraer insectos que dañan el papel. Por eso, recomiendan extremar los cuidados, especialmente entre quienes acostumbran leer mientras consumen alimentos o bebidas.

Consejos para la conservación a largo plazo de la biblioteca personal

No usar limpiadores abrasivos ni productos húmedos en libros antiguos para evitar deterioros irreversibles. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El control de la humedad, la ubicación y el adecuado flujo de aire son factores determinantes para preservar los libros. De acuerdo con Cooper, mantener la humedad relativa entre 40% y 50% es esencial para evitar la formación de manchas marrones (foxing) o moho.

En zonas con especial humedad estacional el uso de deshumidificadores resulta clave. El NEDCC recomienda revisar y cambiar regularmente los filtros del sistema de climatización para limitar la presencia de polvo, además de mantener las ventanas cerradas.

En cuanto a la organización, no se aconseja colocar los libros directamente pegados a las paredes ni demasiado juntos. Contribuye tanto a la conservación del papel como de las encuadernaciones de cuero.

Revisar y reorganizar la biblioteca personal periódicamente ayuda a detectar a tiempo posibles daños y favorece la conservación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Atender la limpieza del suelo cerca de los estantes también es relevante, ya que el polvo y la humedad pueden afectar los libros situados en las baldas inferiores.

Como última advertencia, Cooper destaca que la luz solar excesiva puede modificar el color y los diseños de las cubiertas decoradas con bordes pintados, recomendando ubicar estos ejemplares en lugares resguardados.

Tomar el tiempo necesario para limpiar y revisar la biblioteca personal no solo previene daños, sino que también permite disfrutar más de cada libro. Cambiar ciertos hábitos puede suponer la diferencia entre conservar intactos los volúmenes y lamentar deterioros evitables.