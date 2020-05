- Eso lo podemos pensar entre todos. Mi opinión es que sí va a cambiar la forma porque ya hace muchos días que no nos saludamos, que no nos abrazamos, que no nos damos un beso, que no nos agarramos de la mano, y ese hábito yo creo que va a persistir por mucho tiempo porque todos estos meses lo hicimos para no contagiarnos.