Se produjo una pelea e incendio en el pabellón donde se encuentra presa la madre de Ángel

Instituto Penitenciario Provincial ubicado sobre Ruta 3 donde está presa la madre de Ángel (Fuente: El Chubut)

Un incidente en el pabellón femenino del Instituto Penitenciario Provincial (IPP), donde está presa la madre de “Angel”, obligó a intervenir al personal penitenciario este miércoles tras una pelea entre dos internas que derivó en la quema parcial de un colchón. No se reportaron personas lesionadas y solo una mujer fue llevada a la enfermería de manera preventiva para control de signos vitales, sin presentar complicaciones.

En las últimas horas además descartaron que el episodio estuviera relacionado con Mariela Beatriz Altamirano. Un principio de incendio se registró la noche del miércoles 29 de abril cerca de las 20 horas en el pabellón femenino del IPP, localizado sobre Ruta 3 en Trelew. El incidente fue rápidamente controlado por personal policial, según confirmó el comisario inspector Gabriel Araujo, jefe del área penitenciaria de la Policía del Chubut a FM El Chubut.

PUBLICIDAD

La situación adquirió repercusión tras versiones publicadas por portales locales en las que se afirmaba que el incidente había sido provocado por la presencia de Altamirano, detenida por disposición de la Justicia de Comodoro Rivadavia como presunta responsable del homicidio agravado de Ángel López de 4 años.

Sin embargo, la fuente consultada especificó que el altercado fue consecuencia de problemas de convivencia entre dos reclusas y no tuvo ningún vínculo con la madre del niño fallecido. “Se desmiente totalmente. No tiene nada que ver esa situación con la señora Altamirano”, puntualizó el comisario.

PUBLICIDAD

Tras el episodio, el responsable penitenciario informó que se analizarán medidas para reorganizar la convivencia en el pabellón, entre ellas el establecimiento de nuevos horarios y la revisión de la relación entre las reclusas. Las dos involucradas permanecen detenidas por robo agravado y son oriundas de Trelew, informó Araujo.

Desde comienzos de abril, Mariela Beatriz Altamirano cumple seis meses de prisión preventiva tras ser imputada por el crimen que conmocionó a Comodoro Rivadavia y generó repercusión nacional. Su pareja, Michel Kevin González, permanece detenido bajo la misma medida cautelar en otra unidad penitenciaria y está procesado como probable autor del hecho.

PUBLICIDAD

Caso Ángel

Tras la confirmación del fallecimiento de Ángel Nicolás López, niño de 4 años, la Justicia de Chubut ordenó la detención de su madre, Mariela Beatriz Altamirano, y de su pareja, Michel Kevin González, por presunto homicidio agravado. La investigación apunta a violentos episodios previos sufridos por el menor, con la autopsia preliminar y una serie de testimonios que delinean un posible caso de alevosía y ensañamiento.

El fallecimiento del niño de 4 años, Ángel López, derivó en la imputación de su madre y padrastro

El expediente judicial revela que Ángel ingresó el 5 de abril al Hospital Regional de Comodoro Rivadavia en paro cardiorrespiratorio, acompañado de un cuadro neurológico irreversible. El informe médico, firmado por el pediatra Ariel Luizaga y citado por ADNSUR, identificó lesiones compatibles con violencia física y un nivel de glucemia de +400 mg/dl, reducido luego a 388 mg/dl en terapia intensiva, valores anormales para un niño. Además, presentaba pupilas midriáticas fijas, un signo de daño cerebral irreversible, junto a hipoventilación bilateral y rales pulmonares.

PUBLICIDAD

Las pruebas recogidas en el último tercio del sumario judicial han sido determinantes para avanzar en la imputación. El representante del Ministerio Público declaró mediante Infobae que el menor “presentó traumatismos en la zona craneal” y que la data máxima de estos golpes sería de “diez días atrás”.

La autopsia detectó lesiones internas en la cabeza no compatibles con una simple descompensación durante el sueño, versión que había sostenido inicialmente la madre. Esta contradicción, junto a los niveles anómalos de glucosa y el estado neurológico grave, aportó elementos para definir la detención del círculo familiar cercano.

PUBLICIDAD

La causa fue caratulada como homicidio agravado por alevosía y ensañamiento. La querella, representando al padre biológico de Ángel, Luis Armando López, denunció además que ambos acusados intentaron incinerar prendas pertenecientes al niño con el presunto objetivo de ocultar pruebas.