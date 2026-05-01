El “Impuesto Teherán”: cómo el bloqueo al estrecho de Ormuz encarece la vida en América Latina

El petrolero Shenlong Suezmax, con bandera de Liberia y cargado con crudo saudí, llega a un puerto tras transitar por el estrecho de Ormuz en medio de interrupciones en el suministro vinculadas al conflicto entre Estados Unidos e Israel con Irán, en Bombay, India, el 12 de marzo de 2026.

La guerra en Oriente Medio suele percibirse en nuestras latitudes como un eco lejano, un conflicto de identidades y religiones que poco tiene que ver con la realidad cotidiana de Buenos Aires, Ciudad de México o Bogotá. Sin embargo, en la economía globalizada de 2026, la geografía es una ilusión. Para América Latina, el problema con Irán no es solo diplomático; es estrictamente contable. Su nombre es la “Prima Irán”, y es un sobrecosto real que el ciudadano medio paga en cada factura de energía y en cada compra de alimentos. Llevamos años pagando un impuesto invisible al sabotaje.

La logística del chantaje

Lo que vemos hoy en el estrecho de Ormuz no es un evento aislado, sino la culminación de un modelo de extorsión perfeccionado durante años. Desde los ataques coordinados contra la infraestructura de Aramco en 2019 hasta el actual asedio marítimo, Teherán ha demostrado que su mayor exportación no es el petróleo, sino la inestabilidad. No es un conflicto por territorio; es un secuestro de la logística mundial.

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Cuando las compañías navieras se ven obligadas a asumir primas de seguro por “riesgo de guerra” —que en lo que va de año han alcanzado cifras récord—, ese costo no se evapora en los balances corporativos de las multinacionales. Se traslada, centavo a centavo, al precio de los productos que llegan a nuestros puertos. Para nuestra región, el impacto es mecánico y doloroso: América Latina es el granero del mundo, pero es un granero que depende de arterias comerciales que hoy están bajo asedio.

El factor fertilizante: de Ormuz a la mesa

FOTO DE ARCHIVO: Se observan buques cisterna frente a la costa de Fujairah, mientras Irán promete disparar contra los barcos que transitan por el estrecho de Ormuz, en medio del conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán, en Fujairah, Emiratos Árabes Unidos, 3 de marzo de 2026. REUTERS/Amr Alfiky/Foto de archivo

La seguridad alimentaria de la región depende de insumos externos, específicamente de fertilizantes nitrogenados como la urea. La producción y el tránsito de estos químicos están intrínsecamente ligados a la estabilidad del Golfo. Cuando el flujo se interrumpe por la estrategia de disrupción del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC), el precio de la urea se dispara.

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Para un agricultor, esto no es un debate de política exterior; es la diferencia entre la viabilidad o la quiebra. Para el consumidor, es el aumento del precio del pan y la carne. Hemos permitido que un régimen teocrático a miles de kilómetros tenga el dedo puesto sobre el termómetro de nuestra inflación interna.

Más allá de los granos: La amenaza del paraguas nuclear

Debemos entender que esta “extorsión convencional” es sólo un preludio. Si hoy, con armamento tradicional y grupos proxies, el régimen de los ayatolás puede mantener como rehén la cadena de suministro, un Irán con capacidad nuclear transformaría esta crisis en un estado permanente.

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Un Irán nuclear no buscaría necesariamente la confrontación atómica, sino la impunidad total. Bajo un paraguas nuclear, Teherán tendría una palanca de chantaje perpetuo sobre el PIB global, sabiendo que cualquier intento de estabilizar las rutas comerciales por la fuerza escalaría a niveles catastróficos. La estabilidad de precios se volvería un concepto del pasado y América Latina quedaría atrapada en una volatilidad eterna.

El camino hacia el “Dividendo de Paz”

Buques en el estrecho de Ormuz, Musandam, Omán, 27 de abril de 2026. REUTERS/Stringer

La neutralización de la capacidad de agresión del IRGC no es, por tanto, una mera necesidad militar; es una corrección de mercado indispensable. Se trata de elegir entre dos futuros: uno definido por la exportación iraní de drones y discordia, o uno definido por la promesa de innovación de acuerdos como los de Isaac, que buscan integrar la tecnología y la seguridad alimentaria en un nuevo eje de prosperidad.

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Para lograr esta transición, la comunidad internacional requiere una firmeza que no deje lugar a ambigüedades. En este escenario, el liderazgo de figuras como Donald Trump se presenta como el factor decisivo para desmantelar la maquinaria de extorsión iraní. Su enfoque de “presión máxima” no debe entenderse bajo un prisma partidista, sino como un ejercicio de realismo estratégico.

El éxito de una política que priorice la seguridad de las rutas globales es la única garantía de que América Latina deje de pagar el tributo de una inestabilidad ajena. La derrota de este modelo de agresión es el “dividendo de paz” que nuestras economías necesitan para respirar. Por el bien de nuestra mesa y de nuestro futuro, la firmeza frente a Teherán es, hoy más que nunca, el único camino hacia la verdadera soberanía económica.

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*Daniel Lerer dirige ‘Media Oriente’, una agencia experta en verificación detallada y análisis estratégico de la geopolítica de Oriente Medio.