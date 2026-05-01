Opinión

El “Impuesto Teherán”: cómo el bloqueo al estrecho de Ormuz encarece la vida en América Latina

El conflicto en el Golfo Pérsico ha dejado de ser un asunto lejano y se ha convertido en un factor central para la economía latinoamericana

Guardar
El petrolero Shenlong Suezmax, con bandera de Liberia y cargado con crudo saudí, llega a un puerto tras transitar por el estrecho de Ormuz en medio de interrupciones en el suministro vinculadas al conflicto entre Estados Unidos e Israel con Irán, en Bombay, India, el 12 de marzo de 2026.
El petrolero Shenlong Suezmax, con bandera de Liberia y cargado con crudo saudí, llega a un puerto tras transitar por el estrecho de Ormuz en medio de interrupciones en el suministro vinculadas al conflicto entre Estados Unidos e Israel con Irán, en Bombay, India, el 12 de marzo de 2026.

La guerra en Oriente Medio suele percibirse en nuestras latitudes como un eco lejano, un conflicto de identidades y religiones que poco tiene que ver con la realidad cotidiana de Buenos Aires, Ciudad de México o Bogotá. Sin embargo, en la economía globalizada de 2026, la geografía es una ilusión. Para América Latina, el problema con Irán no es solo diplomático; es estrictamente contable. Su nombre es la “Prima Irán”, y es un sobrecosto real que el ciudadano medio paga en cada factura de energía y en cada compra de alimentos. Llevamos años pagando un impuesto invisible al sabotaje.

La logística del chantaje

Lo que vemos hoy en el estrecho de Ormuz no es un evento aislado, sino la culminación de un modelo de extorsión perfeccionado durante años. Desde los ataques coordinados contra la infraestructura de Aramco en 2019 hasta el actual asedio marítimo, Teherán ha demostrado que su mayor exportación no es el petróleo, sino la inestabilidad. No es un conflicto por territorio; es un secuestro de la logística mundial.

PUBLICIDAD

Cuando las compañías navieras se ven obligadas a asumir primas de seguro por “riesgo de guerra” —que en lo que va de año han alcanzado cifras récord—, ese costo no se evapora en los balances corporativos de las multinacionales. Se traslada, centavo a centavo, al precio de los productos que llegan a nuestros puertos. Para nuestra región, el impacto es mecánico y doloroso: América Latina es el granero del mundo, pero es un granero que depende de arterias comerciales que hoy están bajo asedio.

El factor fertilizante: de Ormuz a la mesa

FOTO DE ARCHIVO: Se observan buques cisterna frente a la costa de Fujairah, mientras Irán promete disparar contra los barcos que transitan por el estrecho de Ormuz, en medio del conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán, en Fujairah, Emiratos Árabes Unidos, 3 de marzo de 2026. REUTERS/Amr Alfiky/Foto de archivo
FOTO DE ARCHIVO: Se observan buques cisterna frente a la costa de Fujairah, mientras Irán promete disparar contra los barcos que transitan por el estrecho de Ormuz, en medio del conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán, en Fujairah, Emiratos Árabes Unidos, 3 de marzo de 2026. REUTERS/Amr Alfiky/Foto de archivo

La seguridad alimentaria de la región depende de insumos externos, específicamente de fertilizantes nitrogenados como la urea. La producción y el tránsito de estos químicos están intrínsecamente ligados a la estabilidad del Golfo. Cuando el flujo se interrumpe por la estrategia de disrupción del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC), el precio de la urea se dispara.

PUBLICIDAD

Para un agricultor, esto no es un debate de política exterior; es la diferencia entre la viabilidad o la quiebra. Para el consumidor, es el aumento del precio del pan y la carne. Hemos permitido que un régimen teocrático a miles de kilómetros tenga el dedo puesto sobre el termómetro de nuestra inflación interna.

Más allá de los granos: La amenaza del paraguas nuclear

Debemos entender que esta “extorsión convencional” es sólo un preludio. Si hoy, con armamento tradicional y grupos proxies, el régimen de los ayatolás puede mantener como rehén la cadena de suministro, un Irán con capacidad nuclear transformaría esta crisis en un estado permanente.

Un Irán nuclear no buscaría necesariamente la confrontación atómica, sino la impunidad total. Bajo un paraguas nuclear, Teherán tendría una palanca de chantaje perpetuo sobre el PIB global, sabiendo que cualquier intento de estabilizar las rutas comerciales por la fuerza escalaría a niveles catastróficos. La estabilidad de precios se volvería un concepto del pasado y América Latina quedaría atrapada en una volatilidad eterna.

El camino hacia el “Dividendo de Paz”

Buques en el estrecho de Ormuz, Musandam, Omán, 27 de abril de 2026. REUTERS/Stringer
Buques en el estrecho de Ormuz, Musandam, Omán, 27 de abril de 2026. REUTERS/Stringer

La neutralización de la capacidad de agresión del IRGC no es, por tanto, una mera necesidad militar; es una corrección de mercado indispensable. Se trata de elegir entre dos futuros: uno definido por la exportación iraní de drones y discordia, o uno definido por la promesa de innovación de acuerdos como los de Isaac, que buscan integrar la tecnología y la seguridad alimentaria en un nuevo eje de prosperidad.

Para lograr esta transición, la comunidad internacional requiere una firmeza que no deje lugar a ambigüedades. En este escenario, el liderazgo de figuras como Donald Trump se presenta como el factor decisivo para desmantelar la maquinaria de extorsión iraní. Su enfoque de “presión máxima” no debe entenderse bajo un prisma partidista, sino como un ejercicio de realismo estratégico.

El éxito de una política que priorice la seguridad de las rutas globales es la única garantía de que América Latina deje de pagar el tributo de una inestabilidad ajena. La derrota de este modelo de agresión es el “dividendo de paz” que nuestras economías necesitan para respirar. Por el bien de nuestra mesa y de nuestro futuro, la firmeza frente a Teherán es, hoy más que nunca, el único camino hacia la verdadera soberanía económica.

*Daniel Lerer dirige ‘Media Oriente’, una agencia experta en verificación detallada y análisis estratégico de la geopolítica de Oriente Medio.

Temas Relacionados

Estrecho de OrmuzIránAmérica Latina

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Los judíos del Reino Unido, blanco del terrorismo doméstico, se quedan sin tiempo. El primer ministro Starmer se queda sin excusas

El principal objetivo del régimen iraní sigue siendo la destrucción genocida del único Estado judío. Incluso en la derrota, estos actores no reconocen límites cuando se trata de Israel

Los judíos del Reino Unido, blanco del terrorismo doméstico, se quedan sin tiempo. El primer ministro Starmer se queda sin excusas

El fin de la historia y el choque de civilizaciones

El debate persistente sobre los marcos interpretativos de Francis Fukuyama y Samuel Huntington revela las limitaciones conceptuales de las ideas dominantes frente a la volatilidad política y social de la actualidad

El fin de la historia y el choque de civilizaciones

Qatar bajo la alfombra de la Corte Penal Internacional

Investigaciones de The Guardian y The Wall Street Journal apuntan a una operación de inteligencia catarí diseñada para influir en el fiscal Karim Khan mediante un presunto chantaje, con consecuencias de alcance global

Qatar bajo la alfombra de la Corte Penal Internacional

El camino de Taiwán hacia la eliminación de la hepatitis C como amenaza para la salud pública

Las estrategias implementadas por Taiwán han permitido superar las metas establecidas por la Organización Mundial de la Salud

El camino de Taiwán hacia la eliminación de la hepatitis C como amenaza para la salud pública

¿El fin de la OPEP?

El reciente anuncio de abandono no anticipa el colapso de la organización, cuyo rol como coordinador de precios y actor adaptativo refleja una capacidad de resistencia forjada a través de sucesivas crisis en el mercado energético global

¿El fin de la OPEP?
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
La baliza V16 no se usa, pese a su obligatoriedad: el 83% de las incidencias en carretera no se señalizan con este dispositivo

La baliza V16 no se usa, pese a su obligatoriedad: el 83% de las incidencias en carretera no se señalizan con este dispositivo

Asaltante se dispara accidentalmente al intentar robar camioneta en Cuautitlán Izcalli

Chubascos, tormentas y granizo en el puente de mayo: la Aemet pone en alerta amarilla a siete comunidades este viernes

El mayor estudio realizado sobre la endometriosis revela nuevas claves sobre esta enfermedad que afecta a 190 millones de mujeres en el mundo

Sueños Compartidos: Maurice Closs declaró que Nación ponía como condición para pagar las obras que fueran ejecutadas por la Fundación Madres

INFOBAE AMÉRICA

Los judíos del Reino Unido, blanco del terrorismo doméstico, se quedan sin tiempo. El primer ministro Starmer se queda sin excusas

Los judíos del Reino Unido, blanco del terrorismo doméstico, se quedan sin tiempo. El primer ministro Starmer se queda sin excusas

El petróleo continúa en alza impulsado por la incertidumbre en Medio Oriente y las tensiones en rutas clave de suministro

Rusia lanzó un nuevo ataque masivo contra varias regiones de Ucrania: al menos dos heridos

El rey Carlos III arribó a Bermudas tras su visita de Estado a EEUU: se reunirá con líderes locales, artistas y deportistas

Un buque cisterna pakistaní intenta salir del estrecho de Ormuz en medio del bloqueo iraní

ENTRETENIMIENTO

Andy Serkis habla sobre Viggo Mortensen y que Jamie Dornan interprete su papel de Aragorn: “Está encantado”

Andy Serkis habla sobre Viggo Mortensen y que Jamie Dornan interprete su papel de Aragorn: “Está encantado”

Este es el top 10 de los K-dramas y shows más populares de Netflix en Corea del Sur de esta semana

Emily Blunt recibe críticas por aconsejar a sus fans sobre dejar el trabajo si no son felices

Meryl Streep, a los 76: el regreso de un ícono y su filosofía de cuidado

‘The Crown’ tendrá una precuela: así será el nuevo proyecto de Netflix