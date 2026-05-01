Día del Sauvignon Blanc: 12 vinos para brindar y por qué es especial este año

En la Argentina, la celebración destaca el crecimiento del varietal en zonas como el Valle de Uco y Trevelin, siendo una de las cepas blancas más exportadas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este año, la celebración del Día Mundial del Sauvignon Blanc cae el 1º de mayo, coincidiendo con el feriado del Día del Trabajador en la Argentina y otros países, por lo que es una jornada destacada para disfrutar las notas cítricas y herbáceas, y la frescura característica de este afamado vino blanco. Creado en 2010, este día busca resaltar una de las cepas blancas más populares del mundo.

Marlborough (Nueva Zelanda) es uno de los focos principales de celebración, conocido por su estilo vibrante, ofreciendo catas en bodegas durante todo el mes de mayo. En la Argentina, la celebración destaca el crecimiento del varietal en zonas como el Valle de Uco (más mineral) y Trevelin, en Chubut, (más aromático y fresco), siendo una de las cepas blancas más exportadas. Su estilo abarca desde perfiles “verdes” (más herbales) hasta “tropicales” (fruta de la pasión), pasando por las frutas cítricas, siempre dependiendo del clima de la zona de producción. Para celebrar, los amantes del vino suelen compartir sus Sauvignon Blanc favoritos en redes sociales usando el hashtag #SauvBlancDay.

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Esta uva blanca de piel verde es originaria de la región de Burdeos en Francia, donde se la suele combinar con Semillon para dar vida a los blends blancos de Burdeos, pero también a los vinos de cosecha tardía más famosos del mundo como son Sauternes y Barsac.

El Día del Sauvignon Blanc se celebra el 1 de mayo de 2026, coincidiendo con el Día del Trabajador en Argentina y otros países (Freepik)

Se cree que su denominación proviene de la palabra “sauvage” (salvaje en francés) y “blanc”. Si bien es una uva autóctona del suroeste de Francia, la Sauvignon Blanc se ha plantado en muchas regiones vinícolas del mundo, por sus características distintivas y por dar un vino bien opuesto al Chardonnay, más refrescante y vivaz. Así llegó a Chile, Australia, Nueva Zelanda, Sudáfrica y la Argentina, entre otros, donde se ha adaptado muy bien. Sin embargo, dependiendo del clima de cada región (marítima o continental), su carácter primario varía entre las frutas tropicales verdes y dulces, y también entre las notas vegetales verdes, las hierbas y las frutas cítricas.

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Quizás el epicentro más importante de las celebraciones del Día del Sauvignon Blanc sea Nueva Zelanda, ya que esta cepa se da muy bien allí y sus vinos son muy consumidos en los mercados más importantes como son Estados Unidos y el Reino Unido. Pero otros países del mundo se suman a este día para promover la degustación y el disfrute de este blanco fragante y vibrante. Así, en restaurantes y vinotecas abundan eventos alrededor de la cepa, que se ven reflejados en las redes sociales, brindando sugerencias de comidas que maridan con dicho vino.

Actualmente, en el mundo existen más de 10.000 variedades de uvas registradas, incluyendo uvas de mesa y pasa. Según el último informe de la Organización Internacional de la Viña y el Vino (OIV), de las variedades de uva más plantadas en el globo hay que tener en cuenta que 13 son las uvas que monopolizan un tercio de la superficie absoluta del viñedo. El efecto de la globalización y la expansión que han tenido principalmente las uvas de origen francés es evidente. Por eso, la Cabernet Sauvignon con 341.000 hectáreas es la uva tinta de vinificación más plantada del mundo. Merlot (266.000 ha), Chardonnay (210.000 ha) y Syrah (190.000 ha) también forman parte del top ten.

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Esta jornada invita a disfrutar las notas cítricas, herbáceas y la frescura típica de este vino blanco (Imagen Ilustrativa Infobae)

Y ahí cerca está la Sauvignon Blanc con sus 123.000 hectáreas. Fue gracias -principalmente- al auge de los vinos del Valle del Loira, que en los últimos tiempos esta cepa se ha puesto de moda, sobre todo para rivalizar con “la austera” Chardonnay porque se caracteriza principalmente por su perfil fresco típicamente vegetal. Francia es el país con mayor superficie (23.000 ha), la siguen Chile (15.000 ha), Sudáfrica (10.000 ha) y España (6.000 ha). En la Argentina hay menos de 2.000 hectáreas, lo que significa el 1% de la superficie vitícola nacional, aproximadamente. Y si bien en su momento Patagonia apareció como su mejor terruño, fueron los exponentes mendocinos los que patearon el tablero a principios del nuevo milenio. Fue Matías Michelini, primero desde Doña Paula, luego desde Sophenia, y más tarde con su propia firma, quien más hizo por el posicionamiento de este vino blanco.

El Sauvignon Blanc irrumpió en el momento preciso para demostrar que se podían lograr blancos con buen cuerpo y potencial, pero también con gracia y frescura. Por aquel entonces, la Argentina estaba saliendo de los “blends blancos” de finales de los 90’ y empezaba a apostar por la Chardonnay para dar vida a sus mejores exponentes, relegando así a la Torrontés, la Semillon y la Chenin por nombrar tres de las cepas más tradicionales por aquel entonces.

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Con el paso del tiempo, el Sauvignon Blanc de altura empezó a consolidarse con su “perfil montañoso”, y el Valle de Uco se convirtió en el lugar privilegiado, con Gualtallary primero y San Pablo después, como orígenes de excepción. Pero ni Patagonia ni el NOA se quedaron atrás. Tanto en el extremo sur como en las alturas norteñas -sobre todo de la Quebrada de Humahuaca- esta cepa adquiere un carácter distinto en cuanto a aromas y sabores, respetando el poder refrescante que identifica al varietal.

Marlborough, en Nueva Zelanda, es uno de los epicentros de la celebración, con catas en bodegas durante todo mayo (Imagen Ilustrativa Infobae)

12 Sauvignon Blanc para brindar en su día

Pyros Pedernal Valley Sauvignon Blanc

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Bodega Pyros, San Juan, Valle de Pedernal $13.500

Es la novedad de la casa, un blanco que capta la frescura del Valle de Pedernal, con un blanco vivaz, con nervio y mucha frescura. Sus aromas herbales son nítidos y su paladar refrescante habla de una tipicidad bien marcada, y de una zona fría. Es ideal para disfrutar como aperitivo o bien acompañando una picada de frutos de mar.

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Malma Sauvignon Blanc

Bodega Malma, Patagonia, Chacra La Papay $16.000

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Desde la Patagonia, Chacra La Papay Sauvignon Blanc, de Bodega Malma, refleja el carácter distintivo de los viñedos de San Patricio del Chañar, una región reconocida por su amplitud térmica y condiciones climáticas favorables para vinos frescos, intensos y de gran expresión aromática. Este vino muestra notas cítricas y herbales, con una frescura marcada y un cuerpo suave y equilibrado. Ideal para acompañar pescados, mariscos o platos de inspiración vegetal.

Inconsciente Sauvignon Blanc

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Finca Sophenia, Mendoza, Valle de Uco, Gualtallary $19.000

Una línea joven que representa muy bien a Eugenia Luka (propietaria) y a Joaquín Martín (enólogo). Elaborado con uvas propias de Gualtallary, una parte fermentó con las pieles y terminó en huevo de cemento, dando un vino de 10,5 grados. De aromas austeros, bien apoyado en sus texturas, con algo de frutas blancas y leves dejos de maracuyá. Ideal para conocer en verano.

Antucura Sauvignon Blanc

Antucura Viñedos y Bodega, Mendoza, Valle de Uco, Vista Flores $19.500

El joven enólogo de la casa Mauricio Ortiz sorprende con este vino blanco. Un Sauvignon Blanc de aromas expresivos, como debe ser. Con notas de frutas blancas y hierbas. Paladar franco y algo invasivo, con texturas mordientes que aportan gracia y vivacidad a su trago. Ideal para servir como aperitivo.

La cepa se cultiva en numerosas regiones vinícolas del mundo, adaptándose a diferentes condiciones climáticas Freepik

Don Nicanor Sauvignon Blanc

Nieto Senetiner, Mendoza, Valle de Uco $22.000

Es una novedad y una variedad que le gusta mucho al hacedor, a pesar de no haberla vinificado tanto. De aromas delicados y herbales que delatan su tipicidad. Paladar franco, con buen volumen, su trago es mordiente y franco, con leves notas de maracuyá verde. Bien logrado y con nervio final que invita a seguir tomando.

Pulenta Estate Sauvignon Blanc

Pulenta Estate, Mendoza, Luján de Cuyo $22.000

Desde el corazón de Luján de Cuyo, el Sauvignon Blanc de Pulenta Estate se elabora con uvas de viñedos ubicados a casi mil metros sobre el nivel del mar. Se destaca por su elegancia, perfil frutado y acidez equilibrada, características que le otorgan versatilidad en la mesa.

Doña Paula Single Vineyard Alluvia Sauvignon Blanc

Doña Paula, Mendoza, Valle de Uco, Gualtallary $23.500

El know-how de la casa con este varietal está demostrado desde la cosecha fundacional, y si bien no está pensado para la guarda, es un blanco que ha evolucionado muy bien este año en la botella. Todos sus aromas remiten a la variedad, con notas de maracuyá y una frescura bien marcada. Las texturas que se sienten en boca son típicas de Gualta, dejos de madurez y delicadas notas de levaduras en el final que hablan del trabajo con las lías durante la crianza.

Mariflor Sauvignon Blanc

Rolland, Mendoza, Valle de Uco, Tunuyán $32.200

Este blanco lee muy bien la añada, eso explica sus notas bien marcadas de ruda. De buen cuerpo, como siempre, y una entrada en boca a pura frescura que marca su paso. Voluptuoso y con algo graso que equilibra su fuerza, y sobre el final se sienten las frutas blancas. Ideal para acompañar pesca a la parrilla.

Existen más de 10.000 variedades de uvas en el mundo, pero solo 13 dominan un tercio de la superficie vitícola global Freepik

Casa Boher Sauvignon Blanc

Rosell Boher, Mendoza, Valle de Uco, Los Árboles $34.100

Desde siempre, el enólogo Alejandro “Pepe” Martínez apostó por un breve paso por barricas (tres meses) para aportarle más cuerpo a este Sauvignon Blanc, que en este 2023 ofrece buen cuerpo, con notas de frutas casi tropicales. De paladar fresco y franco, amable en su mensaje. Tiene personalidad propia, y se nota que está pensado para la mesa.

Gustavo Agostini Sauvignon Blanc Extra Brut

A la Par Wines, Mendoza, Valle de Uco $45.000

Detrás de este original espumoso a base de Sauvignon Blanc 100% está Gustavo Agostini, uno de los enólogos con más experiencia en burbujas y que reparte su tiempo profesional entre su emprendimiento familiar y Dom Perignon. De aspecto bien claro, con burbujas finas y aromas bien del varietal, con dejos de ruda. Con 36 meses sobre lías, sorprende porque gana la fruta por sobre las notas de levadura y la madurez. De paladar limpio y persistente, franco y refrescante, bien Nuevo Mundo porque la expresión varietal es la que prevalece.

Montesco Agua de Roca Sauvignon Blanc

Sitio La Estocada, Mendoza, Valle de Uco, Gualtallary $55.000

En los últimos años, este Sauvignon Blanc se afianzó como referente de la variedad y de la zona, porque marcó un rumbo desde su cosecha fundacional. Y el tiempo les dio la razón, al vino y a su hacedor (Matías Michelini). Es de partida limitada porque proviene de la misma parcela. De aromas expresivos y paladar tenso; su acidez bien marcada aporta un nervio que sobresale. Eso le da carácter y un gran potencial de guarda.

Ameri Sauvignon Blanc

Bodega Domaine Bousquet, Mendoza, Valle de Uco, Gualtallary $65.000

El enólogo Rodrigo Serrano Alou, convencido que el carácter de esta uva daba para lograr un vino blanco a la altura del afamado Ilumination de Quintessa de Napa Valley, se lanzó. Hoy, el blanco de Ameri va meas allá del varietal. Posee buen cuerpo y una frescura con fuerza que resalta su volumen. Hay fruta blanca, pero es austera, y su paso por boca es tenso.