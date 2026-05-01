Mau y Ricky celebran su hermandad con su nuevo álbum: de los recuerdos de su infancia al regalo de bodas que le darían a Lali

Mau y Ricky mostraron el proceso detrás de "Las Flores", la emotiva canción que define su hermandad
Desde sus primeros pasos en la industria, ellos siempre se mantuvieron juntos, apoyándose uno al otro. Es que entre Mau y Ricky hay un vínculo especial que trasciende la música y no puede expresarse en palabras. Después de todo, así también lo marca la famosa frase del Martín Fierro: “Los hermanos sean unidos, porque esa es la ley primera”.
Justamente, esa es la unión que Mau y Ricky buscan plasmar en su nuevo álbum, el cual se conocerá el 28 de mayo. A la espera de dicho lanzamiento, los jóvenes adelantaron su tema más íntimo: “Las flores”, el cual retrata su vínculo inquebrantable como hermanos y da sentido a todo el proyecto.
En los meses recientes, los perfiles en redes sociales de los hermanos han servido como plataforma para una dinámica inesperada. Ricky promovió de manera pública una campaña que proponía cambiar el nombre del grupo a “Ricky y Mau”, iniciativa que recibió respaldo de figuras como Carlos Vives, María Becerra y De La Ghetto.
Lo que inició como una acción de tono humorístico se transformó en una situación de mayor complejidad, con una supuesta disputa entre los hermanos y la participación pública de la familia Montaner. Así las cosas, el dúo presentará su nuevo álbum este viernes en Sala SinPiso en el barrio porteño de Palermo.
- ¿Cómo están ustedes con este lanzamiento? Próximamente, el álbum que vamos a conocer dentro de poco.
- Ricky: Sí, muy emocionados. Hemos estado trabajando en este disco por un tiempito ya. Lo logramos hacer aquí en, en nuestro nuevo estudio, que se llama Casa Blanca, y ha sido una experiencia muy bonita. Después de haber hecho “Hotel Caracas”, nuestro álbum anterior, fue un disco muy personal para nosotros, porque hablaba un poquito o el tema del álbum era de dónde veníamos, ¿no? Y volver a Venezuela fue algo que de verdad nos movió muchísimo la existencia. Entonces, no sabíamos cómo encarar un nuevo álbum que significara tanto personalmente para nosotros también, ¿no? Entonces, al estar pensando e internalizando todos, todos esos sentimientos, nos dimos cuenta que lo que queríamos, el tema de este álbum, iba a ser nuestra hermandad. Es algo que significa para nosotros, tanto o aún más que de dónde venimos, ¿no? Ricky y Mau habla un poquito de quiénes somos nosotros. Entonces, ha sido muy lindo. “Las Flores” es el primer tema, aunque ya salió “Te Quiero”, que también forma parte de este álbum, siento como que “Las Flores” es que da inicio a, al tema de este nuevo álbum.
- Ricky, tu hiciste la canción y se la mostraste a Mau, ¿qué sentiste en ese momento?
-Ricky: Hay ciertos temas que a veces son como unas montañas que uno no las quiere escalar porque sientes que son temas tan importantes para uno que solamente tienes una oportunidad para hacer esa canción, ¿no? No es que vamos a hacer ahora diez canciones que hablan sobre esto. El día que le escribo una canción a mi padre o el día que le escribo una canción a mi madre. Uno tiene una oportunidad. Entonces eso me generaba un poquito de ansiedad, pero que si esto iba a ser un álbum que fuese personal, si bien es cierto que es una canción que habla de Mau, en realidad habla también mucho de mí. Es una canción que habla personalmente de mí, lo que yo vivo, me estoy hablando a mí también. Es una canción que habla sobre recordarte a tomarte el momento y de vivir en el presente, porque se te escapa el presente y te vas a dar cuenta en el futuro que este presente, lo vas a estar añorando. Es una canción que habla obviamente de nuestra hermandad, pero el tema principal del tema es detenernos a vivir el presente. No, le quité un poquito el romanticismo a la vaina.
-¿Cuántos borradores hiciste hasta dar con la versión final?
- Mau: Yo, yo tengo esta idea en la cabeza de, obviamente, de querer hacer algo así desde hace varios años, pero me daba miedo enfrentarme a la misión. Pero, hubo como un círculo de acordes que me gustaba un montón y que sentía que era emocional. Cuando lo empecé a escribir con un amigo que se llama JP Saxe, y empezó a decirme: “Ay, deberías escribir una canción a tu esposa sobre que no importa qué hagan, lo único que importa es que estés con ella”. Él solamente habla inglés, él no habla español. Y a lo que se terminó de escribir ese verso, yo dije: “No, esta es la canción que yo le voy a escribir a Mau y que va a hablar sobre esta vaina”. Entonces un poquito cambié el tema y dije: “Hagamos otra cosa”, tal, porque yo sentía que esta canción la tenía que escribir solo, porque como que era una cosa demasiado personal para los temas que yo quería tratar. Y me fui a un retiro, prácticamente un retiro espiritual, a escribir la canción. Dos días, tres días en una casa remota ahí con la guitarra y yo sabía que iba a ser la única oportunidad, entonces me la quería tomar pura en serio, porque al enseñársela no iba a ser como: “Mira, que está esta canción”. Y a la semana siguiente: “Bueno, hice esta, que creo que me gusta más que la anterior, que habla sobre lo mismo”.
- Mau, ¿cómo lo viviste?
Mau: - Soy tu musa, boludo. Es la primera vez que a mí me escriben una canción y cuando Ricky me la muestra, yo no tenía ni idea que él me estaba mostrando una canción que se trataba de mí, se trataba de nosotros. Entonces, yo la empecé a escuchar con el contexto pensando que se trataba de una relación o algo así. Entonces, cuando dice la frase de: “Cantarlas contigo es alucinante”, viene otra frase muy hermosa. Ahí fue cuando me hizo clic y eso no es hasta como el minuto diez o minuto veinte de la canción. Fue hermoso porque ahí fue cuando me empecé a dar cuenta que la canción se trataba de mí. Cuando la volví a escuchar, no pude parar de llorar porque entendí el contexto entero. Yo creo que por eso también es importante para nosotros mostrar esta canción primero, que fuese la primera canción del disco, porque creo que le daba ese contexto y esos lentes para que la gente escuchara el resto del disco. Que aunque no se tratan todas las canciones sobre nuestra hermandad, solo esta, creo que era importante que la gente escuchara el resto del disco y todo lo visual lo viera sabiendo que esto lo hacen dos hermanos que están completamente enamorados con la idea de hacer esto juntos.
Mau: - ¿Y sabes qué creo que es ideal e importante? El hecho de que dentro de la canción que él me escribe y nos escribe, existiera tan fuerte ese recordatorio de parar y de oler las flores. Porque siento que Ricky y yo creciendo, eso era de lo que más nos costaba. Ricky y yo estábamos tan obsesionados con la idea de making it, de lograr conectar con la gente, que se nos olvidaba parar y disfrutar el mientras tanto. Entonces, ha sido tan importante y tan fundamental esa temática dentro de nuestra relación y nuestra vida de artista, creo que es fundamental que haya sido en la misma canción ambas cosas.
- Ustedes tienen muchos hermanos, pero, ¿por qué ustedes dos se quieren tanto? Más allá de la música...
Mau: Creo que ayuda mucho el hecho de que cuando nosotros crecimos éramos los más cercanos en edad. Creo también que mi mamá, cuando nosotros crecíamos de chiquitos, si nos peleábamos, mi mamá nos repetía constantemente, una frase: “Que lo más importante o lo que más teníamos que atesorar era nuestra hermandad y nuestra relación de hermanos”. Y yo creo que ahí hubo un poquito como de una siembra de mi mamá ahí declarando lo importante que iba a ser eso. Y ayuda, obviamente, el hecho de que estábamos los dos completamente, desvividos por la música. Y la música creo que permitió que nosotros pasáramos tanto tiempo juntos. Ya después, cuando empezamos a dedicarnos a esto juntos, creo que paso más tiempo con Ricky que con cualquier persona (ríe), incluso mi esposa y mi hijo. Es que más allá, yo creo que aparte de eso, nosotros tomamos una decisión que prácticamente nos condena en el buen sentido de la palabra, a vivir el resto de nuestra vida juntos. Tomamos esa decisión consciente también y eso obviamente aporta a que nuestra relación o nuestro vínculo sea un poquito distinto a la relación y el vínculo con nuestros otros hermanos, que por más que el amor es el mismo, en nuestro caso tomamos una decisión concreta de: “Bueno, brother, vamos a dedicarnos la vida entera a pasar cada segundo juntos”. Entonces hay que invertirle más tiempo al vínculo, hay que invertirle más tiempo a que este vínculo esté saludable, porque es la persona con la que más compartes.
- ¿Cuál es la mayor lección que les dieron sus padres?
Mau: - La hermandad es una, y otra creo que es disfrutar el mientras tanto, la importancia de parar a oler las flores. Nosotros no lo entendíamos de chiquitos. Nosotros cuando mi papá me decía: “Ey, muchachos, entiendan todo lo que se sueñen, pero no se olviden de disfrutar el mientras tanto, lo que están viviendo es hermoso”. Ricky y yo un poco como que eso nos frustraba aún más, siento yo, porque era como que sí, lo entiendo, pero ajá, yo quiero es llegar a esto, ¿sabes? Lo que nos soñábamos. Entonces no fue hasta después, que ya éramos grandes, yo no sé si es por la edad o qué, que uno dice, bueno, y porque sigues llegando a cosas y sigues diciendo: “Bueno, yo pensé que era esto, yo pensé que era esto, yo pensé que era esto”. Porque si le digo al Ricky de cinco años iba a estar haciendo las cosas, ya pensará que ya lo logró. O sea, tú relájate, ¿sabes? Y ahorita ni hablar. O sea, en el estudio en el que estamos, él diría: “¿Qué carajo? ¿Qué más quiere?”. Entonces es importante, obviamente, tener ambiciones y seguir queriendo avanzar, ¿no? Pero también darse cuenta que qué bonito lo que uno ha construido y qué bonito que uno tiene la oportunidad. Porque yo siento que uno siempre sentía que uno estaba resolviendo, como que uno no estaba como que viviéndolo todavía, como que estaba: “Bueno, el día que sí esté haciendo tal cosa”. No, pero ya yo estaba escribiendo canciones de la misma manera a los quince años que a los veinticinco. Es muy loco.
- ¿Cuándo lo presentarán en Argentina?
Mau: - Vamos a estar el 1 de mayo presentando el disco antes de que salga. Ricky y yo nos dimos cuenta que de todo este proceso de lo que más nos disfrutamos, aparte de la creación, es compartirla con la gente nuestra. Nosotros el 1 de mayo vamos a estar mostrando el disco completamente en vivo antes de que salga. El disco sale el 28 de mayo. Yo creo que es el formato más íntimo que hemos hecho en nuestras vidas y que haremos, creo yo.
Ricky: - Si, nosotros no hemos hecho un concierto así de íntimo en Argentina desde el 2019, que hicimos el Niceto. Esto es la gente que más quiere a Mau y Ricky, en un mismo cuarto escuchando y viviendo este álbum y, de hecho, ayudándonos a elegir cuál es la próxima canción que va a salir. “Las flores” la eligieron nuestra gente de España. Entonces, en Argentina, en Uruguay, en Paraguay y en Chile, y también en Lima, van a ser, ahí van a votar para el segundo tema y las próximas fechas el tercero.
- Ustedes son muy amigos de Lali, ella se va a casar...
Mau: Qué bueno por ella, me hace muy feliz. Ella es lo máximo. Y verla feliz es nuestra felicidad. Así que no sé si nos invitará, pero bueno. Si nos invita, cool. Si no, no me voy a ofender, porque no pasa nada.
Ricky: - A mí me tiene que invitar, yo le invité a la mía.
- ¿Qué le regalarían?
Ricky: - Yo doy buenos regalos, te digo.
Mau: - Sí, sí, Ricky da muy buenos regalos. ¿Qué le daríamos? Una cafetera.
Ricky: - Un caballo
