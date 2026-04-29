El abrigo vintage que vuelve con todo para el invierno 2026: tapado retro, piel sintética y otras prendas clave

Los diseños artesanales y los cortes relajados se imponen, aportando comodidad y estilo contemporáneo, mientras los clásicos del invierno se reinventan con una mirada urbana y desenfadada

Ilustración tríptico estilo lápiz y acuarela: mujer con abrigo peludo gris en calle urbana; mujer con jersey estampado en chalet nevado; mujer con abrigo rosa en ciudad.
La moda retro vuelve con estilo contemporáneo y descontracturado (Imagen Ilustrativa Infobae)

El otoño-invierno 2026 redefine el concepto de abrigo, apostando por piezas con carácter, textura y un enfoque contemporáneo del estilo en la moda.

Tapados retro, abrigos de piel sintética y tejidos artesanales se posicionan como protagonistas, desplazando a los clásicos y sumando identidad al guardarropa.

Las prendas tendencia del otoño-invierno 2026 permiten experimentar con combinaciones audaces, fusionando lo retro, lo artesanal y lo contemporáneo (REUTERS/Stephane Mahe)

La clave está en la reinvención: prendas reconocibles, pero con una mirada actual y énfasis en comodidad, versatilidad e impacto visual.

Durante esta temporada, las prendas exteriores se convierten en el eje del vestuario, capaces de transformar por completo un conjunto básico.

Tapado vintage otoño invierno 2026: cómo llevar el abrigo retro esta temporada

Mujer con cabello castaño largo posa en una calle urbana, vistiendo un voluminoso tapado shaggy de pelo largo en tonos marrones y beige, con las manos en los bolsillos.
El tapado retro con textura shaggy y corte oversized regresa como pieza icónica del otoño-invierno 2026, aportando volumen, presencia y una impronta vintage renovada (Imagen Ilustrativa Infobae)

El tapado shaggy de pelo largo, con impronta retro y vintage, retoma protagonismo este año. La prenda se reinterpreta para adaptarse a un entorno urbano y relajado, alejándose de la imagen exclusiva de la noche o de estilismos literales. Su silueta se caracteriza por el volumen, la caída blanda y la textura visible, diferenciándose de abrigos rígidos y versiones cortas que solo suman detalles de pelo.

Esta pieza destaca por su capacidad de convertirse en el punto visual del atuendo. El tapado de pelo largo y corte oversized se percibe a distancia, gracias a su volumen y presencia, y ya no exige que todo el conjunto gire en torno a su estética retro: resulta más funcional cuando se integra a combinaciones simples, permitiendo que el abrigo cobre protagonismo propio.

La clave de la temporada reside en la versatilidad de los abrigos protagonistas, capaces de actualizar cualquier conjunto básico con solo sumarse al look (REUTERS/Yara Nardi)

En la temporada 2026, el tapado retro vintage rompe la uniformidad de los abrigos tradicionales. Frente a tapados de paño, camperas neutras o blazers oscuros, el shaggy introduce textura, volumen y una personalidad definida, sin recurrir a accesorios de inspiración antigua o a excesos visuales.

Abrigos de piel sintética: el faux fur largo y midi es la prenda clave del invierno

El abrigo de piel sintética se consolida como la prenda central del guardarropa invernal, combinando sofisticación, abrigo y personalidad en versiones largas, midi y con colores versátiles (REUTERS/Stephane Mahe)

La piel sintética consolida su posición como tendencia dominante en el invierno 2026. Los abrigos faux fur, en versiones largas, midi y oversized, ofrecen sofisticación inmediata, protección contra el frío y un plus de estilo adaptable a diversos contextos. El corte amplio y la textura voluminosa marcan su identidad, diferenciándose de modelos cortos o estructurados.

El color adquiere un papel relevante: variantes en marrón, crudo, negro o camel aseguran la versatilidad para el uso diario, mientras que los tonos intensos o animal print aportan una opción para quienes buscan destacar. La facilidad para integrarse a cualquier estilo, sin depender de combinaciones temáticas, refuerza su éxito.

El invierno 2026 propone una reinvención de los clásicos, donde los tapados, suéteres y pantalones estrella transforman el guardarropa con comodidad y estilo (REUTERS/Stephane Mahe)

El abrigo de piel sintética se convierte en la pieza central del guardarropa invernal, sustituyendo la sobriedad de otras prendas y aportando una identidad renovada.

Su diseño prioriza el confort y la presencia visual, haciendo del frío la oportunidad para lucir una pieza de carácter.

Suéter nórdico y andino: cómo combinar el tejido artesanal en el invierno

El suéter nórdico y andino destaca por sus motivos geométricos, calce relajado y textura gruesa, fusionando lo artesanal y lo urbano para renovar el look de invierno (Imagen Ilustrativa Infobae)

Junto a los abrigos protagonistas, el suéter de inspiración nórdica o andina emerge como imprescindible. Se distingue por base neutra, motivos geométricos y textura gruesa, evocando lo artesanal y lo tradicional, pero reinterpretado con una perspectiva urbana. Incluye diseños de rombos, cruces o copos de nieve, y combina colores como blanco, azul, rojo, gris o negro sobre fondos sobrios.

Destaca su calce amplio y relajado, diferenciándose del clásico liso o de escote en V. Los cuellos pueden ser redondos, altos o tipo media polera, lo que suma variedad y adaptabilidad a distintos estilos. El suéter nórdico aporta calidez y personalidad, sin perder funcionalidad ni comodidad, dos requisitos clave para el invierno.

Su éxito reside en la integración con el resto del vestuario, permitiendo contrastes entre lo artesanal y lo moderno, y adaptándose a diferentes momentos del día. Así, se consolida como una pieza versátil y con carácter, lista para renovar el armario en los días fríos.

Pantalón cigarette: el nuevo básico elegante y cómodo de la temporada

El pantalón cigarette se posiciona como el nuevo básico elegante y cómodo, estilizando la figura con su corte recto y terminación al tobillo, ideal para looks formales e informales (Imagen Ilustrativa Infobae)

El pantalón cigarette se posiciona como el gran básico de la temporada, desplazando al sastrero tradicional. Su línea recta, tiro medio o alto y terminación al tobillo estilizan la figura sin añadir volumen, combinando elegancia y comodidad. Esta prenda se adapta tanto a contextos formales como informales, gracias a su diseño simple y funcional.

La versatilidad del pantalón cigarette radica en su capacidad para alargar las piernas y definir la silueta de manera sutil, evitando estructuras rígidas o detalles superfluos. Funciona como base para estilos clásicos o relajados y puede acompañar tanto abrigos protagonistas como suéteres voluminosos.

Su éxito en el otoño-invierno 2026 responde a la demanda de prendas confortables, adaptables y actuales, aptas para la rutina diaria sin perder elegancia ni practicidad.

Textura, volumen y silueta oversized en abrigos y tejidos

La tendencia de texturas visibles y siluetas amplias domina la moda invernal 2026, desde abrigos hasta tejidos, apostando por prendas que suman identidad y libertad de movimiento (Imagen Ilustrativa Infobae)

El denominador común de las prendas tendencia en 2026 es la apuesta por textura, volumen y siluetas amplias. Abrigos de pelo largo, faux fur y suéteres nórdicos comparten un enfoque en prendas que se perciben a distancia y aportan identidad propia al vestuario invernal.

La silueta oversized y la caída blanda dominan tanto en abrigos como en tejidos, dejando atrás la rigidez y permitiendo mayor libertad de movimiento. Las texturas visibles y los colores neutros o intensos refuerzan la sensación de abrigo y el carácter distintivo de cada pieza.

