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Curl de bíceps: cuántas repeticiones hacer para ganar músculo y cómo elegir el peso adecuado

Un análisis de Men’s Health detalló los parámetros clave para optimizar el crecimiento físico en este ejercicio, con foco en volumen de trabajo, niveles de carga, frecuencia semanal y variables de progresión

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Hombre caucásico de unos 60 años con cabello gris, sonriendo a la cámara y flexionando el brazo derecho para mostrar su bíceps, en un gimnasio.
El curl de bíceps es el ejercicio más popular para ganar fuerza y masa muscular en la parte superior del cuerpo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las rutinas de entrenamiento enfocadas en los brazos suelen tener un protagonista indiscutido: el curl de bíceps. Este movimiento, habitual en gimnasios de todo el mundo, despierta inquietudes en quienes buscan aumentar la masa muscular y la fuerza en la parte superior del cuerpo.

Según un reportaje realizado por Men’s Health, la clave para potenciar los resultados está en conocer el rango óptimo de repeticiones, la cantidad de series y los estándares de carga que marcan la diferencia.

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El debate sobre qué volumen e intensidad convienen a cada persona involucra tanto a principiantes como a quienes ya poseen experiencia en el entrenamiento de fuerza.

La revista especializada en fitness detalló que la hipertrofia muscular depende de factores como la tensión mecánica, la sobrecarga progresiva y una técnica adecuada. Estos componentes, combinados con una recuperación efectiva y una nutrición adecuada, conforman la base del desarrollo muscular.

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Rango de repeticiones recomendado y peso por nivel

Según datos compartidos por Men’s Health, el punto óptimo para estimular el crecimiento muscular en el curl de bíceps se sitúa entre 8 y 15 repeticiones por serie, distribuidas en 3 a 5 series por sesión. Este rango permite acercarse al fallo muscular de manera controlada y segura.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Men’s Health recomienda realizar entre 8 y 15 repeticiones por serie y de 3 a 5 series por sesión para maximizar la hipertrofia muscular en bíceps (Imagen Ilustrativa Infobae)

La evidencia científica respalda la efectividad de trabajar entre 6 y 30 repeticiones, siempre que las últimas repeticiones impliquen un esfuerzo real.

Para quienes inician en este ejercicio, se sugiere emplear mancuernas de entre 6 y 10 kilogramos. El rango intermedio se ubica entre 10 y 14 kilogramos, mientras que los avanzados pueden optar por cargas de 14 a 20 kilogramos o más. En todos los casos, el control del movimiento debe prevalecer sobre el impulso o la búsqueda de levantar más peso a costa de la técnica.

Estándares para la repetición máxima (1RM) y fuerza de referencia

El curl de bíceps, si bien es un movimiento aislado, se utiliza muchas veces como parámetro para evaluar la fuerza general del brazo. El entrenador Andrew Tracey advirtió a Men’s Health que la técnica influye de manera decisiva sobre los resultados, ya que el uso del impulso puede distorsionar las cifras alcanzadas.

Los valores de referencia para el curl de bíceps con barra indican que un principiante suele manejar entre 17 y 30 kilogramos, un intermedio 47 kilogramos, un avanzado 68 kilogramos y el nivel élite 91 kilogramos. Además el Dr. Anthony Wall, experto en salud y fitness, señaló que la barra permite mayor carga, pero su efectividad depende de que la técnica sea corecta y se evite el impulso.

Hombre musculoso con camiseta sin mangas negra y pantalones camuflados, realizando curl de bíceps con barra EZ en un gimnasio moderno.
El curl de bíceps se aconseja dos o tres veces por semana, permitiendo suficiente descanso para optimizar el crecimiento muscular y prevenir lesiones (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el caso de las mancuernas, los estándares se establecen en 8-12 kilogramos por brazo para principiantes, 12-20 kilogramos para intermedios, 20-25 kilogramos para avanzados y 25 kilogramos o más en el nivel élite.

Frecuencia semanal y principios de recuperación

La frecuencia con la que se ejecuta el curl de bíceps también resulta determinante. De acuerdo con el especialista en hipertrofia muscular, Brad Schoenfeld, lo ideal es realizar este ejercicio entre dos y tres veces por semana, permitiendo suficiente descanso entre sesiones para evitar lesiones y optimizar el crecimiento muscular.

El artículo recalca que el desarrollo de la masa muscular ocurre fuera del gimnasio, por lo que el descanso cobra un papel preponderante dentro de la planificación.

Técnica correcta y control en la ejecución

La correcta ejecución del curl de bíceps comienza con las mancuernas ubicadas frente a las caderas y las palmas orientadas hacia arriba. Los codos deben mantenerse pegados al torso, y el ascenso debe realizarse hasta la altura de los hombros, con los hombros alineados y evitando el uso de las caderas para generar impulso. El descenso controlado finaliza el movimiento.

Hombre atlético en camiseta gris y shorts negros levanta una mancuerna ajustable en un gimnasio doméstico. Al fondo, banco de pesas y ventana.
Los expertos destacan la importancia de una técnica correcta y del control del movimiento para evitar lesiones y favorecer el desarrollo muscular (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estrategias para progresar: ¿más peso o más repeticiones?

En relación a la progresión, el medio citó una investigación publicada en PeerJ que concluyó que tanto el aumento del peso como el incremento de repeticiones resultan estrategias válidas para el desarrollo muscular.

Esta flexibilidad permite adaptar la rutina según las sensaciones y los objetivos personales, sin que una opción excluya a la otra. Los autores del estudio sugirieron que cuando el peso o el rango de repeticiones se vuelven menos desafiantes, es posible aumentar cualquiera de los dos para continuar estimulando la hipertrofia.

Otro aspecto relevante y destacado por los expertos para el progreso en el curl de bíceps es la proximidad al fallo muscular. De acuerdo con Men’s Health, “el punto óptimo sería de 0 a 5 repeticiones antes del fallo muscular”, aunque no es necesario llegar siempre a ese límite. El uso de escalas como RPE (tasa de esfuerzo percibido) o RIR (repeticiones en reserva) puede contribuir a ajustar la dificultad de las series de manera precisa.

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