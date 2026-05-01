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EN VIVO | Irán no puede romper el bloqueo de EEUU y busca una solución para venderle combustible a China

Teherán apostó a ganar la batalla atacando barcos que navegaban por el estrecho de Ormuz, interrumpiendo el paso de una quinta parte del suministro mundial de petróleo y gas natural licuado. Pero la estrategia de Washington lo ha frustrado

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Imagen de los bombardeos israelíes en el sur del Líbano (EFE/EPA/ATEF SAFADI)
Imagen de los bombardeos israelíes en el sur del Líbano (EFE/EPA/ATEF SAFADI)

El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, advirtió este jueves que Israel podría verse obligado a actuar de nuevo “pronto” contra Irán para “garantizar el logro de los objetivos” alcanzados por la ofensiva conjunta lanzada junto con Estados Unidos desde finales de febrero.

La advertencia, formulada durante una ceremonia castrense en Jerusalén, llegó en uno de los momentos más delicados de las negociaciones entre Washington y Teherán, que acumulan semanas de avances bloqueados y plazos incumplidos.

Por su parte, un alto funcionario de la Guardia Revolucionaria iraní indicó que cualquier nuevo ataque estadounidense sobre Irán, aunque fuera limitado, desencadenaría “golpes largos y dolorosos” contra posiciones militares de Estados Unidos en la región. El comandante de la Fuerza Aeroespacial, Majid Mousavi, fue más explícito según medios iraníes: “Hemos visto lo que le pasó a sus bases regionales; lo mismo le ocurrirá a sus buques de guerra”.

En tanto, el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, dijo que el bloqueo del estrecho de Ormuz está “estrangulando la economía mundial” y que sus consecuencias podrían empujar a decenas de millones de personas a la pobreza y conducir al mundo hacia una recesión. La declaración, formulada ante la prensa en Nueva York, llegó dos meses después del inicio de la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán y en pleno estancamiento diplomático.

A continuación, la cobertura minuto a minuto:

10:27 hsHoy

El “Impuesto Teherán”: cómo el bloqueo al estrecho de Ormuz encarece la vida en América Latina

El conflicto en el Golfo Pérsico ha dejado de ser un asunto lejano y se ha convertido en un factor central para la economía latinoamericana

El petrolero Shenlong Suezmax, con bandera de Liberia y cargado con crudo saudí, llega a un puerto tras transitar por el estrecho de Ormuz en medio de interrupciones en el suministro vinculadas al conflicto entre Estados Unidos e Israel con Irán, en Bombay, India, el 12 de marzo de 2026.
El petrolero Shenlong Suezmax, con bandera de Liberia y cargado con crudo saudí, llega a un puerto tras transitar por el estrecho de Ormuz en medio de interrupciones en el suministro vinculadas al conflicto entre Estados Unidos e Israel con Irán, en Bombay, India, el 12 de marzo de 2026.

La guerra en Oriente Medio suele percibirse en nuestras latitudes como un eco lejano, un conflicto de identidades y religiones que poco tiene que ver con la realidad cotidiana de Buenos Aires, Ciudad de México o Bogotá. Sin embargo, en la economía globalizada de 2026, la geografía es una ilusión. Para América Latina, el problema con Irán no es solo diplomático; es estrictamente contable. Su nombre es la “Prima Irán”, y es un sobrecosto real que el ciudadano medio paga en cada factura de energía y en cada compra de alimentos. Llevamos años pagando un impuesto invisible al sabotaje.

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10:08 hsHoy

Irán no puede romper el bloqueo de EEUU y busca una solución para venderle combustible a China

La reciente intensificación del bloqueo naval de Estados Unidos sobre Irán ha generado una fuerte presión sobre el sector petrolero iraní. Según reportes del Wall Street Journal, las exportaciones de crudo han caído de forma notable y la producción podría reducirse hasta 1,2 o 1,3 millones de barriles diarios a mediados de mayo, debido a las restricciones de navegación en el estrecho de Ormuz. Estados Unidos ya ha interceptado decenas de barcos iraníes sancionados y estima que Irán pierde cerca de 500 millones de dólares al día por estas medidas.

El presidente Donald Trump optó por mantener y endurecer el bloqueo como vía principal de presión económica, considerando que otras alternativas, como reanudar bombardeos o retirarse del conflicto, implican mayores riesgos para la región y para los intereses estadounidenses. La Casa Blanca insiste en que cualquier acuerdo con Teherán debe garantizar la suspensión de su enriquecimiento de uranio durante al menos 20 años, en busca de evitar que Irán desarrolle armas nucleares.

Las negociaciones diplomáticas, que cuentan con la mediación de Pakistán, no han logrado avances significativos. Irán exige el levantamiento del bloqueo y garantías de que la guerra no se reanudará, antes de retomar cualquier discusión sobre su programa nuclear. Teherán también reclama la apertura del estrecho de Ormuz bajo un nuevo marco legal y compensaciones por eventuales incidentes futuros.

Mientras tanto, Irán enfrenta crecientes dificultades para almacenar el petróleo no vendido y ha recurrido a métodos improvisados de almacenamiento. El ambiente sigue siendo tenso, con amenazas de respuesta militar por parte de la Guardia Revolucionaria iraní y advertencias estadounidenses de destruir cualquier embarcación iraní que intente cruzar zonas restringidas. La situación mantiene altos los precios globales del petróleo y añade incertidumbre a la estabilidad de la región.

Barcos y embarcaciones se ven en el estrecho de Ormuz (REUTERS/Stringer)
Barcos y embarcaciones se ven en el estrecho de Ormuz (REUTERS/Stringer)
09:51 hsHoy

Israel destruyó más de 40 emplazamientos de Hezbollah en el sur del Líbano en las últimas 24 horas

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) afirmaron haber atacado y destruido más de 40 posiciones de Hezbollah en el sur del Líbano en las últimas 24 horas.

Según el ejército, estos centros incluyen puestos de mando desde donde operaban miembros del grupo terrorista y desde donde se lanzaban ataques contra las tropas y contra territorio israelí.

09:48 hsHoy

El petróleo continúa en alza impulsado por la incertidumbre en Medio Oriente y las tensiones en rutas clave de suministro

La cotización de los principales referentes del crudo registraron incrementos moderados durante las primeras horas de este viernes, en un contexto de volatilidad y preocupación internacional por el cierre del estrecho de Ormuz

El barril de Brent se disparó el jueves a 126 dólares ante una posible escalada de la guerra en Irán (Europa Press)
El barril de Brent se disparó el jueves a 126 dólares ante una posible escalada de la guerra en Irán (Europa Press)

En medio de la persistente incertidumbre por la guerra en Medio Oriente y el bloqueo del estrecho de Ormuz, una vía clave para el tránsito mundial de hidrocarburos, hacia las 07:15 GMT, el barril de petróleo Brent del mar del Norte para entrega en julio ganaba un 1,3% hasta alcanzar los 111,85 dólares, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) para entrega en junio avanzaba un 0,8% y se ubicaba en 105,90 dólares.

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09:47 hsHoy

La crisis en los mercados petroleros se agravará antes de desaparecer

A medida que las existencias disminuyen, es inevitable que los precios sigan subiendo

Ilustración The Economist: Carolina Moscoso
Ilustración The Economist: Carolina Moscoso

Lo que antes era impensable ahora parece interminable. La mayoría de los operadores de energía solían asumir que, incluso bajo ataque, Irán no cerraría el estrecho de Ormuz, el angosto paso por donde normalmente fluye casi una quinta parte del petróleo mundial. Hacerlo antagonizaría a sus vecinos del Golfo, dejaría sin combustible a sus clientes en Asia y cortaría su propia línea de suministro. Incluso si Irán intentara un bloqueo, los operadores asumían que Estados Unidos lo detendría rápidamente. Sin embargo, dos meses después de que Estados Unidos e Israel comenzaran a bombardear Irán, y de que Irán comenzara a atacar buques mercantes en represalia, el tráfico en Ormuz sigue siendo prácticamente nulo. Los esfuerzos diplomáticos para reactivarlo son intermitentes e inconclusos. Si bien una solución negociada siempre es posible, también es concebible que el estrecho permanezca cerrado indefinidamente.

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09:46 hsHoy

La administración Trump se enfrenta al plazo límite legal de la guerra con Irán sin que se vislumbre el final del conflicto

Las hostilidades, iniciadas el 28 de febrero, se encuentran bajo la Resolución de Poderes de Guerra de 1973, que limita a 60 días las operaciones militares sin autorización del Congreso estadounidense. La fecha límite se cumple este viernes, aunque la Casa Blanca evalúa alternativas para evitar solicitar autorización formal o retirar tropas

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sentado junto al secretario de Estado, Marco Rubio, y al secretario de Defensa, Pete Hegseth (REUTERS)
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sentado junto al secretario de Estado, Marco Rubio, y al secretario de Defensa, Pete Hegseth (REUTERS)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, enfrenta este viernes el vencimiento del plazo legal de 60 días para continuar la guerra con Irán sin autorización del Congreso, en un contexto de estancamiento militar, un alto el fuego frágil y una creciente disputa política interna sobre los poderes de guerra.

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Un buque cisterna pakistaní intenta salir del estrecho de Ormuz en medio del bloqueo iraní

El navío está operado por Khairpur Shipping Private Ltd., con sede en Pakistán, y navega hacia el sur con destino a Karachi, donde se espera su llegada el 4 de mayo

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