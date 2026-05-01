EN VIVO | Irán no puede romper el bloqueo de EEUU y busca una solución para venderle combustible a China

Imagen de los bombardeos israelíes en el sur del Líbano (EFE/EPA/ATEF SAFADI)

El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, advirtió este jueves que Israel podría verse obligado a actuar de nuevo “pronto” contra Irán para “garantizar el logro de los objetivos” alcanzados por la ofensiva conjunta lanzada junto con Estados Unidos desde finales de febrero.

La advertencia, formulada durante una ceremonia castrense en Jerusalén, llegó en uno de los momentos más delicados de las negociaciones entre Washington y Teherán, que acumulan semanas de avances bloqueados y plazos incumplidos.

Por su parte, un alto funcionario de la Guardia Revolucionaria iraní indicó que cualquier nuevo ataque estadounidense sobre Irán, aunque fuera limitado, desencadenaría “golpes largos y dolorosos” contra posiciones militares de Estados Unidos en la región. El comandante de la Fuerza Aeroespacial, Majid Mousavi, fue más explícito según medios iraníes: “Hemos visto lo que le pasó a sus bases regionales; lo mismo le ocurrirá a sus buques de guerra”.

En tanto, el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, dijo que el bloqueo del estrecho de Ormuz está “estrangulando la economía mundial” y que sus consecuencias podrían empujar a decenas de millones de personas a la pobreza y conducir al mundo hacia una recesión. La declaración, formulada ante la prensa en Nueva York, llegó dos meses después del inicio de la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán y en pleno estancamiento diplomático.