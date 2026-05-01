EN VIVO | Irán no puede romper el bloqueo de EEUU y busca una solución para venderle combustible a China

El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, advirtió este jueves que Israel podría verse obligado a actuar de nuevo “pronto” contra Irán para “garantizar el logro de los objetivos” alcanzados por la ofensiva conjunta lanzada junto con Estados Unidos desde finales de febrero.
La advertencia, formulada durante una ceremonia castrense en Jerusalén, llegó en uno de los momentos más delicados de las negociaciones entre Washington y Teherán, que acumulan semanas de avances bloqueados y plazos incumplidos.
Por su parte, un alto funcionario de la Guardia Revolucionaria iraní indicó que cualquier nuevo ataque estadounidense sobre Irán, aunque fuera limitado, desencadenaría “golpes largos y dolorosos” contra posiciones militares de Estados Unidos en la región. El comandante de la Fuerza Aeroespacial, Majid Mousavi, fue más explícito según medios iraníes: “Hemos visto lo que le pasó a sus bases regionales; lo mismo le ocurrirá a sus buques de guerra”.
En tanto, el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, dijo que el bloqueo del estrecho de Ormuz está “estrangulando la economía mundial” y que sus consecuencias podrían empujar a decenas de millones de personas a la pobreza y conducir al mundo hacia una recesión. La declaración, formulada ante la prensa en Nueva York, llegó dos meses después del inicio de la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán y en pleno estancamiento diplomático.
A continuación, la cobertura minuto a minuto:
La guerra en Oriente Medio suele percibirse en nuestras latitudes como un eco lejano, un conflicto de identidades y religiones que poco tiene que ver con la realidad cotidiana de Buenos Aires, Ciudad de México o Bogotá. Sin embargo, en la economía globalizada de 2026, la geografía es una ilusión. Para América Latina, el problema con Irán no es solo diplomático; es estrictamente contable. Su nombre es la “Prima Irán”, y es un sobrecosto real que el ciudadano medio paga en cada factura de energía y en cada compra de alimentos. Llevamos años pagando un impuesto invisible al sabotaje.
Irán no puede romper el bloqueo de EEUU y busca una solución para venderle combustible a China
La reciente intensificación del bloqueo naval de Estados Unidos sobre Irán ha generado una fuerte presión sobre el sector petrolero iraní. Según reportes del Wall Street Journal, las exportaciones de crudo han caído de forma notable y la producción podría reducirse hasta 1,2 o 1,3 millones de barriles diarios a mediados de mayo, debido a las restricciones de navegación en el estrecho de Ormuz. Estados Unidos ya ha interceptado decenas de barcos iraníes sancionados y estima que Irán pierde cerca de 500 millones de dólares al día por estas medidas.
El presidente Donald Trump optó por mantener y endurecer el bloqueo como vía principal de presión económica, considerando que otras alternativas, como reanudar bombardeos o retirarse del conflicto, implican mayores riesgos para la región y para los intereses estadounidenses. La Casa Blanca insiste en que cualquier acuerdo con Teherán debe garantizar la suspensión de su enriquecimiento de uranio durante al menos 20 años, en busca de evitar que Irán desarrolle armas nucleares.
Las negociaciones diplomáticas, que cuentan con la mediación de Pakistán, no han logrado avances significativos. Irán exige el levantamiento del bloqueo y garantías de que la guerra no se reanudará, antes de retomar cualquier discusión sobre su programa nuclear. Teherán también reclama la apertura del estrecho de Ormuz bajo un nuevo marco legal y compensaciones por eventuales incidentes futuros.
Mientras tanto, Irán enfrenta crecientes dificultades para almacenar el petróleo no vendido y ha recurrido a métodos improvisados de almacenamiento. El ambiente sigue siendo tenso, con amenazas de respuesta militar por parte de la Guardia Revolucionaria iraní y advertencias estadounidenses de destruir cualquier embarcación iraní que intente cruzar zonas restringidas. La situación mantiene altos los precios globales del petróleo y añade incertidumbre a la estabilidad de la región.
Israel destruyó más de 40 emplazamientos de Hezbollah en el sur del Líbano en las últimas 24 horas
Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) afirmaron haber atacado y destruido más de 40 posiciones de Hezbollah en el sur del Líbano en las últimas 24 horas.
Según el ejército, estos centros incluyen puestos de mando desde donde operaban miembros del grupo terrorista y desde donde se lanzaban ataques contra las tropas y contra territorio israelí.
En medio de la persistente incertidumbre por la guerra en Medio Oriente y el bloqueo del estrecho de Ormuz, una vía clave para el tránsito mundial de hidrocarburos, hacia las 07:15 GMT, el barril de petróleo Brent del mar del Norte para entrega en julio ganaba un 1,3% hasta alcanzar los 111,85 dólares, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) para entrega en junio avanzaba un 0,8% y se ubicaba en 105,90 dólares.
Lo que antes era impensable ahora parece interminable. La mayoría de los operadores de energía solían asumir que, incluso bajo ataque, Irán no cerraría el estrecho de Ormuz, el angosto paso por donde normalmente fluye casi una quinta parte del petróleo mundial. Hacerlo antagonizaría a sus vecinos del Golfo, dejaría sin combustible a sus clientes en Asia y cortaría su propia línea de suministro. Incluso si Irán intentara un bloqueo, los operadores asumían que Estados Unidos lo detendría rápidamente. Sin embargo, dos meses después de que Estados Unidos e Israel comenzaran a bombardear Irán, y de que Irán comenzara a atacar buques mercantes en represalia, el tráfico en Ormuz sigue siendo prácticamente nulo. Los esfuerzos diplomáticos para reactivarlo son intermitentes e inconclusos. Si bien una solución negociada siempre es posible, también es concebible que el estrecho permanezca cerrado indefinidamente.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, enfrenta este viernes el vencimiento del plazo legal de 60 días para continuar la guerra con Irán sin autorización del Congreso, en un contexto de estancamiento militar, un alto el fuego frágil y una creciente disputa política interna sobre los poderes de guerra.