Luego de una detallada descripción de los números del coronavirus en la Argentina, el Presidente señaló que “toda la Argentina, menos el AMBA, todo lo demás pasa a la fase cuatro. El AMBA sigue en la fase tres. No es ni un avance ni un retroceso, es trabajar con seriedad. El objetivo no se ha podido lograr pero allí la densidad es muy grande y todo se hace muy complejo. En AMBA siguen las cosas como están hoy. Eso quiere decir que para habilitar comercios o industrias hay que pedirle permiso al Poder Ejecutivo Nacional. Sigue estando prohibido el transporte interseccional, salvo para quienes hacen los trabajos esenciales. En el resto del país, está en manos de intendentes y gobernadores según corresponda. Para las grandes empresas, como siempre hemos dicho, queremos que no se utilice el transporte público. Por lo tanto las empresas o industrias que quieran reabrirse deberán ocuparse del traslado de sus trabajadores hasta el lugar del trabajo. No podrán movilizarse por transporte público”.