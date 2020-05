Mañana a las 8 de la mañana habrá una conferencia de prensa en la que se darán a conocer las nuevas actividades permitidas en la ciudad de Buenos Aires. “Vamos a sumar algunas actividades pero el cuidado sigue siendo el mismo. Actividades comerciales, de forma gradual. Siempre hablando los comercios de proximidad. Y vamos a evaluar dos cosas: el nivel de contagios y el otro es el cumplimiento de la gente en la pauta que planteamos. Si no se cumple, volvemos para atrás. No vamos a arriesgar. Los niños son los únicos que no han podido salir. Que los fines de semana, también con un criterio por documentos, van a poder salir con sus padres a dar una vuelta. Con el mismo criterio no se pueden subir al transporte público. Un trabajo que ya empezó este fin de semana, adecuar que la apertura de algunos comercios se puedan para que se respete el distanciamiento”, detalló. Y reiteró que “vamos a seguir insistiendo hasta el cansancio con el cuidado de los adultos mayores. El control más importante es el cuidado de cada uno”.