El tremendo choque de Solange Abraham y Laura Ubfal en Gran Hermano: “Es muy injusta mi expulsión”

La exparticipante protagonizó un duro cruce con la periodista tras su polémico despido de la casa (Video: Gran Hermano Generación dorada/ Telefe)

El cruce más tenso se vivió en la última emisión de Gran Hermano: Generación Dorada, cuando Solange Abraham, recién expulsada del reality, protagonizó un fuerte enfrentamiento con Laura Ubfal en vivo. La polémica se intensificó luego de una serie de reproches cruzados, en un contexto marcado por la salida abrupta de la jugadora y las especulaciones sobre su salida.

La discusión se dio minutos después de que Solange defendiera su postura ante la decisión de la producción, asegurando que fue expulsada y no abandonó el juego. Entre acusaciones y viejas rencillas, la participante respondió cada uno de los cuestionamientos recibidos por parte del panel.

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La tensión alcanzó su punto máximo cuando la periodista encaró a la jugadora con críticas directas sobre su actitud dentro y fuera del programa. “Sos la misma chica caprichosa de aquella época. No cambiaste nada”, disparó la periodista, rememorando viejos conflictos entre ambas. Solange, lejos de esquivar el enfrentamiento, replicó: “Vos sos la misma que me odiabas. ¿Sabés por qué? Vos sos la misma”.

“No abandoné, me expulsaron. Me pareció injusto que me expulsaran. Muy injusto”, remarcó Solange al aire antes de pelearse con Laura Ubfal (Gran Hermano, Telefe)

El intercambio se tornó cada vez más personal, con Ubfal sugiriendo que Abraham tenía una “fantasía” de protagonismo y Solange negando haber utilizado su situación familiar como estrategia de juego. “Yo no juego con algo personal. El juego siempre fue claro”, se defendió. Durante el cruce, Ubfal le preguntó acerca de por qué consideraba injusta su eliminación: “¿Qué pretendías? Decime qué querías”. Solange respondió con firmeza: “Nada, expresar lo que yo sentía”, señaló, sobre sus idas al confesionario.

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La propia Solange relató que la producción la expulsó tras reiteradas visitas al confesionario, donde manifestaba cuánto extrañaba a su hija. Según su testimonio, nunca amenazó con abandonar el juego ni utilizó su situación como presión: “No abandoné, me expulsaron”, aseguró. Abraham insistió en que fue una decisión injusta: “Me pareció injusto que me expulsaran. Muy injusto”, remarcó al aire.

En varias oportunidades durante su estadía, expresó el deseo de ver a su hija y planteó sus dudas sobre la continuidad en el reality. Sin embargo, sostuvo que su intención no era salir por voluntad propia, sino compartir su malestar: “Simplemente expuse que extrañaba en varias oportunidades a mi hija. Si él considera que eso es motivo de expulsión, listo, estoy acá, no pasa nada”, afirmó.

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“Sos la misma chica caprichosa de aquella época. No cambiaste nada”, disparó la periodista

Santiago del Moro, en su rol de conductor, y el resto del panel abordaron la decisión de la producción y el impacto en el desarrollo del programa. Destacó la dificultad que implica participar en el reality siendo madre o padre, y señaló que la reiteración de pedidos en el confesionario derivó en la expulsión: “Cuando ya uno, dos, tres, cuatro productores te dicen: ‘Hasta acá llegué, no puedo más’, es porque verdaderamente no pueden más”.

Eliana Guercio, por su parte, cuestionó si el reclamo de Solange era genuino o formaba parte de una estrategia, mientras que Gastón Trezeguet remarcó el esfuerzo de Abraham en el juego. “Jugaste todo”, fue la frase con la que reconoció su participación. El debate giró en torno a la línea entre lo personal y lo lúdico dentro del reality y la responsabilidad de la producción en las decisiones.

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En las horas previas y posteriores a la expulsión, circularon versiones sobre supuestas exigencias de Solange Abraham a la producción, que habrían tensado la convivencia y acelerado la decisión de apartarla del juego. Además, surgió el rumor de que la ex participante podría sumarse próximamente a La casa de los famosos en México, aunque por el momento se trata de un trascendido que no cuenta con confirmación oficial.

En la gala del miércoles un inesperado cambio dejó en shock a los jugadores (Video: Gran Hermano/ Telefe)

Estos comentarios alimentaron el debate sobre los límites de la tolerancia de la producción frente a las demandas de los participantes y el impacto que pueden tener las salidas inesperadas en la narrativa del reality.

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La jugadora, una de las que desde el principio marcó su alto perfil, recordó su primera experiencia en el programa, cuando todavía no era madre, y señaló que esta vez la vivencia resultó mucho más compleja. “La primera vez que estuve, no era mamá y fue distinto”, explicó. Reconoció que la maternidad influyó de manera determinante en su estado de ánimo y sus decisiones dentro del juego.

En su análisis, Abraham sostuvo que, pese a las críticas, “lo di todo” y defendió su rol activo en la competencia: “A nivel juego, se me daba todo lo que yo quería lograr. La verdad que pasaba eso”, sostuvo. La ex participante apuntó también que muchos de sus compañeros “no entienden que este es un reality show” y que existe una diferencia entre la vida real y el juego televisivo.

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