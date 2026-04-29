Cómo fue la avant premiere de “El diablo viste a la moda 2″ en la Gala Couture del Malba: moda, cine y glamour

La Gala Couture se convirtió en el escenario donde la creatividad argentina desplegó todo su potencial de la mano de Elina Costantini, captando la atención internacional

La Semana de Alta Costura Argentina escribió una nueva página en la historia de la moda local este martes 28 de abril en el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires, epicentro cultural de la región. Bajo la mirada atenta de la industria y el público, la Gala Couture se convirtió en el escenario donde la creatividad argentina desplegó todo su potencial de la mano de Elina Costantini, captando la atención internacional.

El Malba, transformado en escenario multisensorial, fue epicentro de la alta costura y la cultura

La velada cobró intensidad desde el primer momento. Los invitados atravesaron la explanada del museo entre aplausos y destellos de cámaras, mientras la expectativa se instalaba en el ambiente.

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En los salones, diseñadores, artistas y figuras clave del sector dialogaban bajo el ritmo de la música en vivo, creando una atmósfera donde la emoción y la creatividad se entrelazaron.

Eduardo y Elina Costantini (RS Fotos)

El Malba ofreció una transformación total en cada uno de sus espacios, donde cine y moda se entrelazaron para construir una experiencia inmersiva.

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Cecilia Roth

La alta costura, el mundo editorial y las performances confluyeron en un mismo escenario, generando una propuesta sensorial para quienes participaron de la gala.

Elina Costantini junto a Graciela Borges

La avant premiere de “El diablo viste a la moda 2” sumó un recorrido que integró moda, cine, música y arte para más de 200 invitados.

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Iván de Pineda en la elegancia que lo caracteriza

Desde la alfombra roja, el público se sumergió en la atmósfera del film, degustando propuestas gastronómicas y cócteles pensados para estimular los sentidos y potenciar la vivencia del evento.

Marcela Tinayre

Entre las figuras presentes se destacaron Graciela Borges, Cecilia Roth, Marcela Tinayre, Juana Viale, Iván de Pineda, María Belén Ludueña, Liliana Parodi y Benito Fernández, quienes se sumaron al despliegue de estilo y creatividad que caracterizó la noche.

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Juana Viale acorde a la película eligió un vestido negro y rojo

Entre los invitados se destacaron grandes actrices de la escena nacional como Nacha Guevara, Araceli González y Fabián Mazzei, así como personalidades del ámbito cultural, social y de los medios, como Rossella della Giovampaola y Cloe Bello.

Juli Poggio en un increíble diseño de Vero de la Canal

También asistieron los principales diseñadores de alta costura del país, como Gino Bogani, Adrián Brown, Gabriel Lage, Pablo Ramírez, Santiago Artemis, Verónica de la Canal, Natalia Antolín, Panni Margot, Pía Carregal, Marcelo Senra, Claudio Cosano, Adriana Costantini, Fabián Zitta, Ivana Picallo y Camila Romano, junto a figuras y modelos vestidas por ellos, en sintonía con el dress code rojo o negro, alineados con la estética de la película.

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Cande Ruggeri en total Black

Elina Costantini, empresaria y filántropa de la moda y el arte argentino, lideró la organización de una noche que fusionó creatividad y glamour. Su visión resultó clave para lograr que la avant premiere de El diablo viste a la moda 2 coincidiera con la cita, integrando la elegancia local con la impronta global de 20th Century Studios y la plataforma de Disney.

Marta Fort en un vestido rojo acorde a la temática de la película

El evento representó un paso decidido para posicionar a Buenos Aires como un punto de encuentro entre la moda y la cultura en el mapa mundial, con la presencia de figuras internacionales y una audiencia que celebró cada momento con ovaciones.

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Gino Bogani con Elina Costantini

Para Costantini, el evento trascendió lo habitual. “Es una gala que está revolucionando el espíritu del Malba desde que llegó el primer zapato”, había adelantado con entusiasmo en diálogo con Infobae.

Barby Franco y Claudio Cosano

“Cada uno está viviendo un momento único, algo que merecía la Argentina. Se preocupan por los looks, por qué van a llevar, por cómo van a participar. Es una experiencia que trasciende la moda y se convierte en celebración”, había remarcado la filántropa.

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María Belén Ludueña

El público asumió un rol central al vestir zapatos rojos y atuendos seleccionados especialmente para la noche, aportando su propio sello a la gala y convirtiendo el encuentro en una puesta en escena compartida.

Liliana Parodi

La propuesta, según Costantini, nació de la convicción de proyectar la moda argentina en el escenario internacional, impulsando el talento local hacia nuevas fronteras. Concibió la gala como “una forma de sentir el arte en todas sus expresiones”, e invitó a experimentar la moda como un lenguaje universal que dialoga con la música, el cine y la literatura.

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Mariano Martínez y su pareja, Melina

En cuanto a los estilos personales, Juana Viale definió su elección de vestuario como “propio y personal”, reafirmando su impronta única en cada aparición.

Clara Alonso en un total black drapeado

Por su parte, Stephie Denmer detalló a Infobae sobre su elección: “Tenía que ser un vestido como elegante, pero a la vez imponente. Y queríamos algo también clásico, así que el vestido de Camila Romano fue perfecto”.

La génesis de una gala multidisciplinaria

El evento consolidó un formato de gala capaz de reunir diversas disciplinas bajo una narrativa contemporánea, donde la innovación y la creatividad se fundieron en cada detalle.

Sofi Gonet en un vestido con corset del color temático de la película

Para Costantini, la ambición fue clara: “El objetivo es que el mundo nos mire”. Su liderazgo y visión posicionaron a Buenos Aires como un faro cultural, capaz de captar la atención global y de fortalecer la identidad local en diálogo con la escena internacional.

Lizardo Ponce en un traje negro clásico

La propuesta de la Semana de Alta Costura se alineó con el objetivo de generar experiencias que vinculen la moda con otras disciplinas, en diálogo con la escena cultural y cinematográfica local, y reflejando el cruce entre una producción internacional y la alta costura argentina, en una noche que reunió diseño y creación.

El diseñador Fabián Zitta

Buenos Aires se posicionó en el cruce entre identidad y proyección internacional, reafirmando que la moda puede convertirse en arte, discurso y experiencia.

Emily Lucius deslumbró con su look

La ceremonia reunió a referentes destacados de la moda, el arte y la industria audiovisual, convocados para celebrar el arte en todas sus formas y explorar nuevas fronteras creativas. Bajo la dirección de Costantini, la noche se consolidó como un punto de encuentro entre talento, innovación y proyección internacional.

Coco Fernández asistió a la gala

Uno de los momentos más esperados de la jornada fue la presentación anticipada de El diablo viste a la moda 2. El estreno de la secuela sirvió como marco privilegiado para la Gala Couture, subrayando la sinergia entre moda y cine.

Roberto Piazza y Walter Vázquez

Desde The Walt Disney Company Latinoamérica, el presidente Martín Iraola elogió la iniciativa: “La Gala Couture es una muestra concreta de la intersección virtuosa entre el cine, la moda y la cultura, y esperamos seguir ampliando esta colaboración en el futuro”.

Juli Castro

La sinergia entre la Semana de la Alta Costura y Disney se materializó gracias al trabajo conjunto de Iraola y Costantini, quien destacó: “La idea de fusionar la Semana de la Alta Costura con Disney fue una creación de Martín Iraola y mía. Nos unimos para dar vida a esta gala junto con el equipo de Disney, que es extraordinario y quiero agradecerle. Este encuentro se repetirá año tras año”.

Vero de la Canal en un vestido de su autoría

La Gala Couture se consolidó como un puente entre el talento argentino y la industria audiovisual internacional, abriendo nuevas oportunidades para la creatividad local.

Verónica Varano

Costantini remarcó la importancia de este tipo de encuentros para posicionar la moda nacional fuera de las fronteras: “Este tipo de iniciativas nos permite proyectar la moda argentina en un contexto internacional”. Su liderazgo ofreció una mirada integradora y visionaria, situando a Buenos Aires y a la moda local en el radar global.

El diseñador Benito Fernández junto a Soledad Solaro

El tráiler oficial confirmó el lanzamiento global para el 30 de abril de 2026 y detalló una estrategia orientada a convertir la película en un fenómeno multicanal.

Gino Bogani

Lady Gaga, además de componer y grabar la canción original “Runway” durante su tour Mayhem Ball en 2025, se sumó al elenco con un rol protagónico, integrando la propuesta cinematográfica con una dimensión musical de alcance global.

Héctor Vidal Rivas

La nueva entrega reunió nuevamente a Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt y Stanley Tucci en sus papeles emblemáticos, e incorporó a figuras como Kenneth Branagh, Simone Ashley, Lucy Liu y Patrick Brammall.

Fabián Medina Flores y Flor de la V

Bajo la dirección de David Frankel y el guion de Aline Brosh McKenna, la producción se consolidó como uno de los estrenos más esperados del año, tras el éxito del film original, que recaudó más de USD 326 millones y dio origen a franquicias independientes para sus protagonistas.

Matilda Blanco en un increíble diseño rojo

La trama ubicó nuevamente a Miranda Priestly al mando de la revista Runway, ahora asediada por el declive del periodismo impreso y la irrupción del ecosistema digital. El relato profundizó en el enfrentamiento con el personaje de Emily Blunt, ejecutiva de un conglomerado de lujo cuyos recursos publicitarios se tornaron cruciales para la supervivencia de la publicación.

Robertito Funes Ugarte

El guion, a cargo de Frankel y Brosh McKenna, exploró las tensiones provocadas por la revolución tecnológica y los nuevos hábitos de consumo de moda. Según la producción, la película abordó “cómo la presión por adaptarse a una prensa digitalizada y los cambios vertiginosos en la industria impactan en los negocios”, abriendo interrogantes sobre el futuro del sector y el poder de reinvención de sus protagonistas.

Gustavo Pucheta y Fabián Paz

La película introdujo novedades respecto al libro de Lauren Weisberger y al clásico de 2006, enfocando el conflicto principal en la transformación estructural de la industria y en la capacidad de la franquicia para capitalizar la nostalgia colectiva. La narrativa puso el acento en los desafíos y oportunidades de la nueva era digital, renovando el atractivo de la saga para nuevas audiencias.

Nicole Neumann con un look azul

El vestuario recuperó su lugar protagónico tanto en la historia como en la campaña promocional. Bajo la dirección de la diseñadora Molly Rogers, responsable del look de Miranda en la escena de la MET Gala, la estética se convirtió en un sello distintivo que trascendió la pantalla e impulsó la estrategia de marketing.

Valentina Salezzi

La colaboración con figuras de alcance internacional reforzó la apuesta por un lanzamiento multicanal, donde la moda y el audiovisual se entrelazaron para amplificar el impacto global del estreno.

La modelo Stephanie Demner le dijo a Infobae que su "vestido es muy icónico"

*Fotos: Jaime Olivos