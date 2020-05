Un estudio confirma que los gatos se pueden contagiar fácilmente COVID-19 entre ellos

Los gatos pueden contagiarse el COVID-19 fácilmente, según un nuevo estudio científico - REUTERS

Una investigación científica realizada en Estados Unidos y Japón comprobó que los gatos se infectan con facilidad del nuevo coronavirus, causante de la enfermedad COVID-19, y a su vez, pueden transmitir este virus a otros gatos

El estudio, dirigido por el profesor Yoshihiro Kawaoka, de la Facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad de Wisconsin (Estados Unidos), fue publicado en la revista especializada New England Journal of Medicine y se basó en la inoculación en tres gatos encerrados en laboratorio -en jaulas individuales- de muestras de SARS-CoV-2 procedentes de una persona afectada por la COVID-19.

Una prueba con fases

El estudio, dirigido por el profesor Yoshihiro Kawaoka, de la Facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad de Wisconsin. REUTERS/Caitlin Ochs

El experimento de los investigadores publicado en el New England Journal of Medicine (NEJM) constó de varias fases. En la segunda fase colocaron un gato no infectado en cada una de las tres jaulas, acompañando a cada uno de los gatos con el virus SARS-CoV-2 y luego tomaron muestras nasales y rectales diarias de los 6 gatos para evaluar la presencia del virus. A los dos días, uno de los gatos no infectados inicialmente ya mostraba presencia del virus, presumiblemente por contagio de su compañero infectado. En seis días, todos los gatos mostraban la presencia del virus en las muestras nasales.

Si bien todos estaban contagiados, ninguno de ellos mostro signos externos claros de padecer la enfermedad. Finalmente, todos los gatos se recuperaron y dejaron de tener el virus. ”Ese fue un hallazgo importante para nosotros: los gatos no tenían síntomas de la enfermedad”, explicó el profesor Kawaoka, que observó de la investigación que los gatos pueden infectarse con el nuevo coronavirus, con relativa facilidad y rapidez, cuando están expuestos a personas u otros gatos con el SARS-CoV-2.

Tatiana Aguayo, de 35 años, activista por los derechos de los animales, acaricia un gato en un refugio de animales, mientras usa una mascarilla por el brote de coronavirus (COVID-19), en Bogotá, Colombia. 4 de abril de 2020. REUTERS/Luisa González.

“Además de coincidir en sus resultados con varios otros estudios publicados anteriormente, el nuevo informe aporta detalles sobre la rapidez del contagio en condiciones controladas como un laboratorio. Esos informes previos de transmisión de SARS-CoV-2 de humanos a gatos domésticos y a tigres y leones en el Zoológico del Bronx, junto con los nuevos datos que muestran la facilidad de transmisión entre gatos domésticos, existe una necesidad para la salud pública de reconocer y fomentar investigar la cadena potencial de transmisión humano-gato-humano. Esto es de particular importancia dado el potencial de transmisión de SARS-CoV-2 entre miembros de la familia en hogares con gatos mientras viven bajo órdenes de “refugio en el lugar”. En 2016, un brote de influenza H7N2 en los refugios para gatos de la ciudad de Nueva York reveló a la salud pública sobre la transmisión de gato a humano en los trabajadores de refugios de animales”, se destaca en el informe científico.

Evitar contacto con gatos

Los autores del nuevo estudio insistieron que las personas con síntomas de COVID-19 deben evitar el contacto con los gatos y aconsejaron a los dueños de gatos que mantengan a estas mascotas en el interior de sus casas para limitar el contacto con otros animales y personas. ”Es algo que la gente debe tener en cuenta. Si están en cuarentena en su casa y están preocupados por contagiar la Covid-19 a sus hijos y sus cónyuges, también deberían preocuparse por la protección de sus animales”, afirmó Peter Halfmann, profesor de investigación en UW-Madison y codirector del nuevo estudio.

El estudio fue realizado con gatos en laboratorios (Reuters)

Los científicos aclararon que en este nuevo estudio no se aporta ningún dato -ni a favor ni en contra- sobre la posibilidad de que los gatos infectados por el nuevo coronavirus puedan transmitir este agente a los humanos, por lo que no se puede especular sobre la posibilidad de que sean vectores de la enfermedad.

"Las personas siguen siendo el mayor riesgo para otros humanos en la transmisión del virus. No hay evidencia de que los gatos transmitan fácilmente el virus a los humanos, ni hay casos documentados en los que los humanos se hayan enfermado con la Covid-19 debido al contacto con los gatos”, destaca el resumen científico de la Universidad Wisconsin-Madison.

Ante el riesgo de que la crisis de la COVID-19 pueda provocar una reacción injustificada de rechazo social a mascotas como los gatos Sandra Newbury, directora del Programa de Medicina de Refugio de la Universidad Wisconsin-Madison, destaca: “Nos encontramos en un momento estresante para todos, y ahora, más que nunca, las personas necesitan la comodidad y el apoyo que brindan las mascotas”.

No está comprobado el contagio hacia humanos todavía (Shutterstock)

Ruthanne Chun, decana asociada de asuntos clínicos en esta misma universidad, ha explicado que en base al conocimiento científico actual, consolidado por los datos del nuevo estudio, se deben mantener las siguientes recomendaciones:

- Si su mascota vive en el interior de su hogar, con usted y su familia, y no está en contacto con ningún otor gato o persona afectado por la Covid-19, no tiene usted por qué preocuparse; puede seguir su vida normal y relacionarse con su gato sin ningún temor.

- Si usted está afectado por la Covid-19 o tiene sospechas de estar infectado, debe limitar las interacciones con sus mascotas para protegerlas de la exposición al virus.

