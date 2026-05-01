“Admiro lo que Michael logró durante su carrera”: LeBron James se desligó de la rivalidad con Jordan

LeBron James rechaza la comparación directa con Michael Jordan y destaca la importancia de valorar trayectorias distintas en la NBA

El debate sobre quién ostenta el título de mejor jugador de la NBA volvió a ocupar un lugar central tras las declaraciones de LeBron James, figura de Los Angeles Lakers, quien abordó su postura respecto a las comparaciones con Michael Jordan en una entrevista reciente con Dave McMenamin de ESPN.

James, considerado uno de los referentes del baloncesto contemporáneo, rechazó el enfrentamiento directo con Jordan y defendió la riqueza que aportan trayectorias y estilos diversos en el deporte profesional.

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El sentido de la comparación entre leyendas

Consultado acerca de si se considera superior a Michael Jordan, James afirmó que la comparación carece de sentido y que nunca ha buscado ocupar el lugar de ningún otro jugador. El alero, cuatro veces campeón de la NBA, argumentó que tanto él como Jordan representan épocas y estilos de juego diferentes, y subrayó la importancia de no reducir el debate a una simple competencia directa entre figuras de generaciones separadas.

James aclara que nunca ha sentido presión por superar a Michael Jordan, enfocando su carrera en objetivos personales dentro de la NBA (REUTERS/Mike Blake)

En sus palabras, James enfatizó que admira los logros de Jordan, pero no se identifica con la necesidad de comparar méritos individuales.

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“Admiro lo que Michael logró durante su carrera”, destacó. Añadió que su propio recorrido responde a objetivos personales y no a la búsqueda de imponerse como el número uno, desligándose así de la lucha simbólica por el trono del baloncesto.

La presión mediática y la cultura del debate

James explicó que nunca ha sentido la presión de superar a Jordan ni de alimentar una rivalidad artificial. Según el alero de los Lakers, “el baloncesto es más grande que esa conversación”, e invitó tanto a seguidores como a medios de comunicación a enfocarse en la diversidad de talentos presentes en la liga. Explicó que los comparativos constantes entre jugadores a menudo desvían la atención de los aportes singulares de cada atleta.

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El debate entre LeBron James y Michael Jordan refleja la diversidad de estilos, épocas y contextos presentes en la historia de la NBA (Mandatory Credit: Kevin Jairaj-Imagn Images)

El debate sobre el “mejor de todos los tiempos” se ha intensificado en la última década, impulsado por el desempeño de James y la constante referencia a los récords y títulos obtenidos por Jordan.

De acuerdo con el portal de estadísticas estadounidense Basketball Reference, ambos jugadores figuran entre los líderes históricos en puntos, asistencias y partidos decisivos, pero cada uno ha alcanzado estos logros en contextos y estilos de juego muy distintos.

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Respeto mutuo y el valor de las trayectorias únicas

A lo largo de la entrevista, James reiteró el respeto especial que siente por Michael Jordan, a quien calificó como una influencia determinante para el desarrollo de nuevas generaciones de basquetbolistas.

Las comparaciones entre leyendas de la NBA como LeBron James y Michael Jordan son alimentadas por la cultura mediática y los récords históricos (Mandatory Credit: David Richard-USA TODAY Sports)

Subrayó que la fascinación por comparar carreras, récords y trofeos refleja la cultura competitiva de la NBA, aunque insistió en que cada estrella posee una identidad y un camino irrepetibles. “Somos dos jugadores distintos, cada uno con su identidad”, puntualizó el alero.

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El propio Jordan, en declaraciones a The Undefeated en 2020, reconoció la dificultad de establecer comparaciones directas entre jugadores de distintos períodos. El exjugador de los Chicago Bulls sostuvo que las reglas, el ritmo de juego y la preparación física han evolucionado, dificultando la medición de grandeza bajo parámetros uniformes.

El legado de LeBron James y el impacto en la NBA

Para LeBron James, el principal objetivo de su carrera es construir una huella personal y contribuir a la historia del baloncesto sin competir por el legado de otros. Explicó que su aspiración ha sido aportar autenticidad y valores propios al deporte, en lugar de replicar o reemplazar la influencia de figuras emblemáticas como Jordan.

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El legado de LeBron James, basado en autenticidad y valores propios, contribuye a la evolución y pluralidad del baloncesto profesional (Foto AP/Ryan Sun)

Hasta la temporada 2025, James ha acumulado más de 39.000 puntos, superando el récord histórico de Kareem Abdul-Jabbar, y ha sido seleccionado en 20 ocasiones para el All-Star Game, según la Asociación Nacional de Baloncesto de Estados Unidos. Estos hitos consolidan su lugar entre los grandes, aunque él mismo insiste en que la grandeza del baloncesto reside en la pluralidad de estilos y trayectorias.

La perspectiva de James invita a reconsiderar la relevancia de los debates comparativos y a valorar la riqueza que cada figura aporta al deporte. Tanto Jordan como James han marcado hitos indelebles en la NBA, pero su legado trasciende cualquier lista jerárquica, resaltando la evolución constante del baloncesto profesional.

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