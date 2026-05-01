El alimento “secreto” en la dieta de Mbappé que los expertos recomiendan para el alto rendimiento deportivo

El delantero del Real Madrid selecciona el jamón ibérico como fuente de proteínas y hierro, integrándolo en un plan alimenticio equilibrado orientado a mantener su rendimiento físico y favorecer la recuperación muscular tras entrenamientos y partidos exigentes. REUTERS/Scott Heppell

Kylian Mbappé, futbolista del Real Madrid, incorpora jamón ibérico en su dieta habitual. Este alimento, valorado por su calidad nutricional, aporta proteínas, hierro y vitaminas del grupo B. El delantero selecciona este producto entre sus favoritos, junto con el queso manchego, y lo incluye en su régimen alimenticio para mantener el rendimiento físico. La nutrición de los deportistas de élite requiere equilibrio y atención a los detalles, tanto en la selección de alimentos como en su frecuencia de consumo.

El jamón ibérico proviene del cerdo autóctono de la península ibérica y se caracteriza por la infiltración de grasa en la carne. Su elaboración incluye procesos de salazón y curación, sin añadir azúcares ni almidones. La calidad de sus nutrientes lo diferencia de otros productos cárnicos procesados, lo que lo convierte en una opción frecuente en la dieta de deportistas profesionales.

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De acuerdo con el portal especializado CuidatePlus, María José Cachafeiro, farmacéutica y experta en nutrición, indica que el jamón ibérico sobresale por su aporte de proteínas de alto valor biológico, hierro hemo, que es más fácilmente absorbible que el hierro de origen vegetal, zinc, fósforo y vitaminas del grupo B como la B1 y la B12. Estos componentes resultan esenciales para el metabolismo energético y la recuperación muscular tras el esfuerzo físico.

Según la especialista, el alimento, especialmente el de bellota, tiene un contenido elevado de ácido oleico, una grasa monoinsaturada similar a la del aceite de oliva virgen extra. Este tipo de grasa se relaciona con beneficios cardiovasculares dentro de una dieta equilibrada. No lleva aditivos ni potenciadores de sabor, lo que lo diferencia de otros embutidos industriales.

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Beneficios nutricionales y diferencias con el jamón serrano

La estrella francesa confía en los beneficios del jamón ibérico, que aporta proteínas de alto valor biológico, hierro y vitaminas, convirtiéndose en un aliado estratégico en su rutina diaria y en la optimización de su capacidad atlética. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El consumo de jamón ibérico proporciona proteínas necesarias para la reparación y construcción de masa muscular, hierro que facilita el transporte de oxígeno a los músculos y vitaminas B que intervienen en la obtención de energía. El zinc favorece el sistema inmunitario, relevante para deportistas sometidos a entrenamientos intensos y demandas de recuperación rápida.

Cachafeiro resalta que el jamón serrano y el ibérico tienen diferencias importantes. El serrano, elaborado a partir de cerdos de raza blanca, tiene menor proporción de grasa infiltrada y menos ácido oleico. El ibérico, sobre todo en su versión de bellota, se distingue por la calidad de su grasa, mientras que el serrano puede contener más grasas saturadas. Ambos tipos de jamón comparten la presencia de proteínas, hierro y vitaminas, aunque la calidad nutricional del ibérico lo posiciona como una opción superior para aquellos que buscan maximizar el aporte dietético.

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El jamón, tanto serrano como ibérico, se considera alimento procesado, pero no ultraprocesado. Los procesos de salazón y curación no incluyen azúcares añadidos ni una larga lista de aditivos, a diferencia de los fiambres industriales o embutidos económicos. Esto contribuye a que el jamón ibérico conserve una posición relevante en dietas saludables y equilibradas.

Cantidad recomendada y consejos de consumo

El futbolista galo combina el disfrute gastronómico del jamón ibérico con la eficacia nutricional de este alimento, adaptando su ingesta a las recomendaciones de especialistas para asegurar un equilibrio perfecto entre salud y alto rendimiento: Images via Reuters/Lee Smith

La experta advierte que, a pesar de los beneficios de este plato, su alto contenido de sal y grasas requiere moderación. Un consumo excesivo puede aumentar el riesgo de hipertensión y problemas cardiovasculares. La recomendación general es limitar la ingesta a una ración de 40-50 gramos un par de veces a la semana, cantidad suficiente para disfrutar de sus nutrientes sin desplazar otros alimentos esenciales como legumbres, verduras o pescado.

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La combinación ideal incluye el jamón acompañado de ensalada y pan integral, para que la dieta se mantenga equilibrada y variada. El disfrute gastronómico debe integrarse a un patrón de alimentación que privilegie la diversidad y la moderación, evitando la sustitución de otros grupos alimenticios por la ingesta frecuente de jamón.

Mbappé mantiene el jamón ibérico en su dieta por su sabor y su aporte nutricional, pero los expertos insisten en la importancia de no convertirlo en el fundamento de la alimentación diaria. La variedad de alimentos y el equilibrio entre macronutrientes y micronutrientes garantizan el mantenimiento de la salud y el rendimiento físico.

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Valor nutricional en el deporte de alto rendimiento

La elección de este alimento por Kylian Mbappé refleja una estrategia nutricional orientada al rendimiento físico, fundamentada en la calidad de las proteínas y micronutrientes, según recomiendan expertos en nutrición deportiva y salud cardiovascular. (Imagen ilustrativa Infobae)

En el deporte profesional, la alimentación es una herramienta para optimizar el rendimiento y la recuperación. El jamón ibérico, gracias a su perfil nutricional, apoya la reparación muscular y la generación de energía, aspectos indispensables para atletas expuestos a entrenamientos exigentes y competiciones frecuentes.

El hierro presente en el jamón permite el transporte eficiente de oxígeno, mientras que las vitaminas del grupo B participan en los procesos metabólicos fundamentales para la actividad física. El zinc, por su parte, refuerza el sistema inmunitario y facilita la recuperación frente a lesiones y retos del calendario deportivo.

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De acuerdo con la especialista, la moderación y la combinación con otros alimentos conforman la base de una dieta deportiva eficaz. El alimento resalta como un ingrediente valioso, aunque su consumo debe ajustarse a las recomendaciones profesionales y a las necesidades individuales de cada deportista.

La planificación alimentaria y la elección de productos muestran el compromiso de los atletas de alto nivel con la salud y el rendimiento. El ejemplo de Kylian Mbappé evidencia cómo la preferencia por productos tradicionales y de calidad puede integrarse a un régimen nutricional moderno, siempre bajo la premisa del equilibrio y la orientación profesional.

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