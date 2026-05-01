Frío, heladas y viento fuerte: así estará el tiempo durante el fin de semana largo en Argentina

El aire frío y seco dominará el centro del país durante los cuatro días del fin de semana largo, con amplitudes térmicas pronunciadas entre las mañanas y las tardes (Bloomberg)

El fin de semana largo del Día del Trabajador arrancará con una atmósfera que ya dio vuelta la página: el aire frío y seco tomó el control del territorio y no tiene intenciones de ceder. Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las temperaturas mínimas podrían caer hasta los 2 °C en la región pampeana, con heladas previstas para zonas rurales y un viento del sector sur que se sentirá con fuerza, especialmente el sábado. La excepción al panorama estable la pondrá el noreste argentino, donde el SMN mantiene alertas activas por tormentas aisladas.

El viernes, feriado nacional, será la jornada con mayor variabilidad del período en Buenos Aires. La mínima se ubicará en torno a los 13 °C y la máxima podría trepar hasta los 25 °C, aunque la tarde traerá nubes y una probabilidad de lluvias de entre el 10% y el 40%, la única ventana de precipitaciones prevista para la capital durante todo el fin de semana.

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Fuera de la ciudad, en la región pampeana, las mínimas del viernes descenderán entre los 2 °C y los 6 °C. El mapa de alertas del SMN, emitido el 30 de abril, muestra zonas bajo aviso amarillo en el noreste para este día, con el resto del territorio bajo alertas verdes asociadas al frío.

El sábado traerá el descenso más pronunciado de todo el período. En Buenos Aires, la máxima no superará los 18 °C y la mínima caerá hasta los 10 °C. El protagonista del día será el viento: las ráfagas alcanzarán entre 42 y 50 km/h, con dirección del sector sur. La sensación térmica real quedará muy por debajo de los valores registrados en el termómetro. El cielo alternará entre nublado y parcialmente despejado, sin precipitaciones previstas para el centro del país.

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Las ráfagas del sector sur alcanzarán entre 42 y 50 km/h el sábado, con una sensación térmica muy por debajo de los valores del termómetro en Buenos Aires

El sitio especializado Meteored señaló que el sábado “consolidará la presencia de aire frío y seco”, con nubosidad variable como único matiz. El mapa del SMN para esta jornada mantiene las alertas amarillas en el noreste, donde la inestabilidad seguirá latente.

El domingo profundizará el frío, con la mínima más baja del fin de semana en Buenos Aires: apenas 6 °C. La máxima se mantendrá en 18 °C y el cielo mostrará un comportamiento similar al del sábado. Para la región pampeana, Meteored anticipó heladas generalizadas, con mínimas que podrían volver a ubicarse en el rango de los 2 °C a 6 °C. La ausencia total de lluvias y la estabilidad atmosférica serán las marcas del día. El SMN no registra alertas por precipitaciones para el centro del país en esta jornada.

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El lunes, último día del fin de semana largo, mostrará habrá una leve recuperación. Las máximas en Buenos Aires volverán a los 22 °C, con mínimas de 12 °C. El cielo se mantendrá con nubosidad variable y sin lluvias previstas. El viento perderá intensidad respecto al sábado, aunque seguirá presente con dirección sur.

Hay alerta amarilla para el sábado en el noroeste argentino

El Servicio Meteorológico Nacional emitió alertas amarillas para Misiones, Corrientes y el este de Formosa ante la posibilidad de tormentas aisladas entre el viernes y el sábado

El Servicio Meteorológico Nacional informó el fin del alerta por vientos que regía para Mar del Plata y la zona hasta la tarde de este miércoles. Luego de atravesar varias jornadas caracterizadas por lluvias constantes y fuertes ráfagas, se espera que las condiciones generales en la ciudad comiencen a experimentar una mejoría gradual.

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El viernes se mantendrá una tendencia similar, alcanzando la temperatura máxima más alta de la semana con 21 grados, mientras que la mínima se situará en los 9 grados. A pesar de que no se esperan lluvias para ese día, el viento continuará presente con intensidad tanto en la franja de la madrugada como en horas de la noche.

El fin de semana comenzará con un cambio brusco en las condiciones, ya que para el sábado se anticipa un “adelanto del invierno”. Durante este día, la temperatura máxima descenderá hasta los 15 grados y se presentarán probabilidades de chaparrones, marcando un retorno a las condiciones de frío y humedad en la región.

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El otro foco de mayor atención meteorológica durante el fin de semana estará puesto en el noreste argentino. El SMN mantiene alertas amarillas activas para sectores de Misiones, Corrientes y el este de Formosa durante el viernes y el sábado, ante la posibilidad de tormentas aisladas. Los acumulados de lluvia previstos se ubican, en términos generales, entre 10 mm y 30 mm, sin que los modelos anticipen eventos generalizados. Meteored precisó que “el SMN monitorea estas condiciones” y que, por el momento, no se prevén fenómenos de gran escala, aunque los desarrollos puntuales seguirán bajo seguimiento.