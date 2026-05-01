Andrea Rincón, a flor de piel sobre el final de su amistad con Julieta Ortega: “Creo en la justicia divina”

Andrea Rincón reveló el dolor detrás de su distanciamiento con Julieta Ortega en una entrevista (Video: SQP, América TV)

Andrea Rincón volvió a abrir su corazón y, entre lágrimas y frases cargadas de dolor, relató en Sálvese quien pueda (América TV) cómo fue el final de su amistad con Julieta Ortega, una de las relaciones más profundas y comentadas de su vida pública. Lejos de buscar el escándalo, la actriz se mostró vulnerable, agradecida y, sobre todo, marcada por el impacto emocional de una ruptura que, según sus propias palabras, sigue sin cicatrizar del todo.

El móvil con Yanina Latorre comenzó con una declaración de gratitud: “Yo quiero decir algo antes de seguir aclarando, yo estoy muy agradecida con su familia, por el amor que me dieron. Admiro mucho a Ramón”, expresó Andrea, haciendo referencia al entorno de Ortega y a los años de cercanía. La conductora, fiel a su estilo, fue al hueso y le marcó: “Por cómo hablás, veo una mujer temerosa, con miedo, no hace falta que agradezcas nada. Si alguien se porta mal con vos, por más que haya sido bueno, no tenés nada que agradecer”.

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Andrea Rincón confesó la presión de la exposición mediática y las críticas tras hablar de su conflicto con Julieta Ortega (Video: Puro Show, Eltrece)

A partir de allí, la charla giró en torno a los motivos del distanciamiento y los episodios que terminaron por quebrar el vínculo. Andrea relató el trasfondo laboral que marcó el inicio de la distancia: “Ustedes tenían un programa de streaming, ahí se alejaron, el otro día en lo de Cirio vos dijiste que ella te terminó debiendo guita, que vos te fuiste sin cobrar lo que a vos te correspondía”, recordó Latorre. Andrea, visiblemente afectada, reconoció: “Me arrepentí mucho de decir eso, me quedé sin voz. Porque después al otro día me matan”.

La actriz no esquivó el tema de la exposición mediática y la presión social: “Estoy conteniendo el llanto, porque la gente es cruel. A mí me costó mucho sentir que yo tengo valor”. Explicó que su reacción en el stream de Martín Cirio fue el resultado de una pregunta incisiva: “La pregunta fue: ‘¿Por qué te peleaste con Julieta con lo que te ayudó?’ No hay una balanza. Y cuando hablé con Julieta, porque hablé, le dije: ‘Juli, ¿vos te das cuenta que nunca saliste a decir que nosotras tuvimos una amistad recíproca?’”.

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Un desacuerdo financiero durante un proyecto de streaming marcó el inicio de la ruptura entre Andrea Rincón y Julieta Ortega

Latorre insistió en el costado recíproco de la relación: “Vos también fuiste buena, le diste tu amistad. Yo sé que viajaron juntas, la invitaste a un viaje a Nueva York cuando ella estaba deprimida porque cortó con una expareja, vos también fuiste buena persona con ella”. Andrea asintió, pero reconoció que hay cosas que nunca se dijeron: “No lo sé. Pero sí, pasaron muchas cosas, no fue que no pasó nada, pasaron muchas cosas”.

En el punto más delicado de la entrevista, Yanina fue directa: “Pero vos sentiste eso, no tengas miedo, no te van a hacer nada. ¿Estás amenazada?”. Andrea bajó la mirada y respondió con un silencio incómodo: “No, no es que esté amenazada, no. Yo siento que yo tengo mucho amor, el amor por Julieta no dejó de ser. Yo a Julieta la sigo amando”.

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La conversación avanzó hacia los momentos de incomodidad que Andrea vivió en el programa que compartían. Latorre recordó episodios en los que Andrea se sintió expuesta y “bullyneada”, especialmente cuando la llevaban a hablar de sexo o temas personales. “Sí, y ella por ahí habrá sentido otras cosas”, admitió la actriz, dejando abierta la posibilidad de que ambas hayan percibido la relación de maneras diferentes.

Un episodio en particular marcó un antes y un después: la visita de Leticia Brédice al programa, donde se abordaron temas sensibles y, al día siguiente, Andrea recibió amenazas legales. “Te llamó un abogado, la tuviste que bajar, y vos te sentiste también ahí expuesta y nadie se hizo cargo y el tema vos no lo sacaste”. Andrea fue tajante: “Esas cosas no me corresponden hablarlas”.

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Para evitar problemas legales, Andrea Rincón cedió los derechos de su parte en el proyecto, resignando una potencial compensación

El relato de Rincón se tornó aún más crudo cuando recordó el impacto físico y emocional de la situación: “Me llama una abogada de una actriz que participó ahí y cuando yo empiezo a escuchar los audios, empiezo a escuchar un montón de cosas que esta chica dice: ‘Yo no quiero ir contra ellos porque son muy poderosos. Mirá, esto que le hicieron Andrea’. Ahí me baja la presión y a la semana caigo internada con un dolor muy fuerte en la espalda que no se me iba”.

La actriz confesó que terminó cediendo los derechos de su parte en el proyecto para evitar problemas legales: “Te lo estoy dando yo gratis. Todo era como una cosa de locos. Así que cedí los derechos para que no me hagan ningún tipo de problema”.

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Sobre el final, Andrea reflexionó sobre el precio de la exposición y la dificultad de contar toda la verdad: “A veces se paga un precio muy caro cuando abrís la boca, no siempre es lo mejor y a veces hay que callar. Yo creo que hay una justicia que es divina y el tiempo siempre pone todo en su lugar”.