Atendí a una paciente de 87 años que está con medicación psiquiátrica y que, a toda costa, quería venir al consultorio porque necesitaba sus remedios. Su acompañante terapéutica no pudo acompañarla a buscar las recetas. Mi paciente entró ofendida a mi consultorio porque yo le pedía que no viniera, ya que le decía que es riesgoso para su salud. Me dijo que después de la consulta iba a hacer las compras y que quería tener una entrevista normal conmigo: nada de hacerla a través del celular. Le tuve que explicar que no es el momento para que salga de su casa, le dije que esto va a pasar, que no va a ser eterno y que es momentáneo.