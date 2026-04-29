Tendencias

Ideas profesionales para aprovechar al máximo cocinas de pocos metros

Unir visualmente ambientes y adaptar soluciones de mobiliario a medida permite mejorar la experiencia cotidiana y optimizar cada centímetro disponible, según la visión de expertos

Guardar
Ilustración acuarela de cocina beige con líneas finas. Muestra microondas, tostadora, electrodomésticos, estantes extraíbles y almacenaje de alimentos.
La integración visual entre cocina y sala amplía la percepción del espacio en hogares pequeños. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Diseñar cocinas pequeñas representa un desafío constante para quienes desean optimizar cada centímetro del hogar sin sacrificar funcionalidad ni estilo. Un enfoque profesional, respaldado por AD Magazine, permite transformar estos espacios en ambientes cómodos, prácticos y visualmente integrados.

Expertos consultados por el medio recomiendan algunas claves fundamentales. Principalmente trabajar la integración visual con otras áreas de la vivienda, personalizar muebles y sistemas de almacenamiento.

PUBLICIDAD

Sumado a seleccionar electrodomésticos compactos e integrados, priorizar encimeras y barras de trabajo eficientes, cuidar la iluminación y elegir materiales y colores coherentes. Estas propuestas facilitan aprovechar el espacio y aportar una experiencia cotidiana más agradable.

Vista de una cocina moderna y organizada con gabinetes superiores e inferiores blancos, estantes de madera clara con plantas y utensilios, y una isla con dos taburetes blancos.
Soluciones a medida permiten aprovechar cada rincón y mejorar la funcionalidad en cocinas compactas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las cocinas de dimensiones limitadas requieren soluciones personalizadas que respondan a criterios prácticos y de diseño. El medio citado señala que las decisiones en distribución, materiales y mobiliario resultan determinantes para sacar el máximo provecho de cada proyecto.

PUBLICIDAD

Integración visual y continuidad en el diseño de cocinas pequeñas

Unir visualmente la cocina con la sala o comedor, incluso si es un espacio cerrado, ayuda a que la vivienda se perciba más amplia y conectada. Según AD Magazine, sistemas corredizos a medida o estructuras de hierro y cristal permiten separar o integrar la cocina según se requiera, manteniendo la luminosidad y la continuidad con la estancia principal.

Una cocina pequeña con encimeras blancas, gabinetes de madera y beige, y electrodomésticos Smeg. En el centro, una mesa de comedor de madera con sillas blancas y tulipanes.
Un mobiliario a toda altura incrementa la capacidad de almacenamiento sin sobrecargar el diseño. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El diseñador Claudio Acquaviva señala que emplear materiales y colores coherentes con la estancia contigua potencia la amplitud visual y otorga frescura al entorno doméstico. Esta continuidad cromática y material es considerada esencial en las propuestas contemporáneas.

Soluciones a medida y almacenamiento inteligente

La personalización marca la diferencia en cocinas pequeñas. “El proyecto a medida es fundamental, sobre todo en un espacio reducido”, afirma Claudio Acquaviva al medio especializado. Optar por muebles a toda altura, módulos ocultos o sistemas modulares permite aprovechar rincones y reducir la presencia visual del mobiliario.

Infografía con ilustraciones de cocinas modernas y claras, mostrando sistemas de división de ambientes, almacenamiento oculto y electrodomésticos empotrados.
Esta infografía presenta trucos profesionales para diseñar y aprovechar al máximo cocinas pequeñas, destacando soluciones de integración, mobiliario y eficiencia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En este sentido, el almacenamiento inteligente, basado en soluciones verticales, carros extraíbles y módulos adaptados a espacios de hasta 20 centímetros de ancho, se ha convertido en un recurso valorado por expertos y firmas de referencia.

Selección de electrodomésticos integrados para cocinas pequeñas

Incorporar electrodomésticos integrados simplifica la organización visual y contribuye a aprovechar la superficie disponible en cocinas compactas.

Una cocina moderna y luminosa con gabinetes blancos y paneles de madera clara, un fregadero negro, grifo metálico, una ventana y un armario con electrodomésticos.
Los electrodomésticos integrados facilitan la organización y mantienen el ambiente ordenado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La arquitecta Debora Bordogni, de Officina Magisafi, advierte: “Los electrodomésticos a la vista corren el riesgo de ser aparatosos y romper el ambiente”, e insiste en la ventaja de empotrar cada aparato, priorizar modelos compactos y agruparlos en columnas para lograr armonía y eficiencia.

Elegir hornos compactos bajo encimera o refrigeradores integrados permite sumar capacidad de almacenamiento. Estas estrategias cobran especial relevancia cuando el espacio es limitado y se busca mantener un ambiente organizado.

Superficies de trabajo eficientes: encimeras y barras

Una cocina moderna con gabinetes de madera clara, encimeras de mármol blanco y un fregadero negro. En primer plano, una isla de madera con ruedas, cajón y mininevera.
Las barras multifuncionales ofrecen superficie adicional para cocinar y comer de manera informal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Extender la longitud y ubicación de las mesadas resulta fundamental para preparar alimentos y optimizar la organización. Según AD Magazine, es preferible sustituir la isla tradicional por una barra o carrito, que pueden aportar hasta 50 centímetros adicionales de superficie útil en comparación con una isla estándar.

Las barras actúan como elementos multifuncionales que añaden un área para comer de manera informal y favorecen la distribución del espacio sin sobrecargarlo.

Iluminación y materiales: claves para ampliar el espacio

Cocina moderna y compacta con gabinetes claros, refrigerador de acero inoxidable, fregadero, estufa y baldas. Paredes de azulejos cuadrados y suelo de madera clara.
El uso de tonos claros en materiales y paredes contribuye a una atmósfera luminosa y amplia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Detalles como tiradores integrados, sistemas de apertura empotrados y zócalos rebajados contribuyen a crear una impresión de orden y amplitud en cocinas pequeñas. Mantener la armonía entre encimeras, frentes y revestimientos —sin mezclar demasiados materiales— ayuda a evitar un resultado visual desordenado.

La iluminación LED, instalada en muebles o sobre superficies de trabajo, mejora la funcionalidad y añade profundidad al conjunto. Tanto Bordogni como otros especialistas subrayan que la luz, junto a una paleta cromática coherente, especialmente en tonos claros, son cruciales para ampliar visualmente el espacio.

Seleccionar cuidadosamente colores y materiales bajo una lógica de coherencia y armonía luminosa permite maximizar la percepción de amplitud, consolidando la funcionalidad y el atractivo de cualquier cocina pequeña, según la visión profesional recogida por AD Magazine.

Temas Relacionados

DecoraciónCocinaHogarCasaAlmacenamientoMueblesElectrodomésticosDiseño de InterioresNewsroom BUE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Cómo será el riguroso código de vestimenta en la Met Gala 2026 y qué impacto tendrá en los diseños

El icónico reglamento desafiará a celebridades a convertir la ceremonia en una auténtica galería de arte

Cómo será el riguroso código de vestimenta en la Met Gala 2026 y qué impacto tendrá en los diseños

Día del Animal: por qué cuidar su bienestar es también proteger la salud de las personas

Cada 29 de abril, esta fecha emblemática en Argentina impulsa a reflexionar sobre el impacto que tiene la relación con perros, gatos y otros animales de compañía en la vida cotidiana

Día del Animal: por qué cuidar su bienestar es también proteger la salud de las personas

Cómo fue la avant premiere de “El diablo viste a la moda 2″ en la Gala Couture del Malba: moda, cine y glamour

El encuentro organizado por la empresaria y filántropa Elina Costantini reunió a figuras en una presentación exclusiva de la esperada secuela protagonizada por Lady Gaga, Meryl Streep y Anne Hathaway

Cómo fue la avant premiere de “El diablo viste a la moda 2″ en la Gala Couture del Malba: moda, cine y glamour

Una ballena jorobada y cinco tortugas marinas aparecieron muertas en la costa bonaerense

Los restos fueron encontrados en playas del litoral, un hecho que generó inquietud en la comunidad científica y los habitantes. Qué dicen los expertos

Una ballena jorobada y cinco tortugas marinas aparecieron muertas en la costa bonaerense

Receta de locro de choclo, rápida y fácil

La mezcla de sabores y el toque cremoso convierten este clásico regional en la elección ideal para tardes de invierno compartidas

Receta de locro de choclo, rápida y fácil
DEPORTES
El VAR bajo sospecha: cuando la interpretación arbitral vuelve a quedar en el centro de la escena

El VAR bajo sospecha: cuando la interpretación arbitral vuelve a quedar en el centro de la escena

Detalles y anécdotas de la carrera de Jorge Comas, el histórico goleador que atraviesa un crítico momento en México

Boca apuntó contra el árbitro Ostojich tras la derrota ante Cruzeiro: Úbeda, Ascacíbar y Figal se sumaron a las críticas de Paredes

Los detalles de la gresca en el final de la caída de Boca ante Cruzeiro: el cruce entre Paredes y Pereira que encendió la mecha

Con el primer gol de Di María en la Libertadores, Rosario Central le ganó 3-0 a Universidad Central en Venezuela y es líder del Grupo H

TELESHOW
Luis Ventura en “Lo de Pampita”: “Mi teléfono está recontra pinchado”

Luis Ventura en “Lo de Pampita”: “Mi teléfono está recontra pinchado”

Cris Morena recordó a Romina Yan y reveló por qué el 28 se transformó en un día especial para su vida: “Nos está mirando”

Silvina Escudero contó el motivo de su separación de Federico, tras 9 años juntos: “Vamos en diferentes direcciones”

Romina Orthusteguy recordó la grave actitud de Eduardo Carrera cuando conoció a su hija: “Esta pendeja nos tomó de hijos”

El descargo de Evelyn Botto tras las críticas que recibió por hacer un chiste sobre un asesinato: “No me di cuenta”

INFOBAE AMÉRICA

El nuevo líder de Hungría realizará su primera visita oficial a los jefes de la UE en Bruselas tras su victoria en las elecciones

El nuevo líder de Hungría realizará su primera visita oficial a los jefes de la UE en Bruselas tras su victoria en las elecciones

Pete Hegseth comparecerá ante el Congreso de Estados Unidos para dar detalles de la operación “Furia Épica” contra Irán

Rusia lanzó un ataque con drones y misiles contra la región ucraniana de Sumy: al menos un muerto y 2 heridos

Corrupción en Bolivia: el ex presidente Banco Central y tres ex directores fueron detenidos por presunta compra irregular de bonos

El Gobierno de Ecuador aseguró que construirá las megacárceles “que sean necesarias” para reforzar la lucha anticrimen