Teleshow

Ricardo Arjona llegó a Argentina para su serie de 14 shows en Buenos Aires: sonrisas, saludos y fotos con sus fans

El intérprete de “Señora de las 4 décadas” arribó al país en la noche de este jueves con un look oscuro compuesto por abrigo, gorro y lentes

Guardar
Ricardo Arjona llegó a Argentina para su serie de 14 shows en Buenos Aires: sonrisas, saludos y fotos con sus fans
Ricardo Arjona aterriza en Argentina para su esperada serie de 14 conciertos en Buenos Aires

A horas de iniciar su serie de 14 shows en Argentina, Ricardo Arjona arribó al país en la noche de este jueves. En una atmósfera cargada de ansias y emoción, el intérprete de “Acompáñame a estar solo” fue recibido por un grupo de fans en un aeropuerto de la localidad de San Fernando.

De esta manera, la llegada del cantante oriundo de Guatemala se produjo minutos después de las 22. El cantante arribó en un vuelo procedente desde Estados Unidos, el cual hizo escala en Perú. A metros del avión, el equipo de Ricardo lo esperaba con dos vehículos de transporte, uno de ellos blindado.

PUBLICIDAD

Sin embargo, antes de subirse al vehículo para descansar en su hotel, el cantante recibió a sus fans, con quienes se fotografió sonriendo. Los jóvenes rodearon a la figura internacional y lucieron una bandera argentina, marcando la relación entre el músico y el país.

Preparado para las templadas temperaturas que invaden Buenos Aires, Arjona se mostró con un look compuesto por un abrigo largo de color oscuro con solapas anchas y cinturón, acompañado de un gorro tejido gris ajustado a la cabeza. Además, el artista utilizaba lentes oscuros y vestía pantalones deportivos negros con una franja blanca en el costado. Sus zapatillas también eran de color negro.

PUBLICIDAD

Ricardo Arjona regresó a Argentina
El cantautor guatemalteco fue recibido por fans con una bandera argentina tras llegar en un vuelo desde Estados Unidos (Crédito: RSFOTOS)
Ricardo Arjona regresó a Argentina
Arjona inicia su gira latinoamericana, 'Lo que el SECO no dijo', luego de 36 exitosos conciertos en Estados Unidos.
Ricardo Arjona regresó a Argentina
La seguridad durante el arribo de Ricardo Arjona incluyó vehículos blindados y una recepción privada en el aeropuerto de San Fernando
Ricardo Arjona regresó a Argentina
El vestuario de Arjona al llegar a Buenos Aires combinó abrigo oscuro, gorro gris y gafas de sol, acorde con el clima local

En este ciclo de conciertos, el artista presenta un repertorio que alterna sus clásicos más reconocidos con temas de sus trabajos más recientes. Esta combinación ha sido fundamental para mantener su presencia en la escena musical.

Además del repertorio musical, sus shows destacan por una puesta en escena en la que los recursos visuales acompañan la narrativa de cada canción. Arjona se enfoca en generar una experiencia integral para el público. La cantidad de funciones programadas refleja su relevancia dentro de la industria.

En un escenario donde las tendencias musicales evolucionan de manera constante, Arjona conserva una identidad artística definida y se mantiene al margen de las modas temporales. A los 62 años, sigue ocupando un lugar destacado en la música latina.

Ricardo Arjona regresó a Argentina
El repertorio en los shows de Arjona alterna grandes éxitos y canciones recientes, reforzando su vigencia en la música latina
Ricardo Arjona regresó a Argentina
La puesta en escena de la gira de Arjona destaca por efectos visuales que enriquecen la experiencia de sus presentaciones en Argentina
Ricardo Arjona regresó a Argentina
La fuerte demanda de entradas obligó a Ricardo Arjona a agregar una nueva función el 25 de mayo en Buenos Aires

El cantautor guatemalteco viene de finalizar su paso por Estados Unidos antes de comenzar su gira por Latinoamérica, como parte de su tour internacional “Lo que el SECO no dijo”. En los últimos días, el músico publicó un video en el que recopiló algunos momentos de su experiencia en el hemisferio norte y agradeció la respuesta de su público en los recitales. En su mensaje, que superó los 30 mil “me gusta” en Instagram, Arjona escribió: “Un viaje, 36 conciertos. La alegría de estar cerca. Y la brújula apuntando al sur. Gracias, ninguno de todos estos conciertos quedará en el olvido. Me los llevo conmigo”.

El video incluye imágenes destacadas de su show en el Kaseya Center de Miami. Arjona expresó que todavía le resulta difícil dimensionar lo que significó su gira por Estados Unidos, aunque prefiere mantener un perfil bajo. “En mi infancia, Estados Unidos solo era un sitio lejano. Si alguien me hubiera dicho que iba a estar en Miami haciendo cinco arenas seguidas, me habría resultado difícil creerlo. Hoy, después de presentarme en ciudades como Los Ángeles y Nueva York, y realizar 36 conciertos en este país con tanta repercusión, todavía no termino de asimilarlo. Prefiero mantenerme con los pies en la tierra y dejar que las canciones decidan el camino”, compartió con sus seguidores.

Así, Arjona comienza una nueva serie de presentaciones en Buenos Aires y refuerza su conexión con el público argentino, que ha acompañado su trayectoria con notable fidelidad y entusiasmo. El cantante ofrecerá recitales los días 1, 2, 3, 7, 8, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 23, 24 y 25 de mayo, sumando esta última fecha debido a la alta demanda de entradas.

Temas Relacionados

Ricardo ArjonaRicardo Arjona En Argentina

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Andrea Rincón, a flor de piel sobre el final de su amistad con Julieta Ortega: “Creo en la justicia divina”

La actriz abrió su corazón en una emotiva charla en SQP y reveló detalles desconocidos sobre su alejamiento

Andrea Rincón, a flor de piel sobre el final de su amistad con Julieta Ortega: “Creo en la justicia divina”

El tremendo choque de Solange Abraham y Laura Ubfal en Gran Hermano: “Es muy injusta mi expulsión”

La exparticipante protagonizó un duro cruce con la periodista tras su polémico despido de la casa. Las filosas frases que se dedicaron

El tremendo choque de Solange Abraham y Laura Ubfal en Gran Hermano: “Es muy injusta mi expulsión”

Gladys La Bomba Tucumana se conmovió en Gran Hermano al hablar de la muerte de su novio: “Siempre será mi amor”

La cantante se peleó con Luana, habló sobre edadismo, discriminación y terminó llorando al recordar su duelo por la muerte de Luciano Ojeda

Gladys La Bomba Tucumana se conmovió en Gran Hermano al hablar de la muerte de su novio: “Siempre será mi amor”

Juana Repetto aclaró sus dichos acerca de su último embarazo y reflexionó sobre los hijos sorpresa: “‘Arafue’ puede fallar”

La conductora y actriz respondió desde sus redes a la avalancha de comentarios sobre su historia personal, defendiendo su honestidad y promoviendo el uso del preservativo

Juana Repetto aclaró sus dichos acerca de su último embarazo y reflexionó sobre los hijos sorpresa: “‘Arafue’ puede fallar”

La reflexión de Juli Poggio y La Tora Villar sobre las críticas que reciben en redes sociales: “Se dicen cosas muy feas”

Las dos ex Gran Hermano compartieron sus experiencias recientes con críticas en internet, analizando la presión de las opiniones ajenas

La reflexión de Juli Poggio y La Tora Villar sobre las críticas que reciben en redes sociales: “Se dicen cosas muy feas”
DEPORTES
13 frases de Coudet tras la victoria ante RB Bragantino: de la autocrítica por el juego de River a la “chapa” por los ocho triunfos

13 frases de Coudet tras la victoria ante RB Bragantino: de la autocrítica por el juego de River a la “chapa” por los ocho triunfos

El llamativo discurso de un famoso streamer mexicano contra la selección argentina: “Ya estoy harto”

Del increíble penal de Martínez Quarta a la atajada de Beltrán: la secuencia clave en Bragantino-River Plate por la Sudamericana

El video del rapto de furia de Colidio: el golpe a la cámara cuando lo estaba filmando en la pausa de hidratación

River Plate le ganó 1-0 sobre la hora a RB Bragantino en Brasil y lidera su grupo en la Copa Sudamericana

TELESHOW
Andrea Rincón, a flor de piel sobre el final de su amistad con Julieta Ortega: “Creo en la justicia divina”

Andrea Rincón, a flor de piel sobre el final de su amistad con Julieta Ortega: “Creo en la justicia divina”

El tremendo choque de Solange Abraham y Laura Ubfal en Gran Hermano: “Es muy injusta mi expulsión”

Gladys La Bomba Tucumana se conmovió en Gran Hermano al hablar de la muerte de su novio: “Siempre será mi amor”

Juana Repetto aclaró sus dichos acerca de su último embarazo y reflexionó sobre los hijos sorpresa: “‘Arafue’ puede fallar”

La reflexión de Juli Poggio y La Tora Villar sobre las críticas que reciben en redes sociales: “Se dicen cosas muy feas”

INFOBAE AMÉRICA

22 feminicidios en República Dominicana en 2026: nueve de cada 10 de las víctimas no denunció a su agresor

22 feminicidios en República Dominicana en 2026: nueve de cada 10 de las víctimas no denunció a su agresor

Giro en la justicia dominicana: El Estado deberá agotar todas las vías de búsqueda asumiendo la vida de la víctima desaparecida

Guatemala: Presidente Arévalo concluye entrevistas con candidatos a Fiscal General

República Dominicana: Gobierno propone recorte presupuestario del 50% a partidos políticos para afrontar crisis en Medio Oriente

Déficit en la producción de frijol obliga a Honduras a importar el grano desde Nicaragua