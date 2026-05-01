Ricardo Arjona llegó a Argentina para su serie de 14 shows en Buenos Aires: sonrisas, saludos y fotos con sus fans

Ricardo Arjona aterriza en Argentina para su esperada serie de 14 conciertos en Buenos Aires

A horas de iniciar su serie de 14 shows en Argentina, Ricardo Arjona arribó al país en la noche de este jueves. En una atmósfera cargada de ansias y emoción, el intérprete de “Acompáñame a estar solo” fue recibido por un grupo de fans en un aeropuerto de la localidad de San Fernando.

De esta manera, la llegada del cantante oriundo de Guatemala se produjo minutos después de las 22. El cantante arribó en un vuelo procedente desde Estados Unidos, el cual hizo escala en Perú. A metros del avión, el equipo de Ricardo lo esperaba con dos vehículos de transporte, uno de ellos blindado.

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Sin embargo, antes de subirse al vehículo para descansar en su hotel, el cantante recibió a sus fans, con quienes se fotografió sonriendo. Los jóvenes rodearon a la figura internacional y lucieron una bandera argentina, marcando la relación entre el músico y el país.

Preparado para las templadas temperaturas que invaden Buenos Aires, Arjona se mostró con un look compuesto por un abrigo largo de color oscuro con solapas anchas y cinturón, acompañado de un gorro tejido gris ajustado a la cabeza. Además, el artista utilizaba lentes oscuros y vestía pantalones deportivos negros con una franja blanca en el costado. Sus zapatillas también eran de color negro.

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El cantautor guatemalteco fue recibido por fans con una bandera argentina tras llegar en un vuelo desde Estados Unidos (Crédito: RSFOTOS)

Arjona inicia su gira latinoamericana, 'Lo que el SECO no dijo', luego de 36 exitosos conciertos en Estados Unidos.

La seguridad durante el arribo de Ricardo Arjona incluyó vehículos blindados y una recepción privada en el aeropuerto de San Fernando

El vestuario de Arjona al llegar a Buenos Aires combinó abrigo oscuro, gorro gris y gafas de sol, acorde con el clima local

En este ciclo de conciertos, el artista presenta un repertorio que alterna sus clásicos más reconocidos con temas de sus trabajos más recientes. Esta combinación ha sido fundamental para mantener su presencia en la escena musical.

Además del repertorio musical, sus shows destacan por una puesta en escena en la que los recursos visuales acompañan la narrativa de cada canción. Arjona se enfoca en generar una experiencia integral para el público. La cantidad de funciones programadas refleja su relevancia dentro de la industria.

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En un escenario donde las tendencias musicales evolucionan de manera constante, Arjona conserva una identidad artística definida y se mantiene al margen de las modas temporales. A los 62 años, sigue ocupando un lugar destacado en la música latina.

El repertorio en los shows de Arjona alterna grandes éxitos y canciones recientes, reforzando su vigencia en la música latina

La puesta en escena de la gira de Arjona destaca por efectos visuales que enriquecen la experiencia de sus presentaciones en Argentina

La fuerte demanda de entradas obligó a Ricardo Arjona a agregar una nueva función el 25 de mayo en Buenos Aires

El cantautor guatemalteco viene de finalizar su paso por Estados Unidos antes de comenzar su gira por Latinoamérica, como parte de su tour internacional “Lo que el SECO no dijo”. En los últimos días, el músico publicó un video en el que recopiló algunos momentos de su experiencia en el hemisferio norte y agradeció la respuesta de su público en los recitales. En su mensaje, que superó los 30 mil “me gusta” en Instagram, Arjona escribió: “Un viaje, 36 conciertos. La alegría de estar cerca. Y la brújula apuntando al sur. Gracias, ninguno de todos estos conciertos quedará en el olvido. Me los llevo conmigo”.

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El video incluye imágenes destacadas de su show en el Kaseya Center de Miami. Arjona expresó que todavía le resulta difícil dimensionar lo que significó su gira por Estados Unidos, aunque prefiere mantener un perfil bajo. “En mi infancia, Estados Unidos solo era un sitio lejano. Si alguien me hubiera dicho que iba a estar en Miami haciendo cinco arenas seguidas, me habría resultado difícil creerlo. Hoy, después de presentarme en ciudades como Los Ángeles y Nueva York, y realizar 36 conciertos en este país con tanta repercusión, todavía no termino de asimilarlo. Prefiero mantenerme con los pies en la tierra y dejar que las canciones decidan el camino”, compartió con sus seguidores.

Así, Arjona comienza una nueva serie de presentaciones en Buenos Aires y refuerza su conexión con el público argentino, que ha acompañado su trayectoria con notable fidelidad y entusiasmo. El cantante ofrecerá recitales los días 1, 2, 3, 7, 8, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 23, 24 y 25 de mayo, sumando esta última fecha debido a la alta demanda de entradas.

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