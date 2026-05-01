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Naoya Inoue vs. Junto Nakatani, la pelea en un estadio para 55.000 personas que paraliza al boxeo mundial: hora y cómo verla

Los nipones, ambos invictos, se enfrentarán por los cuatro títulos mundiales de la categoría supergallo

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Naoya Inoue vs Junto Nakatani
Naoya Inoue vs. Junto Nakatani, el combate que paraliza a Japón

El Tokyo Dome acogerá este sábado 2 de mayo un evento inédito para el boxeo: Naoya Inoue y Junto Nakatani, ambos sin derrotas, se enfrentarán por los cuatro títulos mundiales de la categoría supergallo en un estadio repleto con 55.000 asistentes. La velada comenzará a las 3AM de Argentina y se estima que los pugilistas se enfrenten cerca de las 9:00, transmitirá ESPN 2.

La contienda adquiere una dimensión única al enfrentar a dos exponentes del boxeo japonés en la cúspide de sus carreras. Naoya Inoue, apodado “el Monstruo”, acumula 4409 días como campeón mundial desde su consagración como minimosca del Consejo Mundial de Boxeo el 6 de abril de 2014. Su récord profesional es impecable: 32 triunfos, 27 por nocaut, sin derrotas ni empates, con victorias ante 15 campeones o ex campeones mundiales, incluido el filipino Nonito Donaire, a quien venció en dos ocasiones.

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En su última presentación, Inoue defendió sus cetros en Riad al imponerse por puntos ante Alan David Picasso el 27 de diciembre de 2025.

Naoya viene de vencer a David Picasso (REUTERS/Hamad I Mohammed)
Naoya viene de vencer a David Picasso (REUTERS/Hamad I Mohammed)

Junto Nakatani, conocido como “Big Bang”, llega igualmente invicto, con 32 victorias, 24 de ellas antes del límite. Cinco años menor que Inoue, se destaca por su envergadura superior—1,73 metros de altura y 1,74 de alcance frente a los 1,65 y 1,71 de su rival—y por haberse coronado campeón en cuatro divisiones: mosca y supermosca por la OMB, gallo por el CMB y la Federación Internacional de Boxeo.

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Su salto a supergallo se produjo el pasado diciembre, cuando venció por puntos al mexicano Sebastián Hernández, en una pelea dura que lo dejó con el ojo derecho inflamado.

Junto Nakatani venció a Sebastian Hernandez Reyes en diciembre pasado (REUTERS/Hamad I Mohammed)
Junto Nakatani venció a Sebastian Hernandez Reyes en diciembre pasado (REUTERS/Hamad I Mohammed)

La relevancia del evento trasciende la rivalidad deportiva. El combate se gestó a fines de 2024 y fue impulsado el 31 de marzo de 2025 durante la gala anual de la Comisión Japonesa de Boxeo. Aquel día, Inoue —tras recibir el premio al mejor púgil de Japón por séptimo año consecutivo— propuso en público el duelo a Nakatani. El acuerdo fue sellado con un apretón de manos y anunciando la consigna: “Hagamos explotar el boxeo japonés en el Tokyo Dome el año que viene”. El anuncio oficial se concretó el 6 de marzo de 2026.

El combate no solo enfrenta récords de invictos. Los estilos de ambos prometen una disputa táctica ajustada. Inoue es reconocido por su capacidad de adaptación y velocidad. Nakatani, zurdo y más joven buscará hacerle frente con su potencia.

Este combate, para muchos el más importante en más de un siglo de pugilismo profesional nipón, no solo pone en juego los cinturones, sino también el dominio generacional, el prestigio histórico y la proyección internacional del boxeo japonés.

  • Hora: la velada comienza a las 3AM de Argentina
  • TV: ESPN 2 y DAZN
  • Estadio: Tokyo Dome

LA CARTELERA COMPLETA

  • Naoya Inoue (C) vs Junto Nakatani (pelea estelar, títulos de peso súper gallo)
  • Takuma Inoue (C) vs Kazuto Ioka (campeón de peso gallo del WBC)
  • Toshiki Shimomachi vs Reiya Abe (peso pluma)
  • Sora Tanaka contra Jin Sasaki (peso wélter)
  • Kosuke Tomioka vs Shogo Tanaka (peso mosca)
  • Deok No Yun vs Yuito Moriwaki (peso súper mediano)
  • Yoshiki Takei vs Dekang Wang (peso supergallo)

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