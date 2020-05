“Todas decisiones que tomamos tienen un criterio sanitario y están evaluadas por los sanitaristas. La cuarentena es un problema para todos. Los chicos no van a la escuela, a los adultos mayores le pedimos que no salgan a la calle, hay familias que no se ven”, manifestó. Y añadió: “ Si hay un lugar en el que es imposible mantener una distancia es en un aula con 40 chicos. Entre más chicos es peor porque no les vas a pedir que no jueguen entre ellos. Es realmente muy complicada la situación, el riesgo de contagio es altísimo ”.